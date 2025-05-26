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Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz?

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#Sponsorlu İçerik#ON Dijital Bankacılık#Burgan Bank
Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 18:06

Fiziksel şubeleri olmayan dijital bankalara, nerede olursak olalım 3-5 dakika içerisinde telefonumuz üzerinden müşterileri olabiliyoruz. Bu durum dijital bankaların işletme maliyetlerini düşürüyor ve düşen maliyetler de müşterilere fayda olarak geri dönüyor. İşte dijital bankacılıkta sizi bekleyen avantajlar!

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Dijital bankacılık çok daha avantajlı
Dijitalleşen dünyanın günlük hayatımıza en büyük katkısı, belki de sunduğu rahatlık ve hız oldu. Artık İş toplantılarımıza online olarak dünyanın her yerinden katılabiliyor, e-kitap okuyucumuz sayesinde tatile tüm kütüphanemizi yanımıza alarak çıkabiliyoruz. Bankacılık ve finans sektöründe de durum çok farklı değil, dijital bankacılıkla artık banka şubemiz telefonlarımızda. Tüm bankacılık ihtiyaçlarımızı, nerede olursak olalım en hızlı ve etkili şekilde karşılamak mümkün.

Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz

EFT-Havale-FAST ücreti yok!
Günlük para transferleri ya da fatura ödemeleri geleneksel bankacılıkta genellikle ücretlendirirken, dijital bankacılıkta EFT, Havale ve FAST gibi işlemlerden ücret alınmıyor. Küçük gibi görünen ama biriktikçe rahatsızlık veren bu masraflar dijital bankacılıkta dünya döndükçe yok…

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Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz


Mevduatına her zaman yüksek faiz fırsatı
Dijital bankalar birikimlerinizi enflasyon karşısında koruma altına da alıyor. Aylık düzenli gelirinizle yaptığınız birikimler için bile gecelik hesaplarla %52’ye varan mevduat faizi oranları sunuyor. Üstelik bu oranlardan faydalanmak için çok yüksek birikim tutarlarınızın olmasına gerek yok, 10.000 TL’ye bile yüksek faiz alabilirsiniz.

Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz

Düşük faizli kredi fırsatı
İster ihtiyaç kredisi, ister alışveriş kredisi; tüm nakit ihtiyaçlarınızda kredi kullanmak da dijital bankacılıkla çok rahat. Tatil için nakit ihtiyacınız mı var, dakikalar içinde kredinizi kullanıp tatilde gezeceğiniz yerleri planlamaya devam edebilirsiniz. Mobil uygulama üzerinden 100.000 TL’ye kadar %2,99’dan başlayan avantajlı kredilere başvurup, dakikalar içerisinde sonuçlanan kredinizi anında kullanabilirsiniz.

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Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz

Yatırım fırsatlarını kaçırma!
Dijital bankacılık platformları, sanılanın aksine, sadece mevduat ve kredi ürünleri sunmuyor. Küçük birikimlerinizi enflasyona karşı korumak için, yapay zeka destekli fon yöneticisiyle birikiminize en uygun fonları rahatça sunuyor ve siz de geleceğinize yatırım yapmaya hemen başlayabiliyorsunuz. Tüm bu imkanların yanı sıra, 7/24 canlı kurlarla döviz veya altın, gümüş gibi kıymetli maden alış satış işlemlerini avantajlı komisyon oranlarıyla yapabilirsiniz.

Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz

Aidatsız kredi kartıyla harcama yaparken de kazanmak sizin elinizde
Gündelik harcamalarımızı yaparken bile kazanmaya devam etme fikri kulağa nasıl geliyor? Evet. Yeni nesil bankacılıkta artık bu mümkün. Artık kredi kartı tercihi yaparken ya aidatsızlık ya da nakit iade faydalarından birini seçmek zorunda değilsiniz. Dijital bankaların sundukları kredi kartları ile hem kart aidatı ödemezsiniz, hem de harcadıkça nakit iade kazabilirsiniz.

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Dijital bankacılığın sunduğu avantajlardan faydalanmayı biliyor musunuz

Bankacılık ON’la Rahat
Bahsettiğimiz tüm bu rahatlık ve avantajlar Burgan Bank’ın dijital bankacılık platformu ON Dijital Bankacılık’ta sizi bekliyor. ON Dijital Bankacılık; dünya döndükçe EFT, Havale ve FAST ücreti almıyor, ON Plus’ın ek faiz avantajı ile birikimlerinize değer katıyor, ihtiyaçlarınız içinse uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor. Yatırım yapmak isterseniz ON Robo ile fonlarınızı yönetiyor, ON FX’le 7/24 canlı kurlarla işlem yapabilmenizi sağlıyor. Üstelik ON Kredi Kartı’yla harcadıkça nakit iade kazanma avantajı da ON’da seni bekliyor. Siz de ON Dijital Bankacılık’la tanışmak, bu avantajlardan faydalanmak ve daha detaylı bilgi almak için on.com.tr’yi ziyaret edebilir, milyonlarca ON’ludan biri olmak için ON Mobil’i indirebilirsiniz.

*ON Dijital Bankacılık, BDDK'nın denetimi altında faaliyetlerini yürüten Burgan Bank’ın Dijital Bankacılık platformudur.

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