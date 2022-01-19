Burada seçim yaparken bazı insanlar kendi önceliklerine göre karar vermeyi tercih ediyor.

Fiyat nerede uygunsa o bana en uygundur şeklinde düşünebiliyor. Bu durumda, taşınma sürecinde ve süreç bittikten sonraki hasar da kaçınılmaz oluyor.

Peki, sizin için en ideal nakliyat firmasını bulsaydınız ve maliyetler de ideal olsaydı; bu nasıl bir deneyim olurdu?

Öncelikle firmayı seçmeden önce kendi ihtiyaçlarınız hakkında emin olmanız gerekiyor.

Evinizi mi taşımak istiyorsunuz , evinizi şehirlerarası mı yoksa aynı şehirde başka bir daireye mi taşıyacaksınız?

Belki iş yerinizi ya da fabrikanızı taşımayı da planlıyor olabilirsiniz.

Dershane taşımacılığı, Ofis ve Büro Taşımacılığı, Fuar Alanı Taşımacılığı ya da Hastane taşıma gibi işlemler için her firma size hizmet sağlayamayacaktır.

Bu haberi hazırlama fikri de benim kurumsal nakliyat deneyimimden sonra oluştu. Çalıştığım firma Destan Nakliyat firması ve Firma Yönetim Kurulu başkanı Yahya Teke ile sohbet ettikçe farkındalığım arttı. Ben açıkçası referanslı bir şekilde bu firmayı buldum ve doğru firmaya ulaşmanın keyfini yaşadım. Fakat bir çok insanın yaşadığı problemlere ışık tutmak adına öğrendiklerimi paylaşmak istedim. Yahya beyin ağzından firmayı tanıyabiliriz.

Yahya Teke:

Destan Nakliyat Firması olarak başta Ankara olmak üzere Türkiye’nin her şehrine ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2005 yılından bugüne kadar onlarca müşterimizin sadece eşyalarını değil, aynı zamanda kişisel bağ kurdukları eşyalarını taşımanın sorumluluğunu hissediyoruz.

Her eşya maddi olarak kolayca yerine konulabilse de manevi olarak aynı hazzı yaşatmayabiliyor. Anılarınız bizim için değerli.

Bununla birlikte özellikle iş yeri, fabrika ve fuar alanlarının nakliye işlemlerinde şirketlerin maddi kaygılarını da taşımış oluyoruz. Çünkü sizin ne işe yaradığını bilmediğiniz küçük bir parça bile büyük bir maliyet hasarı oluşturabilir.

Destan Nakliyat Firması olarak 15 araçtan oluşan geniş araç filomuz ve 30 kişinin üzerindeki profesyonel ekibimizle; hasarsız, güvenli ve pratik bir nakliye deneyimi yaşamanızı sağlıyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz nakliye türü her ne olursa olsun esnek çalışma saatlerimiz ve kalabalık ekibimiz size en uygun planı oluşturmaktadır.

Örneğin, iş yerinizi taşımanız gerekiyor ve temponuz gereği pek zaman bulamıyor olabilirsiniz.

Bu durumda bir Pazar günü kolayca yeni adresinize taşınabilir ve yeni haftaya güvenle adım atabilirsiniz.

Ya da bir fuara son anda katılmaya karar verdiyseniz ve nasıl yetişeceğinizden emin değilseniz artık kaygı duymanıza gerek kalmadı.

Eşyalarınızın türü ve miktarına uygun olan araçlar, teknolojik ekipmanlar ve profesyonel bir ekiple tüm bu stresi unutmanıza yardımcı olabiliriz.

Kendinizi fuarda hayal etmeniz ve tadını çıkartmaya başlamanız yeterli...

Başta kamu kurumları olmak üzere, yüzlerce araçlık kapasitede taşımaları kısa bir süre içerisinde etkin bir planlama sürecinden faydalanarak gerçekleştirmekteyiz.

Çalıştığımız kurumlar arasında: ‘Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, T.C. İçişleri Bakanı Kurum Hizmet Binasına Ait Arşiv Taşıma, Yargıtay Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Karayolları Genel Müdürlüğü Kurum Hizmet Binasını Taşıma, Türk Telekom AŞ Kule Taşıma , Etimaden Genel Müdürlüğü Devlet Su işleri genel Müdürlüğü Enerji Piyasası Düzenleme ve Denetleme Kurumu gibi saygın kurumlar yer almaktadır.

Daha önce yaptığımız taşıma projeleri hakkındaki yazılı ve sesli referans notlarına ulaşmak ve doğrudan önceki müşterilerimizle görüşerek taşınma süreci hakkında referans almak isterseniz, sadece iletişime geçmeniz yeterli olacaktır.

Her ne şekilde olursa olsun bir taşınma demek; yeni bir bilinmezliğe adım atmak demektir. İster evden eve taşımacılık, isterse kurumsal taşımacılık olsun…

Bu süreçte risklerinizi azaltıp, güvenle hareket etmenizi sağlamak temel amacımızdır.

Şimdi, tüm hizmetlerimiz hakkında bilgi almak ve bizimle iletişime geçmek için web sitemize göz atabilirsiniz.

Web site: https://destannakliyat.com.tr/





İlandır