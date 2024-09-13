Çocuklarda ağız ve diş sağlığı neden önemli? Merak edilenleri adım adım keşfedin!

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Çocuk ağız ve diş sağlığında doğru bilinen yanlışlar

Süt dişleri: Çocuk ağız sağlığındaki problemlerin büyük çoğunluğu doğru bilinen yanlışlardan kaynaklanmaktadır. Örneğin, süt dişleri sanılanın tersine kalıcı dişlerin sağlıklı bir şekilde çıkmasına zemin hazırlamada çok önemli bir role sahiptir. Ve bu dişler, sanılanın aksine, çürümeye karşı çok daha savunmasızdır. Eğer doğru ağız bakımı ihmal edilirse, çocuklar hem küçük yaşta hem de hayatlarının ilerleyen dönemlerinde önüne geçilemeyen sağlık sorunları ile karşılaşabilir.

Flörürlü diş macunu kullanımı: Konu çocukların ağız ve diş sağlığı olduğunda yanlış yorumlanan bir başka konu ise florürle ilgilidir. Diş macunundaki florürün diş çürüklerini önlemedeki rolü, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm ilgili diş hekimliği ve tıp kuruluşlarından elde edilmiş kanıtlarla desteklenmektedir. Otorite konumundaki tüm diş hekimliği kuruluşlarınca, çocuklar için dişlerin mutlaka yaşa göre florürlü diş macunu ile günde 2 kez 2 dakika boyunca fırçalanması önerilmektedir.

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Türkiye’de çocukların dişleri ne kadar bakımlı?

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre Türkiye’de 5-6 yaş çocuklarda diş çürüğü görülme oranı yüzde 70 olarak açıklanmıştır. Belirtilen bu yaş grubundaki her 10 çocuktan 7'sinin çürük problemi yaşıyor olması, Avrupa ve ABD’ye kıyasla son derece yüksek bir orandır. Bu farkı kapatmak için uzmanlar çocukların ilk süt dişlerinden itibaren yaş gruplarına göre değişen ağız bakım ihtiyaçlarının karşılanması ve yaş gruplarına uygun diş bakım ürünleri kullanmalarını önermektedir.





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Çocuk yaşta ağız ve diş bakımı yapmaya başlamak neden önemlidir?

0-2, 3-5 ve 6-12 yaş gruplarındaki çocukların ağız bakım ihtiyaçlarına göre özel olarak diş hekimleriyle geliştirilen diş macunları ve fırçaları ile minik gülüşleri koruma altına almak, onların sağlığı için çok önemlidir. Söz konusu diş macunları yaş grubuna göre içerdiği florür miktarıyla çocukların yetişkinlere göre yüzde 50 daha ince olan hassas diş minelerini güçlendirerek çürüklere karşı gün boyu etkili koruma sağlar. 0-2 yaş ve 3-5 yaşa hitap eden ürünlerin, yapay aroma, tatlandırıcı ve şeker içermemesi de oldukça önemlidir.

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Çocuklar nasıl diş fırçaları kullanmalı?

Küçük yaşta ağız ve diş bakımı yapmaya alıştırılan çocuklar, hem şimdi hem de gelecekte sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atmış olurlar. Çocukları tasarımlarıyla cezbeden birbirinden sevimli diş fırçaları ile onu bu rutine daha kolay alıştırabilirsiniz ve çocuk kullanımı için özel tasarlanan yumuşak fırça kıllarıyla hem hassas hem de etkili temizlik yapmasına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca, esnek bölge teknolojisiyle, diş ve diş etleri üzerinde oluşturulabilecek fazla baskının kontrol edilmesini sağlayan seçenekler, daha iyi sonuç almanızı sağlayabilir.

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Sensodyne Promine ile minik gülüşler koruma altında

Çocuklara özel gereksinimler göz önüne alınarak tasarlanan “Sensodyne Promine Çocuklar İçin” diş macunları ve fırçaları minik gülüşleri koruma altına alıyor. Onların yaş grubuna uygun florür seviyesiyle hazırlanan ve yapay aroma, tatlandırıcı, şeker içermeyen seçenekleriyle de öne çıkan “Sensodyne Promine Çocuklar İçin” ürünleri, çocuğunuz hem şimdi hem de gelecekte sağlıklı diş ve diş etlerine sahip olabilmesi için hep yanınızda olacak. Detaylar için buraya tıklayın.

2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi bu yıl İstanbul’da

Sensodyne, Parodontax, Promine ve Corega markaları ile ağız/diş sağlığı sektöründe öne çıkan Haleon, dünya iş hekimliği olimpiyatları olarak kabul edilen ve bu yıl İstanbul’da gerçekleşecek olan FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi’ni etkin bir şekilde desteklemektedir. Haleon ayrıca, küresel ağız sağlığını iyileştirme, ağız sağlığı eşitsizliklerini azaltma ve ağız sağlığı problemlerinin neden olduğu küresel yükün azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan FDI – Dünya Diş Hekimleri Birliği’nin Vizyon 2030 programının kurumsal ortağıdır. İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve deprem bölgesinde Türk Diş Hekimleri Birliği ile birlikte çocuklara yönelik yaptığı iş birlikleri sayesinde on binlerce çocuğa ulaşan Haleon, sosyal sorumluluk alanında da önemli projeleri üstlenmektedir.

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