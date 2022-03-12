Çırağan Sarayı’nın görkemi ile gerçek inci zarafetini buluşturan koleksiyon göz alıcı parçalarla yenilendi

Yeni eklenen 28 parça yemek takımı, 39 parça kahvaltı seti ve 4’lü çerezlik ile Çırağan Sarayı’nın asaletinin yansıtılması hedeflendi. Koleksiyonda aynı zamanda 2 kişilik Türk kahvesi fincanı ve çay fincanı, 6 kişilik pasta tabağı ve 6 kişilik çay seti de yer alıyor.



Çırağan Sarayı’nın online alışveriş sitesi olan Çırağan Palace Shop’un logosunda yer alan, asırlar boyunca güzelliğin, gücün ve asaletin simgesi olan tavus kuşu ve tarihin en önemli motiflerinden biri olan laleden ilham alınarak tasarlanan bu benzersiz koleksiyon, yeni eklenen yemek seti, kahvaltı seti ve 4’lü çerezlik ürünleri ile yine çok özel ve görkemli.Önemli değerleri gelecek nesillere ve dünyanın farklı noktalarına taşımak amacıyla ayrıcalıklı iş birlikleri gerçekleştiren Karaca , Çırağan Sarayı ile hayata geçirdiği özel koleksiyonu yeni parçalarla genişletiyor. İhtişamını asırlar boyu koruyan tavus kuşu ve zarafeti ile göz kamaştıran gerçek incilerin bir araya geldiği bu seçkin koleksiyon akşam yemekleri ve kahvaltı sofralarının yanı sıra ikram sunumlarının da vazgeçilmezi olacak. Yeni eklenen 28 parça yemek takımı, 39 parça kahvaltı seti ve 4’lü çerezlik Çırağan Sarayı’nın asaletini yansıtıyor. Bu seçkin koleksiyonda aynı zamanda 2 kişilik Türk kahvesi fincanı ve çay fincanı, 6 kişilik pasta tabağı ve 6 kişilik çay seti de yer alıyor.Gerçek incileri sofralara taşıyan dünyadaki ilk Türk markası Karaca ile özel bir koleksiyona imza atan Çırağan Palace Shop, sofralarını gerçek inci zarafeti ve Çırağan Sarayı görkemiyle taçlandırmak isteyenleri bekliyor. Bu özel koleksiyonun parçaları hem seçkin Karaca mağazalarından ve web sitesinden hem de Çırağan Palace Shop web sitesinden ve otele gelinerek de alınabilecek.

www.karaca.com

www.ciraganpalaceshop.com





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