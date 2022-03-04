Buz Serinliğinde Lazer Epilasyon: Buz Lazer

Güvenli Lazer Epilasyon

Lazer epilasyon yaptırmaya karar verenlerin aklına ilk gelen soru; lazer epilasyonun güvenli olup olmadığı. Lazer epilasyon 1997 yılında FDA onayı alan güvenli bir uygulama. Uzmanlar lazer epilasyonun mutlaka FDA onayına sahip güvenli cihazlarla yapılması gerektiğinin altını çiziyorlar. Buz Lazer bronz ten dahil tüm cilt tiplerinin lazer epilasyonu için FDA onayına sahip bir sistem.

En az ağrısız lazer epilasyon sistemi olarak kendini kanıtlayan Buz Lazer, patentli teknolojilere sahip. SHR teknolojisi ve gelişmiş soğutma sistemi ile konforlu bir lazer epilasyon sunuyor. SHR teknolojisi kıl köklerini kademeli olarak ısıtarak tahrip ediyor. Bu nedenle yoğun lazer ısısı yerine ciltte serinlik hissediliyor. Cilde değdiğinde buz gibi soğuk olan tedavi başlığı sayesinde cilt ferahlıyor. Isı yerine serinlik hissetmek hasta konforunu arttırıyor.

Soprano Titanium, ICE Plus adı verilen patentli bir soğutma sistemine sahip. ICE Plus Teknolojisi, ciltte kesintisiz bir soğutma sağlıyor. Böylece hem cilt sürekli soğutuluyor hem de cilt yüzeyi korunduğu için yan etki riski büyük oranda ortadan kalkıyor. Özellikle koyu renkli cilt tiplerinde yanık, leke riski minimuma iniyor.



Buz Lazer yılın tüm aylarında cildi tüylerden arınmış, pürüzsüz tutmanın genellikle ağrısız ve oldukça hızlı bir yöntemi olarak öne çıkıyor. Pürüzsüz cildin keyfini sürmek ve etkili epilasyonun rahatlığını yaşamak için istenmeyen tüylerden Buz Lazer ile kalıcı olarak kurtulmak mümkün.

. Her seanstan sonra istenmeyen tüylerde azalma süratle fark edilir. Kıl rengi ve yoğunluğu, cilt rengi, uygulama yapılan bölge gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterse de ortalama 6-8 seans yeterli oluyor. Seans aralığı vücut bölgeleri için 6 hafta, yüz içinse 4-5 hafta olarak öneriliyor. İlerleyen seanslarla birlikte seans aralığı 8 haftaya kadar çıkabiliyor.

Soprano Titanium ile Lazer Epilasyon

Günümüzün yoğun iş temposunda her alanda zamandan tasarruf önem kazanıyor. Bu gerçek, lazer epilasyon için de geçerli. Çalışan birçok kişi için lazer epilasyonun öğle yemeği molasında yaptırabilecek kadar hızlı olması önemli. Soprano Titanium, hızlı bir lazer epilasyon sunuyor. Sırt, göğüs, bacak gibi geniş bölgelerde bile öğle yemeği molası, lazer epilasyon yaptırabilmek için yeterli oluyor.

Buz Lazer sisteminde kaş ortası, burun içi ve kulak içine lazer epilasyon yapmak için özel bir yüz ucu kullanılıyor. Yüz ucu kaş v sakal şekillendirme amacıyla da kullanılıyor.



Buz Lazer 3 dalga boyuna sahip bir sistem. Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG dalga boyları eşit oranda karışım halinde cilde iletiliyor. Böylece farklı derinliklerdeki kıl folikülleri hedefleniyor, aynı zamanda kılın farklı anatomik yapılarını tahrip edebilmek mümkün oluyor. Bu özellik sayesinde hem ince hem de kalın kıllarda etkili sonuçlar alınıyor. Ek olarak, esmer ve bronz tenlerde de yanık riski olmadan uygulama yapılabiliyor.

Yaz aylarında tatil dönüşü cilt renginin açılmasını beklemeden Buz Lazer yaptırmak mümkün. Böylece Buz Lazer sayesinde yaz aylarında da lazer epilasyon planlaması yapmak mümkün oluyor.

Buz Lazer klinikleri için www.buzlazer.com web sitemizi ziyaret edip, daha detaylı bilgi alabilirsiniz.







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