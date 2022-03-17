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Buz Lazer - Türkiye’nin Epilasyon Markası CEO Şahin Çetinkaya

#Sponsorlu İçerik#Buz Lazer#Epilasyon
Buz Lazer - Türkiye’nin Epilasyon Markası CEO Şahin Çetinkaya

Bugünlerde tüm yol, köprü ve havalimanlarında ki reklam afişleriyle karşımıza çıkan Buz Lazer, istenmeyen tüylerden kurtulmak isteyenlerin aklına ilk gelen marka. Ülke genelinde 391 klinikte uygulanan Buz Lazer, estetik ve cerrahi alanda dünya devlerinden Alma Lasers firmasının FDA onaylı Soprano Platinum ve Titanium cihazlarına, distribütörü olan STS LAZER tarafından ülkemizde yüksek reklam bütçesiyle tanıtılan, akıllara kazınan markadır.

Bu marka STS LAZER firmasının yönetim kurulu başkanı, Şahin Çetinkaya tarafından bizzat yaratılmış. Önemli markaları sektöre kazandırmış olan Şahin Çetinkaya Londra da Westminster Universitesinde Sinema Tv bölümünden mezun, aslen bir yönetmen ve geçmişte, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak ve Taylan Biraderler gibi yönetmenlerle, yardımcı yönetmen olarak çalışmış ve son olarak 2011 de dönemin popüler dizisi Kuzey Güney’de yardımcı yönetmen olarak çalıştıktan sonra setleri bırakmış aile şirketi STS LAZER’in başına geçmiş, bugün medikal estetik sektöründe önemli klinik ve doktorların kliniğinde 1250 den fazla cihazı var. 

Estetik sektöründe Buz Lazer, Baby Face Lazer gibi milyonlara ulaşmış marka cihazları yaratan Çetinkaya bu sektörün her geçen gün ivme kazandığını ve talebin hızla arttığını belirtiyor. Sadece kadınlardan değil erkeklerden gelen talebinde arttığını, özellikle bahar aylarında talebe yetişmekte sektörün zorlandığını belirtiyor, yıllık yaklaşık 20 milyar lira turnover olan estetik sektörü hızla ve artan taleple büyümeye devam edeceğini belirtiyor. Bu alanda uygulama yaptırmak isteyenlere ise bir uyarısı var, ‘estetik uygulamalar ucuz değildir, sakın ucuz uygulama yaptırmak için merdiven altı yerlerde uygulama yaptırmasınlar, iyi araştırıp kliniklere gitsinler.’


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#Sponsorlu İçerik#Buz Lazer#Epilasyon

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