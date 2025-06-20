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Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz? İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…

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#Sponsorlu İçerik#Zorlu PSM#PSM Loves Summer
Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2025 16:51

Zorlu PSM’nin İstanbul’da her yaz müziğin ritmini belirlediği konser serisi yeniden seyircileri ile buluşuyor: PSM Loves Summer by %100 Müzik kapıların açtı. Kentin ritmini müzikle harmanlamak isteyenler için, işte bu yıl sahnede canlı dinleyeceğimiz isimler!

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Zorlu PSM sahnesinde yaz boyu dünyaca ünlü isimleri izleyici ile buluşturacak olan etkinlik, 10 Haziran’daki Anohni & The Johnsons ve 18 Haziran'daki breathe.konserleri ile sezona hızlı bir giriş yaptı. Temmuz, Ağustos ve Eylül’de de güçlü isimleri ağırlayacak olan PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki katılımcılarını gelin beraber tanıyalım.

Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…
Jessica Pratt
Şarkılarındaki romantik tınılarla dinleyiciyi 60’lı ve 70’li yıllara götüren Jessica Pratt, büyülü denebilecek ses tonuyla sahnede adeta farklı bir evrene kapı açabiliyor. Müzik hayatını, doğup büyüdüğü California’da inşa eden ve 2012’de kendi adını taşıyan ilk albümüyle tarzını geniş kitlelere duyuran Pratt, geçen yıl yayınladığı “Here in the Pitch” için çıktığı turneye İstanbul’u da ekledi. Jessica Pratt, 5 Temmuz akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında Zorlu PSM %100 Studio’da izleyici karşısında olacak. Yerinizi şimdiden almayı unutmayın! 

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Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…
Hurts
İngiliz Synth-pop’unun güçlü bir temsilcisi olan Manchester kökenli ikili Hurts, yani Theo Hutchcraft ve Adam Anderson, bu yaz İstanbul’a kalplerde derin izler bırakan ada melankolisi taşıyacak. 2010’daki ilk albümleri “Happiness”ten bu yana müzik basının sürekli odağında olan ikili, bu yıl remiksledikleri eski parçaları “Wonderful Life” ile Avrupa listelerinde zirveyi görmeyi başardı. 2020’de pandemi zamanı yayınladıkları Faith’ten bu yana konserlere ağırlık veren Hurts, 2 Ağustos akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında İstanbul seyircisi ile buluşacak. Biletler satışa çıktı bile…

Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…
Masego
Jamaika’dan Afrika’ya uzanan köklerini müziğine etkili bir şekilde aktaran Amerikalı müzisyen Micah Davis, yani onu tanıdığımız sahne adıyla Masego, İstanbul’a unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Her ne kadar içinde R&B, hip-hop, soul, caz ve Afrobeat izleri barındırsa da kendi müziğini “trap house jazz” olarak tanımlayan Masego, Don Toliver, Kaytranada, Yussef Dayes, SiR ve JID gibi isimlerle yaptığı iş birliklerinin de yardımıyla kendi tarzını geniş kitlelere ulaştırmayı başardı. PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki programında yerini alan Masego, 6 Ağustos akşamı Zorlu PSM sahnesinde olacak.

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Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…
Luvcat
Erken yaşta müzik kariyerine adım atan ve tesadüfen tanıştığı Simon Jones’un da (The Verve) desteği ile kendi yolunu çizen Sophie Morgan Howarth, 2023 yılında yarattığı sahne projesi Luvcat ile İstanbul’u sallamaya hazırlanıyor. Türkiye’de ilk defa sahne alacak olan İngiliz müzisyen, romantizm ve eski usul rock’n’roll’u karanlık bir hikâye anlatıcılığıyla birleştirerek kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 4 Eylül akşamı PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında izleyici karşısında olacak Luvcat için biletler satışta…

Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…
Barry Can’t Swim
Müzik kariyerinde ilk önemli çıkışını 2020’de yayımladığı “Because I Wanted You To Know” kaydı, ve hemen ardından 2021’deki EP çalışması “Amor Fati” ile yapan elektronik müzik prodüktörü Joshua Mainnie, yani kullanmayı tercih ettiği sahne adıyla Barry Can't Swim bu yıl İstanbul’da olacak. İki numaralı stüdyo albümü için bir süredir geri sayım yapan İskoç müzisyen, Temmuz’da piyasaya süreceği “Loner”ın tanıtım turnesine Türkiye’yi de ekledi ve 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacağını duyurdu. PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında gerçekleşecek gösteri için yerinizi seçmeyi unutmayın!
Bu yaz müzik sahnesinde kimleri izleyeceğiz İşte PSM Loves Summer by %100 Müzik’in bu yılki konukları…

PSM Loves Summer by %100 Müzik ile ilgili tüm detaylar ve bilet satışı için buraya tıklayın!

İlandır.

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#Sponsorlu İçerik#Zorlu PSM#PSM Loves Summer

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