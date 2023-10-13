Bebeğinizin hassas cildini korumak için şampuan seçerken bunlara dikkat!

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Seçim yaparken pH değerine dikkat edin

Bebekler yetişkinlere göre daha ince bir cilt tabakası ile dünyaya gelirler ve bu durum ciltlerini daha hassas hale getirir. İşte tam da bu yüzden pH 5.5 değerine ve güvenilir içeriğe sahip uzman formüllerle bebeğinizin cilt bakımını gerçekleştirmek ve cilt bariyerini korumak çok önemlidir. Eğer bebeğinizin erken dönemlerinde cilt problemleri ile karşılaşmasını istemiyorsanız, bebek şampuanı seçerken pH 5.5 kriterine uyan bir ürün tercih etmeniz çok önemlidir.

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%100 sabunsuz şampuan tercih edin

Dünyaya yeni gelmiş ve cildi henüz bir yetişkin kadar dış etkilere karşı korumalı olmayan bebekler için, her türlü kimyasal katı maddesi riskler içerir. Normal sabun veya sabunlu ürünlerde kullanılan çeşitli kimyasallar, bebek cildinde alerjik reaksiyona neden olabileceği gibi, yıkama esnasında gözlerini tahriş edip canını da yakabilir. İşte bu sebeple hem onun cilt sağlığı hem de konforu için uzmanlar tarafından formüle edilmiş %100 sabunsuz şampuanlar mutlu bebekler için özellikle tavsiye edilir.

Bebeğinizin cildini güvenilir marka bir şampuana emanet edin

Bebeğinizin sağlığı ve konforu için ürün formülündeki etkin maddeleri sorgulamak sizin için önemli bir adımdır fakat, etiketini özenle okuduğunuz bir ürün her talebinizi karşılıyor gibi gözükse de, daha önce defalarca denenmiş, uzmanlar tarafından önerilmiş, güvenilir bir marka olması aslında tüm taleplerinizi garanti altına almanın en kolay yolu olabilir. Bebek büyütürken yaşadığınız önceki tecrübeler, yakınlarınızın kendi bebeklerinde deneyimledikleri markalar, onun hassas cildi için en uygun şampuanı size söyleyecektir.

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Bebeklerin cildi için en iyisini isteyen, yılların tecrübesine sahip bilim insanları tarafından formüle edilen Sebamed Baby Şampuan alkalisiz ve %100 sabunsuz yapısı ile bebeğinizin cilt bariyerini koruyup güçlü bir cilde sahip olmasına yardımcı olurken pH 5.5 değeri ise cilt bütünlüğünü destekler. Sebamed Baby Şampuan’ın nazik ve hassas temizliği annelerin yüreğini rahatlatırken , bebeklerin cildini de yumuşacık yapar. Dünyanın dört bir yanında bebeğini için en iyisini isteyen annelerin tercihi, her zaman Sebamed Baby! Detaylı bilgi için buraya tıklayın!

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