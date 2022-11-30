Aracınıza cam suyu seçerken sormanız gereken 5 önemli soru!

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Suyla temizlenmeyen kirleri camdan sökebiliyor mu?

Aracınızın camları sadece yağmur ve tozla karşılaşmıyor; trafikte sıçrayan kimyasal veya yağlı kirler, altına park ettiğiniz ağaçtan damlayanlar, aşındırıcı etkisi olan kuş pislikleri ve böcek ölüleri gibi birçok yabancı madde her gün o camlarla temas ediyor ve çoğu zaman da yapışıp kalıyor. Cam suyu tercihi yaparken, seçeceğiniz ürünün kir çözücü özelliği de olan bir solüsyon olmasına dikkat etmeyi unutmayın. Böylece günün her saatinde camlarınızı kolayca temizlemek mümkün olacaktır.





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Aracın nemlenen yüzeylerini küf ve bakteriden koruyor mu?

Çoğumuz arabamızı dış mekanlara park ediyoruz ve bu nedenle aracın tüm yüzeyi gün boyu havadaki nem ile yüzleşmek zorunda kalıyor. Küf oluşumuna zemin hazırlayan ve bu sayede aracın yıpranmasına neden olan bu etkiye karşı, güçlü bir cam suyu kullanmak hem camlarınızı hem de diğer yüzeyleri koruyacaktır. Bakterilere karşı da etkili olan özel bir cam suyu ile, cam suyu haznenizde bakteri üremesi engelleyebilir ve araç hijyeni açısında da önemli bir adım atabilirsiniz.





Borulardaki kireçlenmeyi engelliyor mu?

Normal musluk suyu, zamanla cam suyu haznesinde, borularda ve temas ettiği yüzeylerde kireç kalıntıları bırakmaya başlar, bu kalıntılar da bir süre sonra özellikle borularda çatlamalara ve kritik sızıntılara sebep olur. Cam suyu seçerken, her iklim şartında iş görebilecek ve içerdiği antifriz elementler sayesinde kireçlenmeye karşı da etkili olacak bir ürün seçmek, aracınızın ömrüne ömür katacaktır.





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Donmayı engelliyor ve donmuş camı çözebiliyor mu?

Zorlu kış şartlarında doğrudan havadaki nem ve soğukla temas eden araç camlarınız kolayca donabilir ve en kötüsü, soğuk hava cam suyu haznenizdeki suyu da dondurup, tüm cam temizleme sisteminizi felç edebilir. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için, donmaya karşı etkili antifriz elementler ile desteklenen bir cam suyu seçerek hem sistemi çalışır halde tutabilir hem de bu solüsyonu camlara püskürterek mevcut buzlanmayı saniyeler içinde çözebilirsiniz.





Mevsime yönelik ihtiyaçları karşılayabiliyor mu?

Güvenli araç kullanabilmenin olmazsa olmaz şartlarından biri, direksiyonun başına geçtiğinizde görüş açınızın temiz ve açık olmasıdır. Eğer sürüş sırasında çevrenizden olan biteni net olarak göremiyor ve trafiği takip etmekte zorlanıyorsanız, temiz pencerelere ihtiyacınız var demektir. Cam suyu seçerken, her mevsimin kendine has şartlarını göz önüne alan ve size 4 mevsim temiz bir görüş açısı sunmayı vadeden ürünleri tercih edin. Bu sayede araç kullanırken çevrenizde olan biteni çok daha net olarak görebilir ve yolunuza güvenle devam edebilirsiniz.

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