Alman efsane Fenerbahçe hakkında ne dedi?

1.Türk futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Millî takımdan yola çıkarak şunu diyebilirim ki çok çok iyi oyuncular var. Gününde olduklarında sonuca direk etki edebilecek oyunculardan kurulu bir takım. Ancak bence bir problemleri var. Performanslarını 90 dakikaya yayamıyorlar. Bu sebeple skor tarafında hep dalgalanmalar oluyor.

2.Fenerbahçe ve Galatasaray maçını görme imkânınız oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz?

Şunu diyebilirim ki Galatasaray 90 dakika boyunca kendini gösteren takım oldu. Sonra penaltı yüzünden 1-0 geride kaldılar. Ama maçtan hiç kopmadılar. Bu sayede bu büyük derbiyi kazandılar. Arkadaşım Dr. Levent Acar için üzgünüm. Kendisi Fenerbahçeli ama bu seferlik daha iyi olan takım kazandı diyebilirim.

3.Saç ekimi için Türkiye’ye gelme kararını nasıl aldınız?

Birçok arkadaşımdan da görmüştüm fakat saç ektirme düşüncesi pek aklımda yoktu. Yıllar ilerledikçe insanın fikirleri de değişiyor. Tabii bunda tıbbın geldiği son noktanın da etkisi büyük. Yaptırmaya karar verdikten sonra biraz araştırma yaptım ve çevremde daha önce bu operasyonu yaptırmış olan arkadaşlarımdan da yardım aldım. Tabii ki yaptırmışken konusunda uzman bir kliniği seçmek istedim. Birçok arkadaşımdan da aldığım bilgiler de aynı noktayı işaret ediyordu. Bu yüzden İstanbul’u ve Dr. Levent Acar ‘ı seçtim.



4.Kariyerinizdeki en önemli anınızı anlatır mısınız?

Herkesin bildiği gibi futbol müsabakalarında alınabilecek en büyük kupa Dünya kupasıdır. Düşünsenize Dünya Şampiyonluğunu kazanabilmeniz için ancak 4 yılda bir şans bulabilirsiniz. Kariyerimde birçok kez kupa kaldırdım ama kuşkusuz bunların içerisinde en anlamlı olan İtalya 90 Dünya Kupasıdır. Arjantin ile oynadığımız final maçında penaltı için topun arkasına geçtiğim o anı asla unutmayacağım. İnsan tabi gurur duyuyor bu durumdan. Her galibiyet büyük bir başarıdır ve ben birçok galibiyet aldım. Bu da bir futbolcu için en inanılmaz şeydir.

5.1990 yılına geri dönersek en tehlikeli gördüğünüz oyuncular kimdi?

İtalya 90’ın en iyi takımı bizdik. Bu yüzden rakip görebileceğim kimse yoktu. Ancak o dönem için diyebilirim ki; Ruud Gullit gerçekten inanılmaz bir futbolcuydu.

6.“VAR Sistemi” hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?

Tabi böyle bir şeyin var olması güzel ama bana göre bir karara varana kadar her şey fazla zaman alıyor. Hakem stüdyonun ne söyleyeceğini bekliyor ve sonrasında 3 dakika boyunca tekrar televizyonda neler olduğuna bakması gerekiyor. Bana göre süre çok uzun.

7.Futbol kariyerinizde tekrar antrenör olmayı düşünüyor musunuz?

Hayır, kesinlikle istemiyorum.

Kaiserslautern’da , VfB Stuttgart ve Unterhaching ‘de başarılı bir şekilde çalıştım.

Şimdi yaptığım işte sürekli yolculuk halindeyim . Bu durumu çok seviyorum.



8.Şu anda hangi futbol takımı için kalbiniz atıyor?

Eskiden oynadığım tüm takımlar kazandığında çok mutlu oluyorum. .

9.Türkiye’den bir takım tutsanız bu hangisi olurdu?

İstanbul takımlarının hepsi olabilir ama tam olarak hangisi olduğuna karar vermek oldukça zor.

10.İki oğlunuz var. Onların da sizin gibi futbola ilgileri var mı?

Hayır, futbola karşı ilgili değiller. Sadece küçük oğlum Bayern Münih’te aktifti ama sağlık sorunu nedeniyle 1 yıl bırakmak zorunda kaldı. Büyük oğlum da Zürih’te yaşıyor ve emlak işiyle uğraşıyor.

11.Şu anda profesyonel anlamda neler yapıyorsunuz?

Profesyonel futbol takımlarının stadyum çimleri için danışmanlık hizmeti veriyorum. Şu anda Real Madrid, Milan, Bayern Münich, Hamburg gibi bir çok takımın stadyumlarının çimlerini yaptık. Ayrıca Almanya ve İtalya’da futbol maçlarının yorumculuğunu yapıyorum.

Biliyorsunuz 12 haziranda Avrupa futbol şampiyonasının açılış maçı İtalya-Türkiye olacak. Çok çekişmeli olacağını tahmin ediyorum. Şimdiden başarılar diliyorum.

Cosmedica.com