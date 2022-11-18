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Alışverişin akıllı yolu ile ihtiyaçları ertelemeyin!

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#Sponsorlu İçerik#Alışgidiş#Fibabanka
Alışverişin akıllı yolu ile ihtiyaçları ertelemeyin
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 16:37

Sizi ve ailenizi mutlu edecek bir alışverişi bugüne kadar kaç defa “şimdi sırası değil” diyerek ihtiyaç listesinin alt sıralarına gönderdiniz? Gerçekten ihtiyaç olan bir alışverişi ertelemek çoğu zaman mutluluğu da ertelemek demektir. Yeni ve daha akıllı yollar bulmak yaşantınızda büyük değişimler yaratabilir. Alışverişleri ertelememek için kartsız, çok taksit ve bol limit ile sizi anında ihtiyaçlarınıza kavuşturacak alışverişin akıllı yolu Alışgidiş’i keşfedin.

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Alışverişin akıllı yolu ile ihtiyaçları ertelemeyin

Kart yok, taksit çok, limit yok!
Kredi kartlarının kısıtlı limit ve taksit seçeneklerine alternatif arayanların artık alışverişte kartsız, çok taksitli, bol limitli, hızlı ve pratik bir seçenekleri daha var. Size özel tanımlanan limitle artık kartınıza dokunmadan, çok taksitle, limitinizi doldurmadan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Yeni bir televizyon, beyaz eşya, cep telefonu veya mobilya takımı; kısacası aklınıza gelen ne varsa, satın almak için size tahsis edilen limitinizi öğrenmeniz yeterli. “Böyle alışveriş mi olur?” diye sormaya başladığınızı duyar gibiyiz... Öyleyse biraz daha anlatalım.

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Alışverişin akıllı yolu ile ihtiyaçları ertelemeyin

Cebinizdeki nakit sizde kalsın!
Bu yeni ödeme yöntemi ile alışveriş alışkanlıklarımız da hızlı bir şekilde değişiyor. Bundan böyle, size özel belirlenen limit ile dilediğiniz ihtiyacınızı anında satın alabilirken nakit ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Başka bir ifadeyle, ihtiyacınızı karşılarken nakitiniz cebinizde kalıyor.

Alışverişin akıllı yolu ile ihtiyaçları ertelemeyin

Binlerce noktada size özel alışveriş fırsatı!
Alışgidiş ile 11.400’ün üzerinde mağaza ve aralarında en popüler e-ticaret platformlarının da olduğu 100’den fazla online noktada 3 aydan 36 aya varan vadelerle, sıfır ya da düşük faiz oranlarıyla istediğiniz ürünleri hemen satın alıp daha sonra kolayca ödeyebilirsiniz. Elektronikten beyaz eşyaya, mobilyadan küçük ev aletlerine kadar geniş bir sektör yelpazesinde ödeme esnekliği sağlayan bu ödeme yöntemi ile dilediğiniz üye mağazadan ihtiyaçlarınızı hızlı ve kolay şekilde karşılayabilirsiniz.

Alışverişin akıllı yolu ile eksikleri tamamlama zamanı!
Kart yok, nakit para yok, uzun süren başvuru süreçleri yok, o zaman alışveriş nasıl yapılacak diye merak etmeye başladınız mı? Artık kart ya da nakit ile ödeme yerine ihtiyaçlarınızı Alışgidiş ile uzun vadelerle, sıfır ya da düşük faiz oranlarıyla istediğiniz ürünleri hemen alıp daha sonra kolayca ödeyebilirsiniz. “Böyle alışveriş mi olur?” demeyin. Böyle alışveriş olmaz, Alışgidiş olur!

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Siz de hemen limitinizi öğrenin, Alışgidiş’e başlayın!

İlandır.

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