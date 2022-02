Alaçatı Kafası Ankara ve Adana Ocakbaşı Çankaya Ankara’da açıldı

Tüm dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsle mücadele halinde. Yaşanan koronavirüs süreci tüm sektörleri derinden etkiledi. Ancak turizm ve yeme-içme sektörü koronavirüsten etkilenen sektörlerin başında yer aldı. Alınan tedbirler, kapalı geçen günler ve seyahat kısıtlamaları nedeniyle turizm ve yeme-içme sektörü zor dönemlerden geçti. Milyonlarca kişiye istihdam sağlanan bu sektörler, koronavirüs tedbirlerinin azalması ve aşının bulunmasıyla yeniden eski günlerine dönmek için canla başla mücadele etmeye başladı. İşte böyle zor bir dönemde ülkenin geleceğini düşünen, istihdama katkı sağlamak isteyen yatırımcılar da ortaya çıktı. Koronavirüs döneminde Ankara’da

Alaçatı Kafası Ankara ve Adana Ocakbaşı Çankaya’yı devreye alan Alaçatı Kafası Ankara ve Adana Ocakbaşı Çankaya’nın ortaklarından Cemil Kumaşçıoğlu, yaptıkları yatırımları, hedeflerini ve gelecek planlarını açıkladı.





Yaklaşık 16 yıldır yeme-içme sektöründe bulunduğuna dikkat çeken Cemil Kumaşçıoğlu, “Pandemi dönemi tüm sektör için çok zorlu geçti ve geçmeye devam ediyor. Ancak bu işi uzun yıllardan bu yana bir kişi olarak, pandemi sonrasını da düşünerek iki mekanı devreye aldık. Bu işten vazgeçmemiz mümkün değildi. Yaptığımız işe ve kalitesine güveniyoruz. Onlarca kişiye de istihdam sağlıyoruz. Ankara’nın böylesi kaliteli iki mekana ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Yeme-içme sektöründeki tecrübemizi tüketici ile buluşturmamız gerekiyordu. Bu yüzden pandemi sürecinin göbeğinde yatırıma devam kararı aldık ve mekanlarımızı tüketiciler ile buluşturduk. Şimdi dönüp baktığımızda ne denli doğru bir karar verdiğimizi görüyoruz” dedi.





Açtıkları mekanlar hakkında da detaylı bilgiler paylaşan Kumaşçıoğlu, “Alaçatı Kafası Ankara’yı yaklaşık 2 yıl önce pandemi döneminde hizmete aldık. Yaklaşık 45 kişiyi istihdam ettiğimiz Alaçatı Kafası’nı, yeni nesil meyhane olarak nitelendirebiliriz. Ege ve Doğu kültüründe mezeler servis ediyoruz. Dekorumuz da tam anlamıyla Alaçatı’yı yansıtıyor. Mekanın dekoru için Alaçatı’da esinlendik. Franchise olarak açtığımız bu mekanımız ile tüketicilere Ankara’da Alaçatı havasını yaşatmak istedik. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Çok yoğun bir şekilde talep alıyoruz. Ancak bu talep sadece mekanın güzelliği ve dekor sayesinde olmazdı. Tüketicilere çok kaliteli, hijyenin ön planda olduğu bir hizmet sunuyoruz. Menümüzde yer alan yemekleri özenle seçiyor, usta ellerle işliyor ve tüketicilerle buluşturuyoruz. Yaklaşık 50 çeşit mezemiz bulunuyor. Bunları günlük olarak taze bir şekilde misafirlerimize sunuyoruz. Yaklaşık 25 çeşit ara sıcak ve 10 çeşit ana yemeğimiz ile farklı tatların deneyimlenmesini sağlıyoruz. Reçeteleri bize ait olan spesiyallerimiz de yoğun ilgi görüyor. Bu mekanımızda gece saat 12.00’ye kadar eğlence de düzenliyoruz. Bu konuda da bir hayli iddialıyız. Yaklaşık 150 kişilik mekanımızda DJ’imiz ve Müzik Direktörümüz Hakan Özgünlü, muhteşem performansıyla Ankara’nın en güzel eğlencelerinden birini sunuyor” diye konuştu.

MANAVDA FOTOĞRAF

“Alaçatı Kafası her ne kadar gençlere hitap etse de, orta yaşlıların da uğrak noktalarından biri oldu” diyen Kumaşçıoğlu, “Burada bir de insanların fotoğraf çektirebileceği, günlük taze meyve ve sebzelerin sergilendiği manav bölümü oluşturduk. Misafirlerimizden inanılmaz bir ilgi oldu bu bölüme. İnsanlar burada fotoğraf çekiyor, güzel anlar geçiriyor” ifadelerini kullandı.





Alaçatı Kafası’nın açılmasının ardından 6-7 ay sonra da Adana Ocakbaşı Çankaya’yı devreye aldıklarını söyleyen Cemil Kumaşçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her iki mekan da aynı binada yer alıyor. İki farklı katta hizmet veriyoruz. Adana Ocakbaşı’nda kebap ağırlıklı bir menü sunuyoruz. Burada da vazgeçilmezimiz lezzet, kalite ve hijyen. Bu 3 ana öğe ile her gün müşterilerimizin karşısına çıkıyoruz. Adana’dan özel getirttiğimiz ustamız misafirlerimize enfes lezzetler sunuyor. İsmimizden de anlaşılacağı üzere ‘Adana kebap’ konusunda oldukça iddialıyız. Sadece kebabımız değil, mezelerimiz ve dekorumuzla dikkat çekiyoruz. Her ne kadar konseptimiz kebapçı olsa da mekanımızda modern bir dekorasyon olsun istedik. Bu da bizi diğer mekanlardan bir anda farklılaştırdı. Yaklaşık 120 kişilik mekanımızda her gün özel olarak taze taze işlenen etlerimizle insanlara lezzet şöleni sunuyoruz. Öğlende de müşteri ağırladığımız Adana Ocakbaşı’nda paket servis hizmeti de veriyoruz.”

ÖZEL ALANLARDA TOPLANTI İMKANI

Adana Ocakbaşı’nda insanlara hem yemek yiyebilecekleri hem de keyifli sohbet imkanı bulabilecekleri bir yer sunmak istediklerinin altını çizen Cemil Kumaşçıoğlu, “Mekanımızda VIP odalarımız bulunuyor. Doğum günleri, toplu yemekleri ve çeşitli organizasyonlar da düzenleyebiliyoruz. 6-12-20 kişilik olmak üzere 3 farklı VIP odamız var. Mekandan bağımsız olarak yemek yenecek, iş konuşulabilecek, toplantıların yapabilecek alanlarımız büyük ilgi görüyor. Burada da yaklaşık 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Her iki mekanımızın gördüğü ilgi bizi bir hayli mutlu ediyor. İnsanlara güzel bir ortam sunmak, keyifli anlarına şahitlik etmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Böyle bir dönemde onlarca kişiye iş imkanı sunmak da yatırımcı olarak en önem verdiğimiz alanların başında geliyor” diye konuştu.





