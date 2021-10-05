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Akbank, Serenay Sarıkaya ile herkesi Akbanklı olmaya çağırıyor

#Sponsorlu İçerik#Akbank#Serenay Sarıkaya
Akbank, Serenay Sarıkaya ile herkesi Akbanklı olmaya çağırıyor

Geleceğin bankacılık deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen Akbank, yeni marka yüzü Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı reklam kampanyasıyla pandemi nedeniyle ihtiyaçlarını erteleyen herkesi Akbank Mobil’e girerek Akbanklı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyor.

Müşteri dinamiklerindeki değişimleri ve trendleri öngörerek, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarına özel yeni ürün ve hizmetler geliştiren Akbank, bu vizyon ile oluşturulan geleceğin bankacılık deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. 

Varolan müşterilerinin yanı sıra yeni müşterilerin de bankacılıkla olan bağlarını yeniden tanımlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için çalışan banka, herkesi bu bankacılık deneyimini yaşamaya çağırıyor. 

Bu akşam yayına girecek yeni reklam filmiyle  pandemi nedeniyle işini büyütmek, evlenmek, tatile çıkmak gibi kararları erteleyenleri Akbanklı olmaya ve harekete geçmeye davet eden banka, bunu Akbank’ın ‘ilerlemek için güç ve cesaret veren banka’ konumlandırmasını enerjik bir şekilde yansıtan yeni marka yüzü Serenay Sarıkaya ile yapıyor. 

Herkesi Akbanklı olup bankanın ödeme ve faiz avantajlı kredi imkanından faydalanmaya çağıran banka, 31 Ekim 2021’e kadar 50.000 TL’ye kadar olan bireysel ihtiyaç kredisinde ve 500.000 TL’ye varan taksitli ticari kredilerde üç ay erteleme imkanının yanı sıra mobil uygulama üzerinden Akbanklı olanlara özel, 5.000 TL’ye kadar faizsiz, masrafsız kredi fırsatı da sunuyor. 

REKLAM HAKKINDA 

Akbank, yeni imaj filminde Serenay Sarıkaya ile herkesi Akbanklı olmaya ve harekete geçmeye çağırıyor. 

Banka  pozitif tavrı, çalışkanlığıyla bilinen ve Türkiye’de yeni nesil yeteneğin simgesi haline gelen Serenay Sarıkaya’yla iş birliği yaparak  topluma moral ve cesaret vermeyi hedefliyor. 

TBWA\Istanbul tarafından hazırlanan reklam filminde, kadınlar, erkekler, çiftler, esnaflar, iş insanları, özetle tüm Türkiye Akbank'tan cesaret alıyor. 

“Harekete Geç” ve “Haydi Şimdi Akbank” söylemleri kendi içinde dinamizm içeriyor. Bu dinamizm, filme özel yaratılan bir koreografi ile destekleniyor.  

Prodüksiyonunu Depo Film’in üstlendiği, çekimleri 3 gün süren reklam filminin yönetmen koltuğunda ise Gönenç Uyanık oturuyor. 

KÜNYE

Reklamveren: Akbank

Reklamveren Yetkilisi: Murat Göllü, Özge Baran Metin, Emre Albayrak, İpek Mete, Saba Alaybaşı, Can Sekban

Reklam Ajansı: TBWA\Istanbul

CCO: İlkay Gürpınar

ECD: Volkan Karakaşoğlu
Creative Director: Ufuk Işık
Yaratıcı Grup Başkanı: Vehbi Bozdağ, Önder Sakıp Dündar
Yaratıcı Ekip: Aytaç Tektaş, Ali Erkmen, Caner Tunçel, Ulaş Şahin, Buğra Birgin
Genel Müdür Yardımcısı: Ela Bilgisel

Marka Ekibi: : Burçin Birim, Samet Erel, Lidya Marancıoğlu, Rutkay İsmailoğlu, Ece Öğüten, Gülten Yılmaz, Gizem Güngör
CSO: Toygun Yılmazer
Stratejik Planlama Ekibi: Özgün Özkalay, Can Değerli, Özüm Canbeldek
Head of Social Media: Berivan Akmanoğlu
Sosyal Medya Ekibi: Özlem Mahmutoğlu, İlkay Gazep
Prodüksiyon Ekibi: Dilan Davutoğlu
Yapım Şirketi: DEPO Film
Yönetmen - Gönenç Uyanık
Görüntü Yönetmeni: - Akın Çetin
Yönetici Prodüktör: Ender Sevim
Prodüktör: Melisa Divanoğlu
Koreografi : Ömer Yeşildağ - DansFabrika

Post Prodüksiyon: IPD

Müzik: Emre Irmak / Jingle Jackson

Medya Ajansı: Mediacom

Kullanılan Mecralar: TV, İnternet, Radyo, Outdoor, Basın




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#Sponsorlu İçerik#Akbank#Serenay Sarıkaya