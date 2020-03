Türk Ekspres Havacılık ve Turizm A.Ş. 70 yılı aşkın geçmişe sahip başarılı bir firma. Firmanızı biraz tanıtabilir misiniz?

Türk Ekspres, 1948 yılında sektöre havacılık ile adım atmış, Türkiye’nin en eski turizm acentelerinden biridir. Türk Ekspres, 1965 yılından beri American Express Global Business Travel Türkiye temsilcisi olarak “Kurumsal İş Seyahatleri ve Toplantı Organizasyon” alanında hizmet vermektedir.

2020 IWD sloganı olan, #EachForEqual / kolektif bireysellik sizin için ne ifade ediyor?

#EachForEqual / kolektif bireysellik, farklı renkleri, tatları, lezzetleri ve duyguları aynı sepette tutup harmanlamak ve bu farklılıkları dışarıya yansıtmaktır. Farklılıkların bir arada olması yani çeşitliliklerle dünyanın daha iyi ve daha tutarlı olacağına inanıyorum.

IWD 2020 teması olan “Toplu olarak, her birimiz cinsiyet eşitliğine sahip bir dünya yaratmaya yardımcı olabiliriz” anlayışına inanıyorum. İşyerinde eşitlik bir kadın meselesi değil, bir iş meselesidir. Katkıda bulunmak için hangi adımları atıyorsunuz?

Konunun kadın erkek konusundan ziyade bir iş konusu olduğuna inanıyorum. Yapılan araştırmalardan bildiğimiz kadarıyla kadın yeteneğinin şirketlerde ve iş hayatında daha yüksek oranda olması, çok daha fazla iş tatmini, verimli çalışma ve daha az tükenmişlik yaratmaktadır ve şirketleri daha iyi işveren organizasyonlar konumuna getirmektedir.

Ülkelerin de aynı organizasyonlar gibi çeşitliliklerle beraber daha çok gelişecek ve daha güzel bir gelecek yaratacağına inanıyorum. Bu nedenle şirketimizde eşit fırsatlar yaratıyoruz ve çeşitlilikleri destekliyoruz.

Yüzde 58’i kadın, yüzde 42’si erkek çalışan olan Türk Ekspres’te yönetici ekibimizin yüzde 64’lük oranı kadın çalışanlarımız tarafından oluşturulmaktadır. Özellikle TÜİK 2019 verileri, Türkiye iş gücünün %72.6 erkek ve %34.9 aktif kadın çalışan oranına sahip olduğunu göstermektedir.

Türk Ekspres olarak çeşitlilik konusunda aldığımız farklı aksiyonlar vardır. Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Zeynep Kösoğlu Türkiye'deki kadın girişimcileri destekleyen bir sivil toplum kuruluşu olan Kagider'in üyesidir.

Ben de bireysel olarak, başka bir sivil toplum kuruluşu olan Payda Derneği’ni desteklemeye çalışıyorum. Payda; Türkiye'nin her yerinde ayrımcılığı önleyen ve genç kızlara eğitimlerinde yardımcı olan sivil toplum kuruluşudur ve Payda Derneği de sektörümüzde ilham veren çok başarılı kadın tarafından kurulmuştur.

#EachForEqual için tonu belirlemede size ilham veren lider kimdir?

Ailemdeki güçlü kadınlar, benim hayatımda her zaman ilham veren liderlerim oldular ve böylelikle #EachForEqual derken gerçekten inanarak ve bu şekilde büyütüldüğüm için bu tonu seçebiliyorum.

1960’ların Türkiye’sinde 50 yılı aşkın bir süre turizm sektöründe çalışmış ve o devirde 2 çocuğuna bekâr bir anne olarak bakmış olan anneannem, bana ilham verenlerin her zaman başında gelmiştir. Anneannem, her zaman kendi ayakları üzerinde durarak şartlar nasıl olursa olsun kadının özgürlüğünün öneminden ve sanattan tutun çalışma perspektifine kadar vizyonumuzu geliştirmekten hiçbir zaman vazgeçmemiştir. Ve sonrasında annemin azmi, çalışkanlığı ve üstün iletişim becerisi ile birlikte 40 yılı aşkın süredir hem şirketimizi kurarak hem de yeteneklerini kullanarak benim yolumda ışık tutması her zaman hem ilhamım hem de ışık tutan yolum olmuştur.

Ailemin tüm kadınları, güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran kadınlardan oluşunca ilham veren kadınlarım için ailem diyebilirim.

Belirtmeden geçemeyeceğim ki, 4 yaşındaki kızıma okuduğum “Küçük İnsanlar, BÜYÜK HAYALLER” kitap serisindeki tüm ilham verici kadınların da hayatımda yadsınamayacak bir rolü vardır.