Hayvanlar için daha iyi bir dünya yaratabilmemizde, en önemli varlığımız insan kaynağımız

“Hayvanlar için daha iyi bir dünya” amacıyla çalışmalarını yürüten Royal Canin Türkiye, bu misyonunun sürdürülebilir bir başarıya ulaşmasının çalışanları aracılığı ile olduğunu savunuyor ve yatırımını insana yapıyor. Çalışanlarının hayatlarını, gelişebilmelerine olanak sağlayacak şekilde iyileştirmeye çalışan Royal Canin, bu yaklaşımının bir uzantısı olarak kadının iş dünyasında aktif rol alması için de hareket ediyor. İşveren markası olarak, kadın çalışanlara gerekli yatırımın yapılması ve profesyonel gelişim fırsatlarının sunulması, şirket öncelikleri arasında yer alıyor.







“Fark Yaratan İnsanlar”



Konu ile ilgili açıklama yapan Royal Canin Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Çağla Çavuşoğlu, “Royal Canin, kadınların artan bir şekilde iş gücüne katılımını teşvik ediyor. Bu kapsamda değer ve tedarik zincirimizde yer alan paydaşlarımızın da çalışma hayatlarını geliştirebilmek adına ‘Fark Yaratan İnsanlar’ adı altında çeşitli programları hayata geçiriyoruz. Royal Canin Yönetim Ekibi olarak üniversitelerin veterinerlik fakültelerinde öğrenim görmekte olan paydaşlarımızın kişisel ve profesyonel gelişimleri için mentorluk yapıyoruz. Mentorluk desteği alan öğrenci temsilcilerimizin 75%’i ise kadınlardan oluşuyor.” diyor.

Çavuşoğlu, kadın erkek dağılımının eşit olarak gerçekleştirilmesine önem verdikleri Royal Canin Academy dijital eğitim programıyla da, her cuma akşamı, veterinerlik fakültelerinde okumakta olan öğrenciler ile bir araya geldiklerini ayrıca ülkemizde veteriner hekimliği meslek olarak tercih eden kadın sayısının artması için çalıştıklarını anlatıyor. İlandır...