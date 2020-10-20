Festo Türkiye, Covid-19 ile mücadelesini belgelendirdi

Festo bu kritik süreçte tüm üretim ve satış merkezlerini pandemi koşullarına uyarlayarak önceliği çalışanlarının sağlığını korumaya verdi ve bunun yanı sıra pandemiyle ilgili makina, sistem, ekipman üreticilerine ürün tedarikini kesintisiz sağlamaya odaklandı. Firma, pandemi ile mücadele için sağlık sektörüne hizmet veren müşterilerin başarı şanslarının en yüksek seviyede olmasını sağlamak için, tedarik zinciri, üretim, lojistik, mühendislik ve saha uygulama desteğine öncelik verdi. Üretimi sağlık sektörüyle birlikte küresel ölçekte sabit tutmak Festo için önem taşıyor.

SOLUNUM CİHAZLARI İÇİN ÇÖZÜMLER

Festo, medikal endüstrisi ve solunum cihazları için gazları kontrol eden valfler, sensörler, hava hazırlama üniteleri, bağlantı elemanları üretiyor.



SOLENOİD VE PİEZO TABANLI ORANSAL VALF TEKNOLOJİSİ

Piezo teknolojisi, özellikle debi ve basınç kontrolü alanlarında ve doğrudan kontrollü oransal valfler olarak geleneksel solenoid valflere kıyasla genellikle daha iyi bir alternatiftir. Küçük, hafif, son derece hassas, çok dayanıklı, inanılmaz hızlıdırlar ve her şeyden önce enerji tasarrufu sağlarlar.



TEŞHİS VE TEST İÇİN ÇÖZÜMLER

Covid-19 durumu, güvenilir klinik test sonuçları için milyonlarca hasta numunesinin toplanması, sınıflandırılması ve hazırlanmasında benzeri görülmemiş bir darboğaz yarattı. Festo, akışkanların tüp ayırma, kapak açma ve bölme işlemleri için ürünler veya sistemler tedarik ediyor. Firma, bugün mevcut olan teşhis ve test sitemlerini optimize etmek, yeni sistemler geliştirmek ve hızlı bir şekilde dağıtmak için partnerleriyle birlikte çalışıyor.

Festo laboratuvar teşhis ve test sistemleri için tutucular, handling sistemleri, sensör ve kameralar, hassas dozlama valfleri tedarik etmekte ve mühendislik çözümleri sunmaktadır.





OTOMATİK MASKE ÜRETİMİ SİSTEMLERİ İÇİN ÜRÜNLER

Covid-19 salgını nedeniyle, koruyucu maskelerin tedariki hâlâ yeterli düzeyde değil. Pek çok makina üreticisi bu sistemlerin üretiminde çalışmaktadır. Festo bu makinelerin üretiminde kullanılan pek çok ürünü partnerlerine sağlamaktadır.

Festo, makine üreticisi Mikron için Carola projesinin tedarikçisi ve teknik danışmanı olup bir mobil yük konteynerinde koruyucu yüz maskelerinin yerinde üretilebilmesini sağlıyor. Talep üzerine, rulo halinde teslim edilen hammaddenin (polipropilen) tam koruyucu yüz maskeleri halinde işlendiği 20’lik bir gemi konteynerine bir üretim birimi monte edilebilir.





AŞI ÜRETİMİ İÇİN ÇÖZÜMLER

Yerel kaynaklı hammaddelere vurgu yaparak hızla değişen manzara göz önüne alındığında, Aktif İlaç Bileşenleri (API) üreticileri, mevcut üretim tesislerini yükseltme ve genişletme yarışında. Festo, birçok proses otomasyonu ve kontrol uygulamasının çözüm ortağıdır. Festo, özellikle biyoteknoloji ve ilaç endüstrileri için kanıtlanmış ürünler ve çözümler sunar. Özellikle proses endüstrisi için kontrol kabinleri, proses vanaları, valf adaları bu ürünlerin başında yer almaktadır.





TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ SAHİBİ

Pandemi sürecinde yerel üreticilere kesintisiz hizmetini sürdüren Festo Türkiye, gerek üretim sürecinde, gerekse müşterilerine hizmet çerçevesinde bütün sağlık önlemlerini almayı öncelikli hedefi haline getirmişti. Festo, bu konudaki güvenlik önlemlerini TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi alarak belgelendirmiştir.





Festo’nun medikal endüstrisi için daha detaylı ürün ve çözümlerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.festo.com/cms/tr_tr/19394.htm

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