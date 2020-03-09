Dünya seramik sektörü İstanbul’da

Seramik sektörünün yakından takip ettiği Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı UNICERA İstanbul, 1.200’ün üzerinde uluslararası marka ve 130 ülkeden 100 binin üzerinde ziyaretçisiyle kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından Türkiye Seramik Federasyonu (TSF), Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER), Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği (MUDER) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen Uluslararası Seramik Banyo Mutfak Fuarı- UNICERA İstanbul, 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. 60 milyar dolarlık dünya seramik pazarının buluşma noktası olan UNICERA İstanbul’da, banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama ve depolama ürünleri görücüye çıkıyor.

ULUSLARARASI ARENAYA ÇIKIYOR

Türk seramik sektörünün UNICERA ile dünyaya açıldığını belirten TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, “Sektörün ilgi ve alakasıyla her geçen gün çapını daha da büyüten UNICERA, ülke ekonomimize sağladığı katkıyla sektörümüzün prestij fuarı olarak anılıyor. Bu yıl fuarımızı, 10-14 Mart 2020 tarihleri arasında, sektöre yön veren bin 200’ün üzerinde uluslararası markanın katılımı ile gerçekleştireceğiz. Piyasadaki konumunu güçlendirmek isteyen firmaların yeni pazarlara ulaşmak mecburiyetinde olduğunu görüyoruz. Fuarımızın ihracat oranlarına da önemli bir katkıda bulunmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda yıllardır yaptığımız titiz çalışmalarla UNICERA İstanbul’a global bir kimlik kazandırmak için çalışıyoruz.” dedi.

İHRACATTA 2 MİYAR DOLARLIK ATAK

Türk seramik ürünlerinin yaklaşık 170 ülkeye ihraç edildiğine dikkat çeken TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, “Seramik sektörümüze yeterli destek verilirse ihracatımız şu ankinin 2 katına yani 2 milyar dolara çıkabilecek potansiyele sahip” dedi.

SEKTÖRÜN REFERANS NOKTASI

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, “Fuar bu sene de, bir araya gelecek olan değer zincirinin tüm aktörleriyle sektörün referans noktası olmaya devam edecektir” dedi.

TİCARET AÇIĞINI KAPATIYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, “Çok açık bir şekilde görüldüğü gibi sektör net ihracatçı olma vasfıyla Türkiye dış ticaret açığının azalmasına katkı veriyor. Aynı zamanda dünyadaki pastadan daha fazla pay almamıza da imkan sağlıyor. Daha da önemli özelliği ‘ihracat yerli katma değeri’ ortalamasının yüzde 81 olmasıdır” diye konuştu.

HEDEF BİR NUMARA OLMAK

Türkiye Seramik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “60 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan dünya seramik pazarı içindeki yerimiz tartışılamaz. 2020’de bu yeri daha da genişleteceğiz. Federasyon olarak bir hedefimiz de UNICERA’yı dünyanın bir numarası yapmak” ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜ ÇİN’E DİKTİ

Kaleseramik Genel Müdürü Altuğ Akbaş, “Dünyanın en büyük seramik karo üretici ülkesi Çin hedef ülkelerimiz arasında özel olarak yer alıyor. Biz, Çin’e en inovatif ürünümüzü; Türkiye’nin en ince, en büyük ve esnek porselen seramik levhası Kalesinterflex’i satıyoruz”dedi.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Fuarda tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak birçok yeni ürün sergileneceklerini dile getiren Elmor Genel Müdürü Enver Öz, dokunmatik aynadan, sesli komutla çalışan armatürlere kadar ilgi çekecek yenilikleri müjdeledi.