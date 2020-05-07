Değerlerimizi yaşatarak fark yaratan çalışanlara sahibiz

Firmanızı kısaca tanıtmanızı istersek neler söylersiniz?



Zoetis, veterinerlik aşıları, ilaçları ve teşhis yöntemleri keşfetmeyi; bunları geliştirmeyi, üretmeyi ve pazarlamayı amaçlar. Zoetis; 100’den fazla ülkede 10 bine yakın çalışanı, 25 üretim tesisi, 300’den fazla üretim hattı ve 1100’ün üzerinde Ar-Ge çalışanıyla hayvan sağlığı sektöründe dünyada lider konumdadır. 65 yılı aşkın süredir sektöre getirmiş olduğu yenilikler ile veteriner hekimlerin, çiftlik hayvan üreticilerinin ve evcil hayvan sahiplerinin güven duyduğu bir markadır.



Zoetis’i nasıl değerlendirirsiniz?

Geniş aşı ve ilaç portföyü ile sunduğu koruma ve tedavi çözümlerinin yanı sıra; robotik entegrasyon ekipmanları, teşhis ve genetik alanındaki inovatif çözümleriyle hayvan sağlığında yeniliğe öncülük etmektedir. Bunu kısaca açıklamak gerekirse, genetik testler ile “Tahmin”, aşılar ile “Koruma”, diyagnostik cihazları ile “Teşhis”, farmasötik ilaçlar ile de “Tedavi” hizmeti sunan dünyadaki “Tam kapsamlı” sağlık hizmeti veren hayvan sağlığı şirketiyiz.



“Türkiye’nin en İyi İşverenleri” listesi ve Zoetis dersek, bu birleşim hakkında neler anlatırsınız?

Zoetis’te İnsan Kaynakları uygulamaları ve yönetsel kararlarımızda her zaman insanı odağımıza alırız. Çalışanlarımız için güven, huzur ve mutluluk içerisinde çalışacakları bir aile ortamı yaratmak en temel önceliklerimizden birisidir. Şirket içerisinde oluşturduğumuz güven kültürünün temelinde; etik, şeffaf ve adil olma yaklaşımımız ile her bir çalışanımızın fikirlerini açıkça ortaya koyabileceği özgür iletişim ortamı yer almaktadır. “Türkiye’nin En İyi İşverenleri” arasına girecek başarıyı göstermemizin arkasında yatan en temel etmen ise, bu güven kültürünün bir parçası olan ve değerlerimizi yaşatarak fark yaratan çalışanlarımızdır. Bunun yanında Firmamız, çok değerli hayvan sağlığı profesyonellerinin yetişmesine ortam sağlayan benzersiz bir gelişim ve öğrenme ortamına sahiptir. Bu anlamda ülke içinde ve dışında sektöre yön veren liderler yetiştirmiştir. Kariyer gelişim politikaları doğrultusunda liderlerimizi içeriden yetiştiririz. Ayrıca, çalışanlarımızı şirket içi uluslararası kariyer fırsatları konusunda da desteklemekteyiz. Bu kapsamda son 5 yılda Türkiye’den yurt dışındaki görevlere %10’dan fazla ekip arkadaşımızı yerleştirmiş bulunuyoruz.

65 yılı aşkın bir zamandır veteriner hekimlerin, çiftlik hayvan üreticilerinin ve hayvan sahiplerinin güven duyduğu markalardan biri olarak tanınıyorsunuz. Peki, gelecek yıllar ile ilgili vizyonunuz nedir?

Gelecekte de dijital çalışma dinamiklerinin hayatımızın önemli bir parçası olacağının farkındalığı ile dijitalleşme çalışmalarımızı hızla devam ettireceğiz. Bununla birlikte genetik, otomasyon ve tanıya yönelik ürünlerimiz ile müşterilerimize değer katıyor ve hayvan sağlığı geleceğine yön veriyoruz. Örneğin, kuluçka otomasyonu ve yumurta içi aşılama teknolojimiz ile kanatlı entegrasyonlarında hızlı ve yüksek standartta canlı üretim imkânı sağlamaktayız. Diğer yandan veteriner tanıda sunduğumuz diyagnostik çözümlerimiz ile can dostlarımız olan petlerin genel sağlık verileri kısa sürede ölçümlenebilmekte, gerekli koruma/tedavi protokolleri hızla başlatılabilmektedir. Ayrıca, gelecekte hayvansal gıdaya ihtiyacın daha da artacağını öngördüğümüz dünyada, genetik testlerin kullanımını yaygınlaştırarak, verimli ırklar temin edilmesine ve bunun yaygınlaştırılmasında hayvancılığa hizmet etmekteyiz.



