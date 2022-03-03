Bolt Kargo teknolojiyi memnuniyete dönüştürüyor

Bolt Kargo ne zaman kuruldu? Fikir nasıl ortaya çıktı?

Kargo sektöründe özellikle kampanya dönemlerinde çeşitli aksaklıklar yaşandığını gördük. Daha özenli ve niş kargo hizmeti almak isteyen çok sayıda müşteri olduğunu tespit ettik. Bu ihtiyacı karşılamak için ekibimizle kolları sıvayarak çalışmalarımızı başlattık ve 2020 yılı mart ayında Bolt Kargo’yu kurduk.

Şirketinizi ne kadar zamanda kurdunuz?

Bolt Kargo olarak kargo takip yazılımı ve rotalama yazılımı 18 aylık bir sürede tamamlandı. Tüm yazılım kendi bünyemizde geliştirildi ve geliştirilmeye de devam ediyor. Sonuçta yazılım dinamik bir süreç ve sürekli olarak evrilebilen bir yapıda ilerlemesi gerekiyor. Ayrıca aplikasyonumuzun yazılımı da devam ediyor ve kısa bir süre içinde tüketicilerimizin kullanımına sunulacak.

Şirketinizin hizmetlerini anlatabilir misiniz?

Teknolojiyi memnuniyete dönüştüren kargo firmasıyız. Tamamen Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen B-Kod Sistemi ile tüm müşterilere özel bir koordinat kodlaması yapılan sistemi bulunan Bolt Kargo, adres bulunamadı sorununu ortadan kaldırıyor. B-Kod Sistemi sayesinde oluşturulan koordinatlar yapay zeka altyapısı ve ekip tarafından doğrulanarak sisteme yükleniyor. Bu sayede adres, kargo yola çıkmadan tanımlanmış ve sisteme dahil edilmiş oluyor. Öte yandan teslimat adresi yanlış girilmiş olsa dahi teslimat doğru adrese yapılabiliyor. Böylelikle kargo hatalı adres diye iade edilmiyor. Aynı zamanda B-Kod Sistemi sayesinde oluşturulan rota optimizasyonu ile kargo yola çıktığında tüketiciye “Tahmini Varış Zamanı” ile ilgili olarak 60 dakikalık aralık bildiren SMS gönderilerek kargonun teslimatına ilişkin gerçek bilgi veriliyor. Bolt Kargo Türkiye’de bir ilke imza atarak tüm ürünleri satış fatura tutarı üzerinden sigortalıyor. Böylelikle yaşanabilecek herhangi bir olumsuzlukta hem tüketici hem de satıcı mağdur edilmiyor.

Kaç çalışanınız bulunuyor?

Bolt Kargo olarak ekibimizde tamamı kadrolu çalışanımız olmak üzere 110 kişi bulunuyor. Geçmiş yıllardaki e-ticaret tecrübemizden biliyoruz ki; müşterilerin teslimat aşamasındaki memnuniyeti ürünü satan firmayı doğrudan etkiliyor. Kargoyu teslim eden kişi, satıcı firmanın yüzü olarak algılanıyor. Kadınların paket tesliminde daha detaycı ve özenli davrandıklarını düşünüyoruz. Bu nedenle Bolt Kargo’da teslimatları kadınlar yapıyor. Kuruluşumuzdan bu yana çalışanlarımızın yarısını kadınlar oluşturuyor. Yüzde 50 kadın çalışan oranımız ile sektörde lider konumdayız.

Şirketiniz için 2021 nasıl geçti? 2022 ve gelecek planlarınız neler?

2021 yılı bizim için büyüme yılı oldu. Geçtiğimiz yıl müşteri ağımızı yüzde 60 oranında büyüttük. Bugüne kadar 60 bin kişiye dokunduk. Tüketicilere çok sayıda firmanın ürünü ile teslimat yaptık. Yürüttüğümüz hizmetimiz kapsamında bir tane bile müşteri şikayeti almadık. Bu bizim için çok büyük önem taşıyor. Çünkü Bolt Kargo olarak bizim için başarı sadece bir oran değil her müşterinin ihtiyacının tam olarak karşılanmasıdır.

Önümüzdeki dönemde hızlı bir şekilde İstanbul dışında Türkiye’deki büyük şehirlerde yapılanmamızı gerçekleştirmek istiyoruz. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak için taşeron kullanmıyoruz. Büyüme stratejimizi emin adımlarla gerçekleştiriyoruz.

Diğer kargo şirketlerinden nasıl ayrışıyorsunuz?

Bizi rakiplerimizden ayrıştıran özelliklerimizi şöyle sıralayabiliriz:

Alıcıya özel dakik hizmet

Kargonun teslim saati aralığı alıcıya SMS olarak iletiliyor. (Örneğin; kargonuz bugün saat 14:00-15:00 arasında teslim edilecektir gibi) Alıcı, tüm bu süreçte çağrı merkezimizi arayarak veya Whatsapp üzerinden destek alabiliyor, teslimat gününü veya adresini değiştirebiliyor. Böylece alıcı tüm gün adreste beklemek zorunda kalmıyor. Gününü daha kolay planlayabiliyor. Acil durumlarda direkt çağrı merkezi desteği alabiliyor.

Taşeron kullanmıyoruz

Bolt Kargo’nun yüksek hizmet kalitesinin arkasında tüm operasyonun ve ekibin kendine ait olması yatıyor. Diğer kargo firmalarında olan taşeron, bayilik, acente gibi müşteri memnuniyetini gözetmeyen yapılar sektöre zarar veriyor. Türkiye’de sadece Bolt Kargo’da tüm ekip ve araçlar kendilerine ait. Bu sayede ürünün göndericiden alınıp müşteriye teslimine kadar tüm süreç tek bir noktadan yönetiliyor.

Müşteri hizmetleri yükünü satıcıdan alıyoruz

E-ticaret sektörünün en zorlandıkları alanlardan biri müşteri hizmetleri yönetimi. Buradaki başarı da ulaşılabilir olmaktan geçiyor. Bir taraftan satış yapmaya odaklanırken diğer taraftan da elinizde olan müşterinin memnuniyetini yüksek tutarak müşteri sadakatini yükseltmek gerekiyor.

Paketi teslim aldığı anda müşteri hizmetleri yönetimini devralan Bolt Kargo, tüketici ile tüm süreci kendisi yürütüyor. Bir kargo firması için en önemli noktanın ulaşılabilirlik olduğu bilinciyle hareket eden şirkete tüketiciler, 0850 480 03 05 numaralı hat üzerinden telefonla ya da Whatsapp üzerinden her zaman ulaşabiliyor. Sadece Bolt Kargo’nun gerçekleştirebildiği “anlık adres değişikliği” sayesinde tüketici talep ettiğinde yeni bir adrese teslimat isteyebiliyor.

Alıcının belli bir süre boyunca adresinde bulunamayacağı bir durum oluştuğunda, kargoyu depomuzda park alanına çekip, alıcının istediği tarihte kendisine teslimatını sağlıyoruz. Park hizmetimiz için ek ücret talep etmiyoruz. Ayrıca satıcı da bu sayede diğer kargo firmalarında olan adreste bulunamadı diye, kargo satıcıya geri döndüğünde oluşan ekstra maliyetlerden korunmuş oluyor ve kargo maliyeti sabit kalıyor.

Ulaşılabilir müşteri hizmetleri yönetimi ile hem satıcıdan büyük bir yük alıyoruz hem de alıcının rahatlıkla ulaşabileceği bir durumda olarak tüm ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.

Adres bulunamadı sorununu ortadan kaldırdık

Benzersiz B-Kod Sistemi sayesinde oluşturulan koordinatlar yapay zeka altyapımız ve ekibimizce doğrulanarak sisteme yükleniyor. Bu sayede adres, kargo yola çıkmadan tanımlanmış ve sisteme dahil edilmiş oluyor.

Kargom ne zaman gelecek sorusu tarihe karıştı

B-Kod Sistemi sayesinde oluşturulan rota optimizasyonu ile kargo yola çıktığında alıcıya “Tahmini Varış Zamanı” ile ilgili olarak 60 dakikalık aralık bildiren SMS gönderiliyor.

Alıcının yanlış adres girmesi artık sorun değil

Alıcıların bir kısmı hatalı adres seçimi veya yazım hatası sebebi ile kargolarının kendilerine ulaşamadan satıcıya geri dönmesine sebep oluyor. Yapay zeka altyapımız ve ekibimizin doğrulaması sayesinde kusursuz B-Kod Sistemi’miz ile adresi yanlış girilmiş olsa dahi teslimatı doğru adrese yapabiliyoruz. Kargoyu hatalı adres diye iade etmiyoruz.

Tüm bu teknolojik altyapımız sayesinde “%100 Teslimat” oranıyla hizmet veriyoruz.

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