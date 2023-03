Aşkın gözü gerçekten kör mü? İhaneti yaşayan kadınların asla unutmaması gereken 5 motto!

Haberin Devamı





İhanetin kokusu en uzak mesafelerden bile duyulur

Bir ilişkide taşlar yerinden oynamaya başladı mı bunu fark etmemeniz mümkün değil, özellikle de aranızdaki mesafe açılmaya başladığında... İhanet özellikle uzaklardayken akla düşen bir düşüncedir ve erkekler bu mesafenin gerçekleri saklayabileceklerini düşünürler. Fakat aşık bir kadın ihanetin kokusunu çok uzaklardan bile alabilir, onun sezgilerinden kaçmak çok zordur. Hisleriniz her zaman size yol gösterecektir...





Tüm bitişlerin başlangıcı en güvendiğin anda başlar

Bazı kadınlar ilişkide en güçlü olduklarını hissettikleri anda ihanet ile yüzleşmek zorunda kalırlar. Her şey çok güzel gidiyor sanırken ihanet aniden gelir ve en savunmasız olduğunuz o an aslında aşkınızın son aşamaya geçtiğinin de göstergesidir. Aşkta zirveye ulaşmak güzeldir fakat her zirveden sonra mutlaka iniş de başlar… Bazen bu iniş, bir düşüşe bile dönüşebilir.





Her fırtına hayatınızı bozmaz, bazıları da yolu temizlemek için gelir

İhanet ile biten aşklar geride çok büyük yıkım bırakır ve her şeyin kusursuz olduğu bir hayat bir anda savaş alanına dönüşüverir. Ama unutmayın; bir şeyleri yeniden ve daha güçlü inşa edebilmek için bazen yıkmak da gerekebilir. Aşk acısı sizi ne kadar yıpratmış olursa olsun, hayatınızda radikalce temizlenmesi gereken yığıntıları da kenara atmanız ve yolunuzda daha güçlü adımlarla yürümenizin için size ilham verecektir.





Eve dönüş, bir içe dönüştür

Cennetten yeryüzüne inmek ne ise, güçlü bir aşkın şekillendirdiği hayatınızdan çıkıp sıradan günlere geri dönmek de aynen odur. İhanet ile biten bir aşkın ardından bir tür eve dönüş gibi tarif edilen bu his, aslında kendi içinize dönmeniz ve yaşadıklarınızı yeniden masaya yatırmanız için de bir fırsattır. Her içe dönüş, size yepyeni yol haritaları sunar ve daha güçlü bir şekilde yeni aşklara yelken açmanız için sizi cesaretlendirir.

Bazen tek yol, yeniden başlamaktır

İnsanlık tarihi, asla bitmezmiş gibi görünen aşklar ile doludur ama efsanelere bile konu olan bu hikayelerin çoğu ihanet ile son bulur. İnsanın var oluş amacı ve onu diğer tüm canlılardan ayıran belki de en gizemli yanı, aşk için yaşamak olabilir mi? Aşklar biter fakat kusursuz aşk arayışı asla bitmez… İhanetin acısını unutmak ve yola devam edip yeni aşkları bulabilmek için yapılacak en iyi şey yeniden başlamaktır. Çünkü hayat aşkın ta kendisidir…

