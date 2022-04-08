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4 adımda bahar temizliği

#Sponsorlu İçerik#Ev Yaşam#Temizlik Önerlieri
4 adımda bahar temizliği

Temizlikle alakalı her konuda Kärcher yanında! Dört adımda bahar temizliğini tamamlamak için bu ipuçlarını kaçırma!

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Birinci Adım: Doğru Sıralama

4 adımda bahar temizliği

Bahar temizliğini hızlandırmanın ilk koşulu: nereden başlayacağını doğru seç! 

Odaları sırayla temizlemeni öneririz. Etkili bir temizlik için önce döşemeleri ve mobilyaları süpür. Ardından dolap, masa, pencere pervazları ve bitkiler gibi tüm yüzeylerin tozunu al ve son olarak zeminleri temizle. Bu işlemlerden sonra odanın kapısını kapat ve diğer odaya geç. Evin tamamında kaba temizliği bitirdikten sonra diğer adımları takip edebilirsin.

Bunu Yapma:

Kaba temizliğe tüm odalarda aynı anda başlama. Bu şekilde evin içerisinde tozun daha fazla yayılmasına neden olursun.

Zemin Temizleme Makineleri 

İkinci Adım: Pencere Temizliği

4 adımda bahar temizliği

 Kış bittiğine göre güneş ışığının eve girme vakti geldi!

Su kalıntılarını önlemek için camı doğru ürünle kurulamak önemlidir. Camları mikrofiber bir bezle,  kurulayabilirsin veya WV cam temizleme makineleri ile iz bırakmadan hızlı bir şekilde temizleyebilirsin. Kusursuz bir görüntü için çerçeveler ve pencere pervazlarını da ayrıca kurulamayı unutma.

 Bunu Yapma:

Güneşin direkt vurduğu saatlerde pencereleri temizleme. Çok hızlı şekilde deterjanın kurumasına ve leke bırakmasına neden olursun. 

Cam Temizleme Makineleri

 Üçüncü Adım: Tekstil Ürünlerin Temizliği

 Bahar temizliğinde kış akşamlarından kalan kir ve tozu temizlemek için döşeme ve perdeler de önemlidir. Buna ek olarak yataklar havalandırılmalı ve yorganlar temizlenmelidir. Battaniye veya yastık kılıfı gibi yıkanabilir tüm tekstiller makinede yıkanmalıdır. Halılar ve koltuklar uygun makinelerle temizlenmelidir.

 Bunu Yapma:

Halı ve koltuklarını temizledikten sonra kurumadan kullanmaya başlama. Doğru şekilde kurutulmayan tekstil yüzeyler evde kötü bir koku oluşmasına neden olacaktır.

Halı Yıkama Makineleri 

Dördüncü Adım: Tüm Detayları Gözden Geçir

4 adımda bahar temizliği

Kıştan kalan tozlar her köşeye yerleşir.

Örneğin, radyatör veya panjurlardaki tozu temizlemek için bir süpürge sapına mikrofiber bez sarabilirsiniz veya bu tozları buharlı temizleyici ile temizleyebilirsiniz. İnatçı kirler, detay başlığı ile kimyasal olmadan kolayca çıkarılabilir. 

Bunu Yapma:

Evin her alanını aynı bezle temizleme. Hijyenik olmayacak bir şekilde tozları evin farklı bölümlerine taşımak dışında bir faydası olmayacaktır. Tozları mümkün olduğunca elektrikli süpürgenin içine toplamaya çalış ve bunun için uygun aksesuarlar kullan.

Buharlı Temizlik Makineleri 

Elektrikli Süpürgeler 

4 adımda bahar temizliği

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#Sponsorlu İçerik#Ev Yaşam#Temizlik Önerlieri

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