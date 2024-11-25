2025’e Sarıkamış’ta Eğlence Dolu Giriş Yapın! Yılbaşında Unutulmaz Anılarla Dolu Bir Sarıkamış Tatiline Davetlisiniz!

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Eğlence Dolu Bir Kış Tatili Sizi Bekliyor

Eğlenceli bir kış tatili imkanı sunan Sarpino Mountain Hotel, misafirlerinin profesyonel eğitmenler eşliğinde kayak keyfini doyasıya yaşamasına yardımcı oluyor. SPA merkezinde ve ısıtmalı kapalı yüzme havuzunda günün yorgunluğunu atabileceğiniz otelin, seçkin lezzetler sunan restoranında enfes tatları deneyimleyebilirsiniz. Konforlu odaları ile eşsiz bir deneyim yaşatan Sarpino Mountain Hotel’de kışın dinginliğini yaşamak için yerinizi ayırtmaya ne dersiniz?





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Unutulmaz Anılar Biriktirmek İçin Hazırlanın

Kar havasının dinginliğini yaşayabileceğiniz unutulmaz bir kış tatili sunan Sarpino Mountain Hotel, benzersiz kayak pistleri ile misafirlerine adrenalin dolu bir deneyim yaşatıyor. Eğlenceli bir kış tatilinin kapılarını aralayan otel, kış sporları tutkunları için unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor. Kristal karları ile öne çıkan Sarıkamış’ta misafirlerini ağırlayan Sarpino Mountain Hotel, kış tatilini şimdiden planlamak isteyenleri bekliyor.





Harika Bir Kayak Tatili ile Yeni Yılı Karşılamaya Ne Dersiniz?

Sarpino Mountain Hotel'de eğlence, heyecan ve keyif dolu bir yılbaşı tatili yapmak ister misiniz? Sarıkamış'ın enfes doğasında dopdolu anlar yaşarken 31 Aralık’ta Deniz Seki konseriyle tatilinize renk katabilir ve 2025'e harika bir başlangıç yapabilirsiniz.

Siz de Sarıkamış’ta hem kayak deneyimi yaşamak hem de 2025’e unutulmaz bir giriş yapmak istiyorsanız ETS ile yerinizi bir an önce ayırtabilirsiniz. Detaylar için buraya tıklayın!

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