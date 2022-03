12 saate kadar bitlere karşı etkin koruma

Haberin Devamı

Kendini kaşıntıyla belli eden bit, saçta yaşayan ve kafa derisindeki kan ile beslenen bir böcek türü. İlkokul çağı çocuklarda daha sık rastlanan bit, temiz ya da kirli ayırt etmeden herkese bulaşabiliyor. Kıyafetlerde 24 saat boyunca hayatta kalabiliyor; mont, şapka veya atkılardan ya da üst üste duran paltolardan, montlardan kişiden kişiye geçebiliyor. Saç derisinde 4 haftaya kadar yaşayabilen bit, küçük bir susam tanesi görünümündeki sirke adı verilen yumurtalarından günde ortalama 10 tane bırakıyor. Çocuklar birbiriyle yakın temasta olduğu için çabuk yayılabilen bitle mücadele etmek için hızlı hareket etmek gerekiyor. Bit sorunu hem ebeveynlerin hem de çocukların kabusu oluyor. Ebeveynler bitten nasıl kurtulabileceğinden endişe ederken, çocuklar ise kafalarında dolaşan böceklerden, bitlendiğini duyan arkadaşlarının onunla dalga geçmesinden, dışlanmaktan korkuyor. İşte tam da bu yüzden bit sorununa hızlı ve etkili bir çözüm bulmak gerekiyor.

Sadece saçları temizlemek yetmez!

Bitle mücadeleye kaşıntı hissedildiği an başlamak şart. Öncelikle böcek ilacı içermeyen bir bit şampuanıyla saçların yıkanması, ardından sık dişli bir bit tarağıyla bit ve sirkelerin ayıklanması için saçın taranması gerekiyor. Bitin temasla bulaştığını unutmamalısınız! Bu nedenle sadece çocuğunuz değil tüm aile bit şampuanıyla yıkanmalı! Sadece saç da değil, başın temas ettiği her yüzey, nevresim, koltuk, kıyafetler ve portmantoda asılı olan eşyalar gibi her şeyin arınma işleminden geçmesi gerektiğini de unutmamalı, bunları da mutlaka temizlemeliyiz. Evde temas edilen tüm kumaşlar, giysiler, tokalar, nevresimler en az 60 derecede yıkanmalı. Yıkanmayan eşyalar da büyük bir çöp poşetine koyularak ağzını sıkıca bağlayıp en az iki gün bekletilmeli. Her 3-4 günde bir bu şampuanla saç yıkanıp taranmalı ve bu rutine kaşıntı ortadan kalkıncaya kadar devam edilmeli.



Saç bitine karşı etkili ve güvenli koruma sağlayan, etkisi klinik olarak da kanıtlanan Paranit Repellent Baş Biti Kovucu Sprey*, bit sorununun çözümüne destek oluyor. Paranit Repellent Baş Biti Kovucu Sprey, baş bitlerine karşı anında ve uzun süreli koruma sağlıyor. Hoş kokulu, yağsız ve durulama gerektirmeyen sprey, kolayca ve her gün uygulanabiliyor. Hemen başlayan ve 12 saate kadar** süren etkili korumasıyla bitleri uzak tutmaya yardımcı oluyor. Bu sayede, hane halkından bir kişide bitlenme görüldüğünde, tedavi süreci boyunca, evdeki diğer kişilere bulaşmaması için kullanılabiliyor.

İlaç değildir. Biyositleri güvenli kullanınız. Kullanmadan önce her zaman ürün etiketini ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

