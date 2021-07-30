Abbott’un Türkiye’de ürettiği bilimsel beslenme ürünleri eczanelerde

Abbott, 130’u aşkın yıldır beslenme, tanı, tıbbi cihazlar ve markalı jenerik ilaçlar alanlarında yaşamları değiştiren ürün ve çözümler geliştiriyor. 2017 yılında ilaç ürün gamının bir bölümünün Türkiye’de üretimine başlayan ve Nisan ayı itibarıyla da bilimsel beslenme ürünlerini yerel olarak üreten Abbott, Türkiye’nin sağlık hizmetleri sistemi için değer yaratmayı hedefliyor. 5 yıllık bir planı içeren üretimde yerelleşme hamlesi kapsamında üretilen medikal beslenme ürünleri, Balıkesir’in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren Gönenli Süt ve Süt Ürünleri Gıda San. ve Tic. A.Ş. iş birliğiyle üretiliyor.



Pediyatrik beslenme segmentindeki ürünlerin yüzde 92’si Türkiye’de üretilecek

Abbott, sağlık hizmetlerinin ve ilaçlara erişimin iyileştirilmesi hedefinin vurgulandığı Türkiye’nin 10’uncu Kalkınma Planı ışığında başlattığı üretimde yerelleşme projesinin ilk aşamasında 16 farklı ürünü Türkiye’de üretecek. Proje ile birlikte Türkiye’nin bugüne kadar ithal ettiği bilimsel beslenme ürünleri, pediyatrik ürünlerin yüzde 92’sini de kapsayacak şekilde yerel olarak üretilecek.

Sağlık sektörüne ve malnütrisyon tedavisine önemli katkı

Kronik hastalıkları olan kişilerin beslenme ihtiyaçlarını desteklemek ve onları yaşamda hem güçlü hem de aktif tutmak için bilimsel beslenme ürünleri geliştiren Abbott, 2030 yılına kadar dünya genelinde 3 milyardan fazla insanın yaşamlarını iyileştirme hedefini benimsiyor. Özellikle kanser, Alzheimer gibi yıkıcı ve ilerleyici hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkabilen beslenme yetersizliği (malnütrisyon) durumunda, bilimsel beslenme ürünlerinin tedaviye önemli katkıları bulunuyor. Her yaştan insanın daha sağlıklı bir yaşam sürmesi hedefiyle bilimsel beslenme çözümleri üreten Abbott, beslenme ürünlerine ihtiyaç duyan 7’den 70’e herkese küresel uzmanlığı ve yeniliklerle beslediği formülleriyle destek oluyor.



“130 yılı aşkın küresel tecrübemizi Türkiye’ye taşıyacağız”

Abbott Türkiye’nin nütrisyon bölümünün Genel Müdürü Ebru Kaya Çetin, konuyla ilgili şunları söylüyor: “İnsanların hayatlarının her aşamasında dolu dolu ve sağlıklı yaşamalarında bilimsel beslenmenin rolünün çok büyük olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızla bebek ve çocukların büyümesine yardımcı olmak ve kronik hastalıkları olan insanların beslenme ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla ürünler geliştiriyoruz. En yüksek ürün kalite ve güvencesiyle, yıllık 36 milyon kutu üretim kapasitesine sahibiz. Üretimimiz Abbott’un 130 yılı aşkın bilimsel tecrübesini temel alıyor. Dünyada ilk olma özelliği taşıyan ve ürünlerin üretimden dağıtımına kadar Sağlık Bakanlığı tarafından takip edilebilmesini sağlayan kare kodlama işlemini kullanıyoruz.”

“İnsanlara sağlık ulaştıran formüllerle, iğne oyasını ören elleri aynı ilhamda buluşturduk”

Ebru Kaya Çetin sözlerine şöyle devam ediyor: “Gönen’de başladığımız yerel üretim sürecimizle ülkemize ve insanlarımızın sağlığına değer katmayı hedeflerken bir de fark yaratmak istedik. Üretim yaptığımız bölgenin değeri olan, yerel olarak üretilen ve tamamen kadın emeğine dayanan iğne oyası zanaatinden ilham aldık. Süreçteki paydaş iletişiminde Gönen Kadın Kooperatifi bünyesindeki 100’den fazla oya ustası kadının el emekleriyle yaptıkları oya işlerini kullandık. Katkılarımız sayesinde, kooperatifin tarihindeki en yüksek adette sipariş almasını sağlamak bize mutluluk verdi. Proje kapsamında düzenlenecek online “iğne oyası” eğitimleriyle de bu zanaatın Türkiye’nin dört bir köşesindeki kadınlara ulaştırılmasına aracılık edeceğiz.”

Abbott hakkında

Abbott, insanların yaşamın her aşamasında daha eksiksiz yaşamalarına yardımcı olan küresel bir sağlık hizmetleri lideridir. Yaşamı değiştiren teknolojilerden oluşan Abbott’un sağlık hizmetleri portföyü tanı, tıbbi cihazlar, beslenme ve markalı jenerik ilaçlar alanında lider işletmeler ve ürünleri kapsamaktadır. 109.000 Abbott çalışanı 160'tan fazla ülkede insanlara hizmet sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için

https://www.tr.abbott

www.linkedin.com/company/abbott-/

http://www.facebook.com/Abbott

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