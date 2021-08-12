6 Boyut Metodu ile nitelikli ve iyi bir eğitim BİLGİ’de!

1- Yaparak Öğrenme

Güçlü bir akademik kadrodan alacağın derslerde “yaparak öğrenme” imkânı sayesinde teorik bilgiyi pratikle buluşturan, gerçek hayatta deneyim kazanmaya ve keşfetmeye dayalı bir üniversite öğretimi sunuyor.

2- Uluslararası Olanaklar

40 ülkede 250’yi aşkın önde gelen üniversite ile Erasmus+ ve ikili değişim programları, yurtdışında staj imkânları, uluslararası etkinlikler ve kampüsünde yaklaşık 90 farklı ülkeden 2.000 öğrenciyle birlikte öğrenim görme olanağı ile uluslararası bir üniversite hayatı sunuyor.

3- Canlı Sosyal Yaşam

Birçok farklı ilgi alanına hitap eden öğrenci kulüpleri ve her yıl müzik festivallerinden sergilere, uluslararası konferanslardan yarışmalara kadar 1.000’e yakın etkinlik ile daima aktif bir üniversite yaşamı sağlıyor.

4- Profesyonel Gelişim

Farklı sektörlerden önde gelen şirketlerle yapılan işbirlikleri, birebir danışmanlık, koçluk ve yetenek programları sayesinde fark yaratacak donanımlar kazandırarak iş hayatında her zaman bir adım önde olmayı sağlıyor.

5- Teknolojik Mükemmellik ve İnovasyon

En yeni teknolojilerle donatılmış laboratuvar ve stüdyo olanaklarına sahip 20 araştırma merkezi, inovasyona ve teknolojik gelişime katkı sağlayan bilimsel araştırma ve projeler gerçekleştiriyor.

6- Toplumsal Fayda

Toplumla iç içe duruşu ve sosyal sorumluluk bilinciyle toplum yararına girişim ve projeler hayata geçiriyor. Yarattığı sosyal etki ile toplumsal gelişime öncülük ediyor.





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