3000 yılında neler olacak?

Bazıları şimdiden 3000 yılının, daha da doğrusu gelecek bin yılın merakına kapıldılar. Tüm olanlar, aslında uzak geleceğin artık çok daha fazla merak edilmesiyle ilgili. Buna Y3K problemi deniyor ve şimdiden stratejilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Şu insanoğlu bir garip; daha 2000´i yeni yeni yaşarken, 3000´in hesaplarını yapıyor. Tahminlerin temel kavramı bilgisayarlar ve internet üzerine; bu ikisinin insanlığı yok edeceğini düşünenler var, tehlikenin çok büyük olduğu belirtilirken, biran önce uyanmamız isteniyor. Daha da beteri var; 3056 yılında yaşayacak veya yaşamakta olan bir grup devrimcinin bugünü etkilediği ve internetle, bilgisayarların araç olarak kullanıldığı ileri sürülüyor. Zaman içinde etkin olan bu grup, kendi varlıklarını garantilemek için geçmişi sigortalıyorlar. Kısacası internet bir "Truva Atı" virüsü içeriyor ve 3000 yılından gelen saldırıyı simgeliyor. Üstelik birilerine göre, bu faşist grubun liderinin adı bile belli; General Zere. Bu uçuk görüşü savunanlara göre, kalan 1000 yıl ve bir ay geçmeden evvel harekete geçmemiz gerekiyor.

İşte size bazı öngörüler; kahin Ahmed Watts öngörüyor;

"Bir grup Y3K fanatiği, kendilerini dondurarak, 3000 yılında uyanacaklar. Onları gelecekteki güçler koşulluyor ve 3000 yılı kutlanırken, gezegeni fethetmek için darbe yapacaklar. "

* Nüfusun bu kadar hızlı artması sonucunda, toprak çok değerli ve nadir bulunur bir madde haline gelecek. Uzay teknolojisi sonucunda Ay´a yerleşilecek.

* İnsanlar çok daha zeki olacaklar, genetik mühendisliğinin gelişimi ve teknolojinin avantajları sonucunda çok zeki bir dünya oluşacak.

* Hiçbir kağıt ürün kalmayacak, yerini makineler ve plastik alacak.

* E-mail benzeri teknolojiler sayesinde haberleşme, eğitim ve eğlence sağlanacak.

* İnsanların boyu çok uzayacak ve evrim insan ırkının dışına çıkacak.

* Farklı ırklar kalmayacak, tüm ırklar karışacak ve etnik düşünceler unutulacak.

* Klonlar kullanılacak ama 3000 yılında bile ancak tıbbi amaçlarla klonlamaya izin verilecek." ..

Ve Kay Herod diyor ki:

"3000 yılı olmayacak. Daha önce makineler zamanı durdurmanın yolunu bulacaklar yani artık zaman olmayacak. Aslında bu başladı bile..."



