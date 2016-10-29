Bu gece yaşanan Akrep Yeniayı'nın burçlara etkileri

30 Ekim'de Türkiye saatiyle saat 20:38'de Akrep Yeniayı yaşandı. Bu yeniayda İkizler burcu yükseliyor. Güneş ve Ay ise 5. evde kavuşum halinde. En çok dikkati çeken konular çocuklarla ilgili meseleler, sanatsal faaliyetler, ek işler olacak. Ayrıca çocuk sahibi olmak istiyorsanız Akrep Yeniayı bu konuyla ilgili destekleyici açılar barındırıyor.

İletişim sektöründe çalışanlar için epey yoğun ve hareketli günler başlıyor. Uzun zamandır aklınızda olanları hayata geçirebilirsiniz. Özellikle önümüzdeki haftayı verimli değerlendirmeye bakın.

Akrep, gizemi, sırları, cinselliği ve tutkuyu anlatır. Bu dönemde aşklar da kavgalar da daha tutkulu yaşanabilir. Kıskançlık krizleri geçirebilirsiniz. Özellikle cinsel şiddet konuları gündeme gelebilir.

Akrep yeniayının haritasına bakarken, eş zamanlı olarak Tarot kartlarına da danıştım.

Instagram: @tarotsecrets

YENİAYIN BURÇLARA ETKİLERİ:

Koç'lar: Kariyer anlamında önemli bir atılım yapabilirler. Duygularını bir kenara bırakmadan da başarılı olabileceklerini görecekler. Maddi anlamda bereketli bir sürece giriyorlar.

Boğa'lar: Bir konuda savaş baltasını eline alacaklar çünkü artık Boğa'lar için mücadele zamanı. Aşk hayatlarında kaba sözlerinden ötürü bitişler yaşayabilirler.

İkizler: Yükselen İkizler enerjili bir yeniay geliyor. İlahi lütuflarla karşılaşmaları ve hayatlarında bazı sorunların mucizevi bir şekilde çözüme ulaşması söz konusu olabilir. İkili ilişkilere dikkat. Ağzınızdan çıkan sözlerin önemini daha iyi anlayacaksınız.

Yengeç'ler: Maddi konularla ilgili huzursuz hissedebilirler. Ama bu kuruntuları boşuna. Biraz sakin kalmak ve çok kafaya takmamak Yengeç'lere iyi gelecek. Bu yeniay zamanı biraz nefes almaya çalışın ve kendinize vakit ayırın.

Aslan'lar: Kafalarında planladıkları konuların hiç de hayal ettikleri gibi sonlanmadığı gerçeğiyle yüzleşebilirler. Mantığı devrede tutmaya çalışın ve akıl danışarak adım atın.

Başak'lar: Sınırlarını korumakta zorlanabilirler. Şiddete meyilli kişilerden uzak durmalılar. Yaralanmalara ve kazalara karşı dikkatli olun.

Terazi'ler: Yıkıcı bir sonlanmayla karşı karşıya kalabilirler. Hayaller ve gerçeklerin aslında çok farklı olduğunu kavrayıp, kendi içlerinde ya da hayatlarında yepyeni bir yola çıkabilirler. Sevdiklerini arkalarında bırakmaları gerekebilir.

Akrep'ler: Yeni anlaşmalar yolda. Özellikle işle ilgili ortaklıklar söz konusu. Uzun zamandır çözülemeyen bir durumla ilgili uzlaşma sağlanabilir. Maddi anlamda karlı bir yatırım yapabilirler.

Yay'lar: Yakın zamanda ne ektilerse onu biçecekler. Bir davaları varsa sonuç almaları yakın ve bu sonuç lehlerine görünüyor. Adil davranmaya özen gösterdikleri sürece kapıların açılacağını fark edecekler.

Oğlak'lar: Bir karar verme ve adım atma sürecine girecekler. Mirasla ilgili anlaşmazlıklar bolca gündeme gelebilir. Ayrıca yol kazalarına karşı iki kez dikkatli olsunlar. Hayatlarında bir yandan bazı şeyler yıkılırken, bir yandan da yeni şeylerin oluşmaya başladığını çok yakından görecekler.

Kova'lar: Geçmişte tanıdıkları birinin yardımını ve desteğini alabilirler. Bu aralar biraz daha fazla geçmişi özleyecekler. Dikkat etmeleri gereken nokta, geçmişe takılı kalıp da bugünü ve gelecek planlarını ertelememeleri.

Balık'lar: Maddi kayıplar yaşayabilirler. İş değiştirebilir ya da işle ilgili yanıldıkları konularla karşılaşabilirler.