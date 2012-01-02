2012'de sizi neler bekliyor

2012 yÄ±lÄ± astrolojik Ã¶rnekleme olarak bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶nceki ya da sonraki yÄ±llardan farklÄ± deÄŸil. BurÃ§lardaki deÄŸiÅŸimler her yÄ±l olduÄŸu gibi sÃ¼recek. DoÄŸal olarak daha yoÄŸun etkiler alan veya daha az hareketlenen burÃ§lar var. KoÃ§, BoÄŸa, Ä°kizler ve Terazi BurÃ§larÄ± dikkat Ã§ekici olaylar iÃ§inde olacaklar. YengeÃ§, Aslan, Yay ve Akrep BurÃ§larÄ± daha az hareketli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yorlar. 2012 genelinde dikkat zekici olan bir diÄŸer astrolojik oluÅŸum ÅŸÃ¶yle, BoÄŸa/Ä°kizler, BalÄ±k/KoÃ§ ikilemleriminin ortasÄ±nda Terazi yer alÄ±yor. JÃ¼piter UranÃ¼s, NeptÃ¼n ve SatÃ¼rn'Ã¼n kendilerini gÃ¶stermeleri, bunun elemental anlamÄ± Toprak/Hava/Su ve AteÅŸ gruplarÄ±nÄ±n Ã¶nceki yÄ±llara gÃ¶re daha gÃ¼Ã§lÃ¼, daha kalÄ±cÄ± etkiler yaratacaÄŸÄ±dÄ±r. Åžimdi buna gÃ¶re burÃ§lara yÃ¶nelelim.