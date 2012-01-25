2012 yÄ±lÄ± son mu yoksa baÅŸlangÄ±Ã§ mÄ±?

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu dÃ¶nemde iÃ§inde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã§aÄŸ sona erecek ve yeni bir Ã§aÄŸ baÅŸlayacak. BÃ¼yÃ¼k bir tufanla gelecek olan bu yeni Ã§aÄŸÄ±n ipuÃ§larÄ±nÄ± ise bilim adamlarÄ±na gÃ¶re iklimsel deÄŸiÅŸimler sayesinde ÅŸimdiden gÃ¶zlemleyebiliyoruz. BeÅŸinci kutupsal kayma olarak adlandÄ±rÄ±lan bu deÄŸiÅŸimde daha Ã¶nceki deÄŸiÅŸimlerde olduÄŸu gibi yine kutuplarÄ±n manyetik alanÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi iddialarÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor ve dÃ¼nyadaki iklimlerin deÄŸiÅŸimi de buna baÄŸlanÄ±yor. "Kutuplar yer veya aÃ§Ä± deÄŸiÅŸtirdiÄŸinde kutuplarda buzlar eriyor. KaldÄ± ki, kÃ¼resel Ä±sÄ±nma sonucu ÅŸu anda Kuzey Kutbu'ndaki buzullar zaten erimeye baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda. Mayalar'a gÃ¶re de daha Ã¶nce yaÅŸanan dÃ¶rt Ã§aÄŸda tÄ±pkÄ± bu ÅŸekilde sona erdi" deniyor. Acaba bunlar bilimsel olarak kanÄ±tlandÄ± mÄ±? Bu soruya cevap olarak da, DÃ¼nyanÄ±n en az dÃ¶rt kez kutupsal kayma (Kuzey ve GÃ¼ney Kutbu) yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bilimsel verilerle kanÄ±tlandÄ± deniyor. BazÄ± belgesellerde dÃ¼nyanÄ±n manyetik alanÄ±nÄ±n belirli periyotlarla nasÄ±l deÄŸiÅŸtiÄŸini bilimsel olarak aÃ§Ä±klanÄ±yor. Åžu anda dÃ¼nyanÄ±n manyetik alanÄ±nda muazzam bir deÄŸiÅŸim var deniyor. Bunun da en bÃ¼yÃ¼k nedeni gÃ¼neÅŸte meydana gelen deÄŸiÅŸimler. Ä°lginÃ§ olan ÅŸey Mayalarâ€™Ä±n bunu bilmeleri ya da gerÃ§ekten bilip, bilmedikleri... Ä°ddianÄ±n bir diÄŸer yanÄ± da Mayalar'Ä±n bununla da yetinmeyip, gelecekte tÃ¼m insanlÄ±ÄŸÄ± etkileyecek trajediyi bizlere ÅŸifreli bir ÅŸekilde duyurmuÅŸ olmalarÄ± ve bu ÅŸifreye gÃ¶re dÃ¼nya iÃ§in 2012 yÄ±lÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Ama neden ÅŸifre? Bu cevap verilemiyor....Â Â Â

Peki bu gÃ¶rÃ¼ÅŸe gÃ¶re 2012 yÄ±lÄ±nda dÃ¼nya yok mu olacak? Mayalar 2012'yi insanlÄ±ÄŸÄ±n yeniden yukarÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± bir Ã§aÄŸ olarak tanÄ±mlÄ±yor. Hatta farklÄ± inanÃ§larda yer alan AltÄ±n Ã‡aÄŸâ€™a bÃ¶yle ulaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± da iler isÃ¼rÃ¼lÃ¼yor. Yani 2012'nin Ã¶nemi burada. DÃ¼ÅŸen insanlÄ±k tekrar yukarÄ± Ã§Ä±kacak ve bu Ã§Ä±kÄ±ÅŸ 2012'deÂ baÅŸlayacak. Yine iddialara gÃ¶re Ã§Ä±kÄ±ÅŸ sÃ¼reci baÅŸladÄ±, belki de 2012 bir final olabilir. Ancak tufanla kÄ±yameti birbirine karÄ±ÅŸtÄ±rmamak lazÄ±m da deniyor. Yani kÄ±yamet ruhsal bir deÄŸiÅŸim, tufan ise fiziksel bir deÄŸiÅŸim demek. AyrÄ±ca kÄ±yamet tasavvufi ve ezoterik anlamda ayaÄŸa kalmak ve uyanmak demek. Ve bu uyanÄ±ÅŸtan kastedilen ÅŸey ruhsal aydÄ±nlanma... Bu nedenle verilen tarih Ã§ok Ã¶nemli. Ancak bu tarihlemede iki yÄ±llÄ±k bir hata payÄ± bulunabileceÄŸi de belirtiliyor nedeni ise Maya Takvimi'nin bizim kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Gregoryen Takvim arasÄ±ndaki farktan kaynaklanÄ±yor yani MÃ– 1'den MS 1'e geÃ§ilmiÅŸ olmasÄ±, aradaki 0 atlanmÄ±ÅŸ. AstrofizikÃ§i Cotterel de bu konuya dikkat Ã§ekiyor. Åžu anda bilimsel olarak ispat edilen dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt kez kutup deÄŸiÅŸimi geÃ§irdiÄŸi iddiasÄ± Mayalarâ€™a referans olarak veriliyor. Deniyor ki, insanlarÄ± bunu yeni keÅŸfetse de, Mayalar bunun farkÄ±ndaydÄ±lar.

En Ã¶nemli buluÅŸ da eski Maya kenti Palanque'deki YazÄ±t TapÄ±naÄŸÄ±'nda bululan mezar taÅŸÄ±nÄ±n kapaÄŸÄ±ndaki ÅŸifreninÂ Ã§Ã¶zÃ¼lmesiyle oldu. KapaÄŸÄ±n Ã¼zerindeki ÅŸerit motiflerini simetrik bir ÅŸekilde yan yana getirildiÄŸinde ortaya bir Jaguarun ve bunun Ã¼zerinde de bir Yarasa sembolÃ¼nÃ¼n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ler. Mayalar'Ä±n sakladÄ±klarÄ± bu sembollerin bir anda belirmesi Cotterel'i ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§evirmiÅŸti. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Mayalar'Ä±n mitolojik yazÄ±tlarÄ±nda Jaguar beÅŸinci yani bizim Ã§aÄŸÄ±mÄ±zÄ±, yarasa ise Ã¶lÃ¼mÃ¼ sembolize etmekteydi... KapaÄŸÄ±n Ã¼zerinde aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼len GÃ¼neÅŸ HaÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¼zerindeki delikler ise GÃ¼neÅŸ'in manyetik hareketlerini temsil etmekteydi. Ä°ÅŸte bu Mayalar'Ä±n gizli mesajÄ±ydÄ±. Yani yaÅŸanacak trajedinin sebebi GÃ¼neÅŸ'te meydana gelecek olan manyetik deÄŸiÅŸimlerdir.. Ä°lginÃ§tir ki ÅŸu andaki iklim deÄŸiÅŸiminin nedenlerini GÃ¼neÅŸâ€™e baÄŸlayan bilim adamlarÄ± da Ã§ok sayÄ±da... YalnÄ±z Mayalarâ€™Ä±n deÄŸil SÃ¼mer takvimlerinin de aynÄ± tarihleri iÅŸaret etmekte olduÄŸu da sÃ¶yleniyor.

Astrolojik pencereden bakarsak...Â Â Â

BalÄ±k Burcu Ã‡aÄŸÄ±â€™na?inanÃ§lara gÃ¶re aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± milattan Ã¶nce 6. YÃ¼zyÄ±l civarlarÄ±nda girmiÅŸ olmalÄ±yÄ±z. Bu dÃ¶nem dÃ¼nya Ã¼zerinde Antik Yunan Felsefesiâ€™nin en etkin olduÄŸu bir dÃ¶nem. AynÄ± zamanda Ä°branilerâ€™de de peygamberliklerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem. DoÄŸuda ise ZerdÃ¼ÅŸt, Laotse, Buddha, KonfÃ¼Ã§yÃ¼s, Jaina ve diÄŸer Ã¶ÄŸretilerle birlikte yeni felsefeler ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Yani dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve inanÃ§ akÄ±mlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k bir geliÅŸimin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nem.?Yine iddialara gÃ¶re, daha da gerilerde Mayalarâ€™da de altÄ±n Ã§aÄŸlarÄ±nÄ± yaÅŸamaktaydÄ±lar. MÃ– 2000'lerde baÅŸlayan KoÃ§ Burcu Ã§aÄŸÄ±nÄ±n giriÅŸinde Meksika'da ve MÄ±sÄ±r'da piramitler inÅŸa ediliyordu. Daha Ã¶nceki tarihlere inebilmek iÃ§in yeterli bilgi olmadÄ±ÄŸÄ±ndan genel bilgiler vermekten Ã¶teye geÃ§ilemiyor. YaklaÅŸÄ±k MÃ– 8400-8000 arasÄ±nda Aslan Burcuâ€™ndan Ã§Ä±kÄ±p YengeÃ§ Burcuâ€™na girmiÅŸ olabiliriz. Astronomik hesaplara gÃ¶re ise, Kova Burcuâ€™na girilen tarihten tam 11.027 sene Ã¶ncesini kabul etmeniz gerekir. Fakat bu sayÄ± sadece matematik bir Ã§Ã¶zÃ¼mlemedir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu kadar uzun bir zaman periyodu iÃ§inde dÃ¼nyanÄ±n beklenmedik deÄŸiÅŸmelere maruz kalmÄ±ÅŸ olmasÄ± her zaman mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r hatta kesindir.?Efsanevi Atlantis kÄ±tasÄ±nda da, bilgelerin kÄ±tanÄ±n batacaÄŸÄ±nÄ± anlayÄ±p aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ± bu tarihte ayrÄ±lmak ihtiyacÄ±nÄ± hissettikleri sÃ¶yleniyor. Ama bunlar da birer iddia... Acaba yararlÄ± mÄ±? HayÄ±r, aksine Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± haber veriyorlar yani kÃ¶tÃ¼mserler, Ã¶tesi ise iyi olacak... Ama kimlere..?

Ya da kimler onlar..? CevabÄ± bilemiyoruz ama bizlerin olmayacaÄŸÄ±nÄ± sanÄ±rÄ±m biliyoruz...Â Â Â Â

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