2011 TÃ¼rkiye genel seÃ§imler astronet tahmini

Ben burada merkez saÄŸ derken, iÅŸimiz siyaset olmadÄ±ÄŸÄ± eylem ve sÃ¶ylevlere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in DP/ANAP/AP/DYP/MSP/FP/AKPâ€™yi, merkez sol derken de CHP/DSP/SHP/HPâ€™yi alÄ±yor ve MÃ‡P/MHPâ€™yi dÄ±ÅŸarda bÄ±rakÄ±yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ 1954-2007 genel seÃ§imler ortalamasÄ±nda tablo ÅŸÃ¶yledir...

DPÂ Â Â Â Â Â % 52.00akpÂ Â % 40.00APÂ Â % 39.40ANAPÂ % 23.66chpÂ Â % 21.42DYPÂ Â % 17.20MSPÂ Â % 13.00dspÂ Â % 11.00mhpÂ Â % 09.70

Bu tablonun 53 yÄ±llÄ±k (1954-2007) TÃ¼rkiye ortalamasÄ± ise...Â

MRK. SAÄžÂ Â % 50.02MRK. SOLÂ Â % 34.42MÄ°LLÄ°YETÃ‡Ä°Â Â % 08.42DÄ°ÄžERÂ Â Â % 07.14

Ekim aylarÄ±nda seÃ§imler

Mrk. SaÄŸÂ Â Mrk. Sol% 43.16Â Â % 32.50

KÄ±ÅŸ aylarÄ±nda seÃ§imler

Mrk. SaÄŸÂ Â Mrk. Sol% 38.0 Â Â % 26.50

DiÄŸer aylar (Ä°lkbahar aÄŸÄ±rlÄ±klÄ±)Mrk. SaÄŸÂ Â Mrk. Sol% 46.0Â Â % 31.50

Burada gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor ki, son iki seÃ§im yani akpâ€™nin kazandÄ±ÄŸÄ± 2007 ve 2002 seÃ§imleri aylara bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n akp yÃ¼kseliÅŸinde sadece merkez saÄŸÄ±n Ã§Ã¶kÃ¼ÅŸÃ¼ deÄŸil,son iki seÃ§im toplamÄ±nda mhp ve HADEP/DEHAPâ€™Ä±n ve de diÄŸer kÃ¼Ã§Ã¼k partilerin Ã¶nemli etkisi vardÄ±r...

Mrk SaÄŸÂ Mrk Sol Â akp Â Â mhpÂ Â DÄ°ÄžER9.00Â Â 20.00Â Â 42.00Â Â 11.50Â Â 17.50

BurÃ§larÄ±n mevsimsel daÄŸÄ±lÄ±mlarÄ±ndan ve karakterlerindenyola Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra yapÄ±labilecek uluslararasÄ± bir simulasyonla anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r ki, TÃ¼rkiyeâ€™nin daha da doÄŸrusu tÃ¼m Anadoluâ€™nun bir astro hatta astro/mitolojik bir imajÄ± vardÄ±r. Buna gÃ¶re TCâ€™nin kuruluÅŸ horoskopu yani astro haritasÄ±nda (29 Ekim 1923, saat 20:30, Ankara) GÃ¼neÅŸâ€™in Akrep Burcuâ€™nda gÃ¶rÃ¼nmesine deÄŸil, biraz daha Ã¶ncesine yani GÃ¼neÅŸâ€™in Terazi Burcuâ€™nda olduÄŸu dÃ¶neme bakÄ±lmalÄ±dÄ±r. Bu da 24 Ekim 1923 Ã¶ncesidir ya da AtatÃ¼rk ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Cumhuriyetâ€™i ilan etme kararÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nlerdir. Ã–yleyse TÃ¼rkiyeâ€™ni doÄŸum burcu Terazi Ã¶nceliklidir ama ilan gÃ¼nÃ¼ olan Akrepâ€™te etkilidir. Ve bÃ¶ylece Ekim aylarÄ±ndaki seÃ§imler Ã¼lkenin profilini belirlemektedir. Ekim ayÄ± seÃ§imlerinde planeter aÄŸÄ±rlÄ±k 6. Astro evdedir yani egemen etkiler iÅŸÃ§i sÄ±nÄ±fÄ±, sosyalist dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve ordudur. Ä°lkbahar aylarÄ±ndaki seÃ§imlerde ise, bu yoÄŸunluk daÄŸÄ±lmakta ve Ä±rksal karakter, Ã¼lke ekonomisini etkileyen kapital sahipleri, spor ve dÄ±ÅŸ iliÅŸkiler etkili olmaktadÄ±r. KÄ±sacasÄ± eksen deÄŸiÅŸmektedir. 1923 Haziranâ€™Ä±nda dini inanÃ§larÄ± ve adaleti simgeleyen Akrepâ€™teki JÃ¼piter Ã§ok etkili olmuÅŸtu ve deÄŸiÅŸimi haber veren UranÃ¼s devletin ve paranÄ±n Ã¶nemini vurguluyordu. UranÃ¼s Haziran 2011â€™de de aynÄ± yerde olacak, JÃ¼piter ise BoÄŸaâ€™da iletiÅŸim, medya ve ticaretin evinde yer alacak ve de baÅŸbakan erdoÄŸanâ€™Ä±n burcu olan BalÄ±k Burcu bu tarihlerde 1. Astro evde yani devletin Ã¼stÃ¼ndedir ve Ã¶z gezegeni olan NeptÃ¼nâ€™le beraberdir ve Ã¼stelik 6. Evdeki GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan mÃ¼kemmel olarak desteklenmektedir. Fakat Mars ÅŸiddet ve sertlik getirirken, Pluto ise gizli komplo ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±klarÄ± Ã¶ngÃ¶rmektedir.

KÄ±sacasÄ± TÃ¼rkiye saÄŸ ve sol arasÄ±nda merkez psikolojisinde yÄ±llar iÃ§inde gidip gelmektedir. Her iki gÃ¶rÃ¼ÅŸ de siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸlere gÃ¶re deÄŸil de liderlere ve performanslarÄ±na gÃ¶re gÃ¼Ã§lenmekte veya zayÄ±flamaktadÄ±r. Ama TÃ¼rkiyeâ€™nin veya Anadoluâ€™nun kozmopolit/mitolojik karakteri saÄŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼r ve bu antik Ã§aÄŸdan beri bÃ¶yle devam etmektedir.

Fazla uzatmadan tÃ¼m hesaplarÄ±n ardÄ±ndÄ±n bakÄ±lÄ±rsa seÃ§im iÃ§in en uygun tarih 19 veya 26 Haziran olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. 2011 Genel SeÃ§imleri yaklaÅŸÄ±k olarak ÅŸÃ¶yle bir sonuÃ§ getirebilir...

akpÂ Â Â chpÂ Â Â mhpÂ Â Â dtp% 38-40Â Â % 28-30Â Â % 14-15Â Â % 11-13

BakalÄ±m bekleyecek ve gÃ¶receÄŸiz...