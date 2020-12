2008'de neler olacak?

KOÇ BURCU

OCAK

Genelde ayrıntıları takip etmekde zorlanabilirsiniz. Ayın ikinci haftasından sonra da koşulları değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Bunun nedeni Jüpiter/Venüs ilişkisidir. Olayları değerlendirirken abartılara kaçabilir ve avantajlı olabileceğiniz durumları tersine çevirebilirsiniz. Ay boyunca beraberliğinizde gerginlikler gündeme gelebilir. Bu durum sizin değişiklik yapmak isteğinizden kaynaklanabileceği gibi kıskançlıklara neden olabilir. Ay burcunuzda kısa bir süre kalacak, ama bu arada yönetici gezegeniniz sert etkiler alacak. Bu kısa süre içinde duygularınızdü önemli değişiklikler sözkonusu olabilir. Önünüze çıkan bazı fırsatları değerlendirme konusunda hem çevrenizdeki arkadaşlarınızın hem de kendinize ait ilginç düşüncelerinizin yardımı olacak. Sahip olduğunuz kalite ve becerileri çok fazla anlatmadan biraz daha alçakgönüllü davranabilirseniz çevrenizde daha fazla beğeni toplayacaksınız. Bu sizin de menfaatinize olacak. Seviyor ve seviliyorsanız sevgilinizle aranızdaki bütün sorunları çözüme kavuşturabilirsiniz. Güçlü duygular sergileyerek sevdiğiniz kişiyi tamamen kendinize bağlayabilirsiniz.

ŞUBAT

Belki zor ama bu ay son derece dikkatli ve özenli bir yaklaşım tüm sorunları ortadan kaldırabilir. Bu ayda eşinizle, sevgilinizle yada sevdiğiniz insanlarla ilişkilerinizde dikkatli olmalısınız. Yönetici gezegeninizin olumsuz etkileri devam ediyor. Olumlu bir ay geçirmenin en önemli koşulu gelişmeleri son derece iyi takip etmekten geçiyor. Bu ay aklınızı kullanarak herşeyi halledip, her sorunu tatlıya bağlayabilirsiniz. Konuşma gücünüz de oldukça yüksek. Tatlı ve mantıklı konuşmalarla herkesi etkileyebilirsiniz. Sevgiyle ilgili konularda her istediğinizi yapmanız, olayları istediğiniz gibi yönlendirmeniz mümkündür. Eğer siz bir kadınsanız karşı cins üzerindeki çekim gücünüzde önemli artışlar olabilir. Eğer bir beraberliğiniz varsa ya da bir beraberlik düşünüyorsanız bu ilişkiyi son derece mutlu hale getirebilirsiniz. Siz bir erkekseniz.

MART

Mart ayı başında, çabuk aşık olabilir veya duygulanabilirsiniz. Fakat emin olmadan harekete geçtiğiniz için daha sonra pişmanlık duyabilirsiniz. Bu tür bir problem yaşamak istemiyorsanız aceleci davranmamalı ve mümkün olduğunca mantıklı davranmaya özen göstermelisiniz. Dengeli davranışlar aşk konusunda yaşayacağınız sorunların üstesinden kolaylıkla gelmenizi sağlayabilir. Duygusal konularda bir çok fırsatlarla karsılaşabilir ve bunları değerlendirme yoluna gidebilirsiniz. Fakat istediğiniz sonuçlara ulaşsanız bile, beklediğiniz tatmine ulaşmanız zordur. Sürekli bir ilişki içindeyseniz ya da evliyseniz, bazı kavga veya kıskançlıklar düzenli duygusal hayatınızı bozabilir. İş hayatınızda ve iş yerinizde bazı gereksiz harcamalar yapılması ve siz iş sahibi olmasanız bile, bu masraflardan etkilenmeniz söz konusu olabilir. İş yerinizde bazı huzursuzluklar ve menfaat çatışmalarının olması da söz konusu olabilir. Son olarak, bazı fikir münakaşalarına açıksınız. Ayın son günlerine kadar ağır etkiler süreceği için yaptığınız olumlu çalışmaların da etkisini azaltabilir. Bu durumda ikinci haftadan itibaren biraz daha kontrollü davranmanız sizin açınızdan çok daha yararlı olacaktır. Eğer mesleğiniz ya da eğitiminiz sanatla ilgiliyse, küçük de olsa övünebileeğiniz ve çevrenizdeki insanların takdirini toplayabileceğiniz günler geçirebilirsiniz.

NİSAN

Bu ay özellikle maddi konularda hesapsız davranmamaya dikkat edebilirseniz, sonuçlar çok farklı olabilir. Değişik insanlar sizi etkileyebilir ve kolayca aşık olabilirsiniz. Ancak her gün yeni bir beraberlik sizi yıpratabilir. Eğer, süregelen bir ilişkiniz varsa eşinizle bu yüzden aranız bu yüzden aranız açılabilir. Aile içinde çıkabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak için çaba göstermeniz gerebilir. Öte yandan bazılarınız on derece uyumlu işbirlikleri içindesiniz, uyumlu kombinasyonlar yapabilir, birbirine uyum sağlayamayan kişileri bir araya getirebilirsiniz. Bu dönemde yöneticilik vasıflarınız son derece güçlü. Her konuda yönetimi ele geçirmeniz olasıdır. Bu dönemde işveren veya amirinizle iyi ilişkiler içindesiniz fakat resmi makamlarla ilgili işleriniz varsa biraz uğrnştıncı olabilir. Para açısından güçlüsünüz. Çeşitli teklif ve davetlerle karşılaşacağınız bir dönemdesiniz. Bunlardan bazıları aldatıcı da olabilir, fakat işe yarar olanları daha fazladır. İlerdeki çekici imkanlar için bazı fedakarlıklar yapmak zorunda kalabilirsiniz. güven duygunuzu abartmamanızda büyük yararlar var. Nisan’nın gelişi baharla birlikte sizin için pek çok şeyin canlanmasını sağlayacak. Üretkenliğiniz aratabilir ve çalışıyorsanız verimli çalışmalar yapabilirsiniz. Kendinize olan güveniniz dışında çevrenizdeki insanlara olan ilişkilerinizde olumlu ve iyi olabilir. Bütün bunlardan yararlanarak uzun zamandır gerçekleştirmek istediğiniz projeleri gündeme getirebilir ve kendinizi kanıtlayabilirsiniz.

MAYIS

Yapacağınız çok önemli anlaşmalarda karşınızdaki kişiyle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu anlaşmazlıklar nedeniyle gerilimli anlar da ortaya çıkabilir. Uzun vadeli önemli anlaşmalar yapmadan önce birkaç hafta beklemeniz sizin için daha iyi olur. İş ortağınızın ya da beraber çalıştığınız kişinin desteğini alabilirsiniz. Ayrıca, işyerinizdeki konumunuzu olumlu yönde etkileyebilecek bazı sosyal aktivitelere katılmanız olasıdır. Her ne kadar sevdiğinizin sizden çok fazla şey talep ettiğini düşünüyor olsanız bile bu durum sizin için henüz bir problem yaratacak konuma gelmemiş. Eğer yalnız bir insansanız ve çevrenizde sizinle ilgilenen biri varsa onunla iyi bir başlangıç yapabilme fırsatını kendinize yaratabilirsiniz. İlişkilerinizin iyi olması maddi ve manevi olarak kendinizi rahat ve mutlu hissetmenizi de beraberinde getirecektir. Astrolojik olumlu etkileri iyi değerlendirebilerseniz hareketli ve enerjik günler geçireceksiniz. “Koşulları değerlendirmek” işte bu cümleyi sık sık tekrarlarsanız ayı iyi geçirebilirsiniz. Zaman zaman karşınıza çıkacak sorunlar ise eğer akıllıca davranabilirseniz sizi durduramayacaktır.

HAZİRAN

Mayıs ayına göre Haziran‘da şansınızın biraz daha az olduğunu bilmelisiniz. Bu; hiç olmayacak anlamını taşımıyor, ancak biraz daha az olduğunu bilmelisiniz. Bu biraz daha fazla gayret göstermeniz gerekebilir. Aile sorunlarını bu ay eğer çözemeyeceğinize inanıyorsanız, onlardan uzak kalıp kendinizi özletebilirsiniz. Ancak kaçınamayacağınız durumlarda sakin olmaya ve çevrenizdekilere karşı kırıcı olmamaya çalışmalısınız.

Eğer kendinizi kanıtlamak ya da hissettirmek gibi bir kaygınız varsa Haziran ayı bunun için çok uygun. Herşeyin ötesinde mesleğiniz yada eğitim hayatınızla ilgili sorunların ortadan kalkması sizi gerçekten rahatlabilir. Sağlığınıza ise bu ay biraz daha özen göstermelisiniz. Küçük sorunlar bir anda beklenmedik bir şekilde büyüyebilir. Duygusal hayatınız zor bir dönemden geçmektedir. Bazı sürtüşmeler ve anlaşmazlıklardan sonra her şey temize çıkacak ve rahatlayacaksınız fakat önce zorluk çekeceksiniz. Sinir gerilimleriniz çok fazla olabilir. Ancak bütün gücünüzü ortaya koyarak başarılı olabilirsiniz. Ciddi bir yapıdasınız. Daha ziyade iş ve iş kurmak gibi konuları düşünebilirsiniz. İş ya da eğitimle ilgili önemli birisi ile tanışıp, dostluk kurabilirsiniz. Güçlü bir duruma gireceksiniz. Ya maddi açıdan güçlenecek vya da işinizde terfi edeceksiniz. Zorda kaldığınız bir durumda önemli bir insan size arka çıkabilir.

TEMMUZ

Sıkıntılı günler geçirebilirsiniz, ancak kendinize güvendiğiniz sürece her şeyi degiştirebilecek güce sahip olacaksınız. Mali konularda son derece dikkatli davranmalısınız. Merküryen etkiler dışında, bazı özel problemler gündeme gelebilir. Böyle bir dönemde değişiklik yapmak size daha sonra zarar getirebilir. Eğer sizin de yapacağınız işle ilgili kuşkularınız varsa bu değişimi bir süre ertelemelisiniz. Birçok fırsat ve gelişmelere açık bir dönemdesiniz. Zayıf noktalarınızı güçlendirebileceksiniz. Fiziksel olarak sağlamsınız mevcut rahatsızlıklarınız varsa onlar da bu dönemde ortadan kalkacaklardır. Para akışınız normaldir fakat iş konularında yavaş, ama sağlam ataklar yapabilirsiniz. Yaşlı kimselerden büyük iyilikler görebilirsiniz. Olmadık şeylere heveslenebilir ve kafanıza koyduğunuz herşeyi yapmak için hemen harakete geçebilirsiniz. İstediğiniz ya da isteyebileceğiniz şey aslında mantıksız bile olsa onun için akla gelmedik çılgınlığı yapabilirsiniz. Ailenizle ilişkilerinizde küçük sorunlar çıkacak, onların sizi anlamasını beklemek yerine siz onlara anlayış göstermelisiniz. Aslında bu durumun olgunluğunuzu denemek için bir sınav o olduğunu düşünün.

AĞUSTOS

Bu ay enerjinizi biriken enerjiniz boşa gidebilir. Ya da siz yeteneklerinizi ortaya çıkaramadığınız için kendinize kızgınlık duyabilirsiniz. Çünkü ay boyunca bilinçaltı dürtüleriniz son derece güçlü ve yapıcı etkiler taşıyacak. Bu arada sıkıntılardan uzaklaşmak için bir gezi planlamak işe yarayabilir. Bu oldukça hareketli ve zevkli olabilir. Özellikle ikili ilişkilere dikkat etmelisiniz. Eğer sürtüşmeler, çözümsüz olduğunu düşünüdüğünüz bir noktaya varacak olursa zorunlu kopuşlar gündeme gelebilir. Kendinizi kontrol altında tutmalı ve davranışlarınızla kendinize zarar vermemeye özen göstermelisiniz. Ev değiştirmek ya da eşya yenilemek gibi istekleriniz varsa bu ay gereken fırsatlarla karşılaşacaksınız. Bazı sorunlardan kurtulmak için uygun bir dönemdesiniz. İş kurmak veya iş bulmak gibi düşünceleriniz varsa bunu da karşıcinsten birisinden gelen yardımlarla halledeceksiniz. Bununla beraber daha ziyade yarım kalan işlerinizi tamamlamak, yatırımını çok önceden yaptığınız bazı şeylerin sonucunu almak gibi konularda bazı sıkıntılar da duyabilirsiniz. Onunla yalnız kaldığınızda romantik bir ortam oluşturmaya gayret edin, böylece beraberliğiniz ikiniz için çok daha anlamlı olabilir. Bir diğer önemli nokta üçüncü şahısların yanında özelinizi iyi korumaktır, buna önem verin...

EYLÜL

Bu ay maddi açıdan şanslı sayılır, Jüpiter ve Mars’ın ilişkilerinin yaratacağı efekler size pekçok bakımdan avantaj sağlayacak. Eğer yönetici konumunda bir Koç’sanız, başarı kazanabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçabilecek titizlik ve kuralcılık sizi yanıltabilir. Daha doğrusu karşınızdaki insanların size tepki vermesine neden olabilir. Bu duruma biraz dikkat etnezi yeterli olacaktır. Önemli bir konuda karar verme aşamasında olabilirsiniz. Ancak, nihai kararı vermeden önce, çevrenizdeki bir dostunuzdan yardım istemeyi unutmayın. Belki sizin gözden kaçırdığınız bir konuyu size hatırlatabilir ve adımınızı doğru atmanızı sağlayabilir. Ayrıca özgür kalma duygularının ağır basacağı bir süreçtesiniz. Bunun için de her bedeli ödemeye hazırsınız. Konuşma ve ikna kabiliyetiniz oldukça yüksek olabilir. Önemli konumlardaki insanlara istedikleriniz kabul ettirebilir, her türlü desteği sağlayabilirsiniz. Elinizdeki, sizi uğraştıran herşeyi başarıyla tamamlayıp, ileriye yönelik planlar yapabilirsiniz.

EKİM

Ekim Ayı boyunca atak olacaksınız. Enerjinizi açığa çıkarmayacak olursanız, bu durum gerilim yaratabilir. Toplumsal ilişkileriniz bu ay boyunca son derece renkli olabilir. Çevrenizdeki insanlar ne kadar renkli olursa bu durum sizi o kadar memnun edecektir. Grup etkinlikleri içersinde yer almalısınız, yeni insanlarla tanışabilir ve iyi iletişim kurabilirsiniz. Ay boyunca karşınıza kendinizi ve ilişkilerinizi geliştirebileceğiniz fırsatlar çıkabilir bunları akıllıca değerlendirmeyi başarabilirsiniz, yararlı olabilir. Eğitim hayatınız hala devam ediyorsa ya da işiniz eğitimle ilgiliyse, bütün bir yıl çalışmalarınızda kullanabileceğiniz iyi bir alt yapı oluşturabilirsiniz. Her türlü teklifi ihtiyatla karşılamanızda fayda var. İçinizi sıkan ve tereddütte kaldığınız bir konuda heyecan verici gelişmeler olabilir. Ayın ilk on gününde her konuda yeni teşebbüslerden kaçınmanız gerekir Çok istediğiniz bir aktiviteye katılamamanız olasıdır. Bir ailevi sorun ya da duygusal ilişkilerinizdeki gelişmeler sizi engelleyebilir. Elinizden kaçanı düşüneceğiniz yerde yeni şartlara uyum sağlamanız sizin yararınıza olacaktır. İlerdeki iyilikler için bazı fedakarlıkları göze alabilir ve bazı şeylerden vazgeçebilirsiniz. Uzun zamandan beri haber alamadığınız bir eski sevgiliniz yeniden ortaya çıkabilir. Kendinize olan güveniniz sevginizin büyüklüğü ile doğru orantılı olabilir...

KASIM

Bu ay gökyüzündeki en önemli hareketlerden biri Merkür’ün pozisyonu olacak, bu astro konum burcunuzu ilk iki haftada zorlayabilir. Bu durum bütün alışveriş, bağlantı, iletişim ve haberleşme alanlarında hayati olmayan aksaklıklara neden olabilir. Böyle bir dönemde yenilikleri ertelemeniz sizin lehinize olacaktır. Randevularınıza gitmeden evvel her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için tedbirli davranmalısınız. Aksi takdirde çıkabilecek sorunlar sizi yorabilir ve günlük hayatın bu kadar yorucu bir hale gelmesi gerilimler yaşamanıza neden olabilir. Bazı karmaşık olaylarla karşılaşabilir ve bir anda kendinizi sorunların altından kalkamayacak kadar güçsüz hissedebilirsiniz. Duraklar, karamsarlığa kapılır veya cayarsanız zararlı çıkabilirsiniz. Gezegenlerin üzerinizdeki etkileri hem olumlu, hem de olumsuz sayılabilecek niteliktedirler. Bu durumda daima cesaretli davranmanız ve verdiğiniz kararlarda ısrar etmeniz etmeniz şarttır. Söylenenler sizi yıldırmamalıdır çünkü en karışık anlarda bile olumlu bir çıkış yolu bulabilirsiniz. Eğer evli bir kişiyseniz ya da süregelen bir beraberliğiniz varsa çok, ama çok dikkkatli olmanız gerekmektedir. Sıkıntılı anlarınızda kendinizi zorlamamalısınız. Bu ay uzun zaman öne yapmaya başladığınız çalışmaları bir kez daha gözden geçirmekte yarar var.

ARALIK

Yılın son ayı nedense insanda garip bir telaş yaratabilir, değişen bir şeyler yaşamınızı farklılaştırır ama bir yılın size kazandırdıklarını da gözünüzün önüne getirmenin yararı olabilir. Bu durum hayalciliğe kapılmanıza neden olabilecek hatalı tutumları da uzaklaştırmanızı sağlayabilir. Bunu hafife almayın çevrenienizdeki insanların etkisi altında kalarak bir şeyleri değiştirmek, yenilemek ve kazanç sağlamak adına ayaklarınız yerden havalanabilir. Bunu farkettiğiniz an kontrollü davranmalı ve atılgan davranmamalısınız. Çevrenizdeki kişilerle ilgili bazı şeyler öğrenmeniz ya da ciddi düşünceler içinde olmanız mümkündür. Öğrendiklerinizle ilgili yaşayabileceğiniz bazı huzursuzluklar sizi fazlasıyla düşündürebilir ve birşeyler yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ne kadar becerikli ve politik davranırsanız davranın gelişmeleri önleyemeyebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde bazı tartışmalar yaşamanız olasıdır. Süregelen duygusal ilişkilerinizde bir yanlış anlaşılmadan dolayı sevgiliniz ya da evliyseniz eşiniz tarafından kırılabilirsiniz. Aslında yanlış anlaşıldığınızı izah etmek için vakit bile bulamayabilirsiniz. Bu arada ayın ilk günlerinde parasal konularda duygusal çıkışlar yapmaktan kaçınmalısınız. Yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin.

BOĞA BURCU

OCAK

Kendinize olan inancınız yaptığınız işleri sıkıntılı bile olsa başarıyla sonlandırmanızı sağlayabilir. Geçtiğimiz dönemde de bu gibi sorunlar meydana geldiği için aslında o kadar güçlük çekmeyebilirsiniz. Ne var ki, içinde bulunduğunuz koşulları belirleyebilmenin avantajını yaşayabilirseniz gerçekten önemli adımlar atabilirsiniz. Bu durumu gözardı etmemelisiniz. Eğer yalnızsanız yaşamınızı tamamen değiştirecek biriyle karşılaşmaya hazır olun. Bu kişinin sizi mutluluğa ulaştıracak kişi olduğunu çok çabuk farkedeceksiniz. Parasal konularla ilgili çalışmalarınız artacak ve size ek kazançlar sağlayacak girişimlerde bulunacaksınız. Ayrıca önünüze çıkacak bazı fırsatları en iyi biçimde değerlendirebileceğiniz bir dönemde bulunuyorsunuz. Bu fırsatları değerlendirirken, dostlarınızın da desteğini alacaksınız. Ay sonuna doğru hiç de ummadığınız bir yerden para gelebilir. Böylece önceki borçlarınızı da ödeyebilirsiniz. Olayları geliştirmek tamamıyla sizin elinizde. Parasal konularda yapacağınız aktif çıkışlar harcamalar gündeme gelse bile parasızlık çekmemenizi sağlayabilir.

ŞUBAT

Bu ay içindeki olaylara kendinizi hazırlamış olmanız çok önemli bir avantaj sayılabilir. Mesleki konularda duygularınızı işe karıştırmaktan kaçınmalı ve ay boyunca aldığınız kararlarda son derece mantıklı olmalısınız. Böylece kaynaklarınızı artırabilir ve kendinizi boşluk duygusuna kaptırmadan pek çok şeyin üstesinden gelebilirisiniz. Aniden gelişebilecek olaylar karşısında tavır almakta güçlük çekseniz bile uzun vadede işinize yarayacak konularda başarılı adımlar atabilirsiniz. Alış verişlerinizde dikkatli olmalısınız. Siz bir erkekseniz burcunuzun kadınları gibi erkeklerle gerilimlere sahip olmakla beraber, daha ziyade kavga ve kazalara açık durumdasınız. Buna karşılık, kadınlarla olan her ilişkinizde şanslı ve başarılısınız. Hangi cinsiyetten olursanız olun genel olarak, bazı ufak kazalarla karşılaşabilirsiniz. Alkol ve benzeri şeylerden zarar görebilirsiniz. Zevk için harcama yapmanız, bazı şeyler satın almanız olasıdır. Ancak zaman zaman aşırı telaşlanabilirsiniz. Bu durum paniği beraberinde getirecektir. Özellikle genç erkek Boğalar telaş konusunda daha dikkatli olmalı. Aksi takdirde can sıkıcı olaylar meydana gelebilir Eşinizi veya sevdiğinizi sıkmamaya ve sürekli gerilim yaratmamaya dikkat etmelisiniz. Size karşı çok ilgisiz davranabilir, ancak onda yaratacağınız erozyon aranızın açılmasına sebeb olabilir. Bu yüzden anlayış ve fedakarlık göstermesi gereken kişi siz olabilirsiniz, hoşunuza gitmese bile istikrarlı bir devre geçirmek istiyorsanız gelişmelere dikkat etmeniz gerekiyor.

MART

Bu ay bilinç altındaki yaratıcılığnızı enerjiiye dönüştürememek gibi bir problem gündeme gelebilir. Duygusal ilişkinizde hareketsizliğin suçunu eşinize yöneltmeyin, siz istekli ve heyecanlı olabilirsiniz ancak o bu durumu kavramakta güçlük çekebilir. Anlayış ve özveri şart gibi gözüküyor. Yine bu ay üzerinizde bulunan bazı olumsuzluklardan kurtulmakla beraber, başka konularda şansınız kapanmaktadır. Herşeyden önce işyeriniz ve iş hayatınızdaki huzursuzluklardan tam olarak kurtulabilirsiniz. İşinizde önemli bir konuma ulaşmanız, terfi etmeniz ya da maddi gelirinizin artması olasıdır. İşlerinizle ilgili önemli bir erkek ya da işvereninizle yakın kontaklarınız olabilir. Bu durum size bazı büyük avantajlar sağlayabilir. Çalışma hayatınız son derece disiplinli bir döneme girmektedir. Bu durum size biraz sıkıntı verebilir; fakat dişinizi sıkıp, tempoya girebilirseniz bundan son derece büyük faydalar görebilirsiniz. Eğer arkadaşlarınızla aranızda sorun olan bir konu varsa çözümlemenin tam zamanı. Onların size olan inancını bu durumu değiştirmek için avantaj olarak kullanabilir ve aksaklıkları ortadan kaldırabilirsiniz, pek çok şey yapabilecekken karamsarlığa kapılmak size zarar verecektir, kararlığınızı ve yaptırım gücünüzü gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesini sağlayacak biçimde kullanının. Bu arada sinirlerinizin gerginleşmesini önleyecek birtakım önlemler almanız şart. Kendinize zaman ayırmalısınız.

NİSAN

Bütün bir ay boyunca sosyal ilişkilerinizde problem haline gelen konuları çözmek için uygun bir dönem başlıyor bundan yararlanmalısınız. Yenilikler ve olumlu bir hava yaratacak olan çalışmalarınız maddi kazançlarınızın artmasını da sağlayabilir.

Maddi açılardan güçlü ve şanslısınız. Beklediğiniz bir para veya maddi değer varsa ona kavuşma ihtimali çok yüksek. Bu dönemde üstünüz durumunda olan kimselerle iyi anlaşabilirsiniz. Bu kimseler, anne, baba, öğretmen, eş veya patron ya da yönetici olabilirler. Bu gibi kimselerden gelecek olan yeni tekliflere hazır olmanız gerekiyor. Sürekli artan sorumluluklarınızla nasıl başedebileceğinizi bilememe gibi sıkıntı ve endişeleriniz olabillir. Hepsini birden istenilen ölçüde gerçekleştirme olanağınız olmadığına göre tüm bu işlerin arasından size en gereksiz ve zaman alıcı olanlarını elimine etmeniz sizin için en doğru yaklaşım olabilir. Yaratıcı gücünüzü ve yeteneklerinizi ortaya çıkarabilir ve çevrenizdeki insanları kişiliğinizle etkileyebilirsiniz. Meslek ve eğitiminizle ilgili sorunları büyütmemeye ve onların çözümlenmesi için sakin olmaya gayret edin.

MAYIS

Bu ayın en önemli olaylarından biri burcunuzdaki sert etkilerin bazı bakımlardan kısıtlamalar getirmesi. Bunun yanısıra ön yargının size getireceği kısıtlamaları göz önünde bulunduracak olursanız çevrenizdeki insanlara çok daha farklı bir davranış biçimi göstermeniz yararlı olabilir. Koşulları değerlendirmenin size büyük yararı olacaktır.

Kendinize herhangi bir baskı yapmadan tüm benliğinizle sevginizi açığa vurduğunuz takdirde önümüzdeki dönemlerde hayatınızın en dolu ve mutlu günlerini yaşayabilirsiniz. Ancak karşınızdaki insanlara verebildikleriniz ve alabildikleriniz konusunda iyi bir denge sağlamanız gerekiyor. Eğer sürekli veren taraf siz olursanız günün birinde sömürüldüğünüzü ve güzel duygularınızın istismar edildiğini görebilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizin dışındaysa, ani aksiliklere açık bir dönemdesiniz. Parlak sözlerin etkisi altında kalarak kendinizi yıpratabilirsiniz. Dengeli ve kararlı davcranmaya gayret ederek terslikleri öneleyebilirsiniz. Yine bu ay kısa bir süre bile olsa Güneş’den gelen sert etkiler özellikli evli boğaların eşleriyle tartışmasına neden olabilir. Bu etki kısa süreli olacağı için kendinizi fazla üzmemelisiniz. Hatanızı anladığınızda eşinizle aranızdaki problemin çözümü çok daha kolay olabilir. Söylentilere neden olabilecek tavırlar almamaya gayret edin. Maddi olarak herhangi bir olumsuzluğun gündeme gelmemesi için sık sık gerçeklerle yüzyüze gelmelisiniz.. Bu etkileri doğrudan hissetmeseniz bile çevrenizdeki olaylar sizi şaşırtabilir ama kontrollü olmanın büyük faydası olabilir.

HAZİRAN

Yazın gelişiyle, enerjinizi yararlı noktalarda harcayarak yenilikler yapmakta kullanabilirsiniz. Duygusal ilişkilerinizde sağlam ve mutlu bir döneme girmektesiniz. Bu dönemin kıymetini bilip, değerlendirmelisiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa onu evlilik aşamasına getirmeniz olasıdır. Eğer siz bir bayansanız bu dönemde güzel bir teklif alacaksınız. Bunu düşünmeden değerlendirmeniz gerekiyor. Erkekseniz ummadık birisi size aşık olabilir. Ayı devamlı hareket halinde geçirmeniz olasıdır. Bir kavga ya da anlaşmazlıkta size yardımcı olan veya sizden yana olan bir erkek sayesinde kazanacaksınız. Belki kendi isteğinizle belki de, küçük ihtimalle de olsa dış etkilerle son derece pasif olmayı seçebileceğiniz bir dönemdesiniz. Size önemli bir nasihat verilecek. Buna kulak verin. Bu arada ailenizle ilgili olacak bir bir maddi konuda harekete geçmeniz gerekebilir. Böyle bir olay maddi durumuzla ilgli olumlu gelişmeleri gündeme getirebilir. Sanata ve sosyal etkinliklere olan ilginizla fırsatlar yakalayabilirsiniz. Diplomatik ilişkiler ve dostluklar sizi memnun edebilir. Kendinizi dilediğiniz gibi ortaya koyabileceğiniz bir ortamda bulunmak güven duygunuzu artırabilir.

TEMMUZ

Temmuz ayının ilk günlerinde tersliklerden korunacaksınız. Siz yine de kendi kendinizle kaldığınızda sabırlı olabilmek ve rahat bir nefes almak için kafanızı toplamalısınız. Kafanızı rahatlamak çok faydalı olabilir. Bu ay beklenmedik masraflar gündeme gelebilir. Yeni bağlantılar ve haberleşme konularında biraz daha dikkatli davranmalısınız. Elektronik aygıtlarla ilgili sorunlar sizi bu aralar biraz sıkıntıya sokabilir. Eğer yalnızsanız ve arzuladığınız birisi varsa onu elde etmek için harekete geçebilirsiniz. Onu hiç sıkmadan ya da bunaltmadan ısrarcı bir tavır sergileyebilirseniz istediğinize ulaşacaksınız. Eğer yalnız değil de bir beraberlik içindeyseniz bu sefer evlilik veya aşk ilişkisi olmasına göre durum değişikliği var. Eğer bu bir aşk ilişkisiyse, her şeyi yüzüstü bırakıp, hatta önemli işleri bile boş verip sevdiğiniz kişi ile beraber bir yerlere gitmek arzuları duyabilirsiniz. Eğer o da size uyarsa çok iyi vakit geçirebilirsiniz. Eğer evliyseniz eşinizi aldatma eğiliminde olabilirsiniz. Çevrede bu iş için gereken fırsatları bulacaksınız. Anlık birlikteliklerde de birtakım zararlar görebilirsiniz. Mümkün olduğunca konuda standartlarınızı zorlamamalısınız. Çünkü ters bir durum size zor anlar yaşatabilir. Özellikle genç boğalar olgunluk konusunda sıkıntı çekebilirler. Ancak olgun olmak süreç işidir, bunu unutmamalısınız. Bu tür olaylar insanın kendinisi sınayabileceği bir sınav olarak da düşünülebilir. Mantığınızı devreye sokun ve çevrenizdekilerin yardımını kabul edin.

AĞUSTOS

Bu ay maddi konularda olumlu günler geçirebilirsiniz. Ne varki zaman zaman da olsa sıkışmamak için harcamalarınıza dikkat edin. Ek kazanç sağlayabileceğiniz işler gündeme gelebilir ancak işlerinizin yolunda gitmesi ve herhangi bir engelle karşılaşmamak için henüz gerçekleşme aşamasındaki projelerinizde hiç kimseye söz etmemelisiniz. Ketum davranmak bu ay sizin için çok daha yararlı olabilir. Siz bir erkekseniz yine bu dönemde yeni iş imkanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Siz yeni bir işe gerek duymasanız bile bazı tekliflerle karşılaşabilirsiniz. fakat gerçek başlangıç için biraz daha beklemeniz daha iyi olabilir. Eğer siz bir bayansanız duygusal ilişkiler açısından şanslısınız. Çevrenizde yeni ilişki imkanları olabileceği gibi, süregelen ilişkilerinizi de mükemmel duruma getirebilirsiniz. Bazı toplantılara ya da gece eğlencelerine katılmanız olasıdır. Dış görünümde basit fakat sizin için çok önemli bir haber alabilirsiniz. Bu haber Eğer duygusal ilişkilerinizle ya da başlatmayı düşündüğünüz bir ilişkiyle ilgiliyse size büyük bir ferahlık verecek. Birlikte olmaktan mutluluk duyacağınız insanlara vakit geçirmek sıkıntılarınızı unutmanızı sağlayabilir. Böylece çalışmalarınızdaki verimide yükseltebilirsiniz.

EYLÜL

Sonbaharın ilk günlerinde evli boğaların eşleriye bazı sorunları olabilir, alıngan ve huysuz olmamaya gayret etmelisiniz. İlgi bekliyor olabilirsiniz ancak sevdiğiniz insanı bu yüzden yıpratmanız akıllıca değil. Yani duygusal ilişkilerinizde sadece kendinizi düşünüp biraz egoist olabilirsiniz. Eğer siz evliyseniz aileniz ya da eşinizin ailesi nedeniyle evlilik ilişkilerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz.. Bekarsanız, arzuladığınız gibi yürümeyen bir ilişkiniz hakkında sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu ay etkilemeyi düşündüğünüz kimselerin dikkatini çekebilmek için oldukça fazla efor sarfetmeniz gerekebilir. Bazı konularda fazla ihtiyatsız düşünüyorsunuz. Yakınlarınızın tavsiyelerini yabana atmayın. Uzakta oturan yakınlarınızdan iyi haberler alabilirsiniz. Aşırı harcamalar yapmaya meyillisiniz. Bu ay boyunca zaman zaman kendinizi aşırı yorgun ve karamsar hissettiğiniz günler geçirebilirsiniz, ne varki bu havaya yenik düşmemeli ve çıkışlar yapmaktan kaçınmamalısınız. Alım satım ve haberleşme gibi konularda bu ay da dikkatli olmalısınız

EKİM

Üzerinizde genel bir isteksizlik ve uyuşukluk olabilir. Biraz gayretle bunu yenip, alacağınız teklifleri değerlendirmelisiniz. Bazı kimseler ya da kimse duygusal ilişkilerinizi bile sarsmaya teşebbüs edebilirler. Onlara karşı tedbiri elden bırakmayın. İşinizde tamamlamadığınız konuları gözden geçirerek, unutulan birşeyin olup, olmadığına bakmalısınız. Bu dönemde sosyal yönleriniz ağır basıyor. Birlikte olduğunuz kimsenin bazı hoşunuza gitmeyen davranışlarını olgunlukla karşılamalısınız. Hemen olur olmaz konuşmalardan kaçınmalısınız. Kendinizi akıntıya bırakırsanız herşeyi berbat edebilirsiniz. Maddi hayatınızda bazı sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

KASIM

Bu ay fırsatları kaçırmamalısınız. Bir tek bir sakınca olabilir, o da aşırı atılgan tavırlarınızla kendinize zarar vermeniz. Bu durumu engellemek sizin gibi güçlü bir insan için zor olmasa gerek. Kendinizi kontrol etmeli ve tartışmaların ortasına balıklama atlamaktan kaçınmalısınız, birşeyleri savunmak adına yapacağınız konuşmalar ilişkilerinizi yıpratabilir. Bu tür ortamlarda sakın olmalı ve etrafı yatıştıracak biri gibi davranmalısınız. Böylece bulunduğunuz yerde saygınlığınızı artırabilirsiniz. Herşeyden önce, dostluklarınızdan çok önemli faydalar sağlayabilirsiniz. Bu nedenle, dostlarınızı aramayı ve onlarla iletişim halinde olmayı ihmal etmemelisiniz. Eğer süregelen bir ilişkiniz varsa ya da evliyseniz birlikte olduğunuz insanla aranızda bazı pürüzler çıkabilir. Bu duruma engel olmak için küçük bir gayret göstermeniz ve biraz daha ilgili olmanız yeterli olabilir. Ayın ilk yirmi gününde parayla ilgili konularda bazı olumsuz yönlenmeler ya da engellemeler olabilir. Bazı kimselerin yanlış tutumları da parasal sıkıntınıza sebep olabilir. Daima kendinize güvenmeli ve olurolmaz sözlere kanmamalısınız. Olmayacak işlerin peşinde koşmak size zarar verebilir. Somut durumları ve süregelen işlerinizi daha ciddi bir biçimde takip etmeniz sizin açınızdan çok daha yararlı olacabilir...

ARALIK

Aşkı sizin gibi çok önemseyen biri için bundan daha iyi bir dönem olamaz. Evlilik hazırlığı yapan boğalar içinde iyi bir fırsat olabilir. Bu dönemi değerlendirebilirsiniz iyi bir evlilik yapabilirsiniz. Sizi uzun süredir uğraştıran ve hatta gizliden gizliye korkutan konuları bir arkadaşınızdan yardım görerek halledebileceksiniz. Bugünlerde kendi ortamınızdan fazla uzaklaşmamalısınız. Yapmak zorunda kalabileceğiniz çok önemli ve yorucu bazı şeyler çıkabilir. Kendinizi hazır tutmalısınız. Daha iyimser düşünmeye çalışmalısınız. İşyerinizde arkadaşlarınıza karşı biraz ölçülü olmanız gerekiyor. Kalabalık ortamlarda bulunabilir, dikkatleri üzerinize toplayabilir ve güzel saatler geçirebilirsiniz. Kendinize güvenin ve yeni çıkan her işi üstlenin. Sır olarak sakladığınız birşey ortaya çıkabilir. Aşırılığa kaçmayın bu düşündüğünüzün aksine zararlı verebilir. Özellikle yakın ilişkiniz olan insanlarla aranızda bir problem çıkmasını istemiyorsanız onları yapamayacakları şeyler konusunuda zorlamamalısınız, akıllıca davranarak herşeyin üstesinden gelebilirsiniz. Kendinize ve gücünüze olan inancınızı kesinle yitirmemeli ve birşeyler yapmak istediğiniz zaman bunu tekrararlamalısınız.

İKİZLER BURCU

OCAK

Ocak ayı genel olarak olumlu geçebilir. Daha yapıcı ve enerjik olabilirsiniz. Mesleki alandaki çalışmalarınızda daha gerçekçi bir tutum izlemeniz, yararlı girişimlerde bulunmanızı sağlayacaktır. Kariyeriniz açısından olumlu gelişmeler elde edebilirsiniz. Yakın çevrenizde bulunan sizden yaşça büyük kişilere karşı biraz temkinli olmanız gerekiyor. Birtakım engellerle karşılaşmanız, özellikle düşüncelerinizi yanlış yönde etkileyebilecek önerilere maruz kalmanız olasıdır. Kendinize olan güveninizi koruduğunuz taktirde bu etkileri en aza indirgeyebilirsiniz. Ayın ilk haftalarında bazı fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Olaylara objektif yaklaşmanın sağlayacağı yararı unutmamalı ve konuların tartışma boyutlarına varmamasına özen göstermelisiniz. Eğer aile çevrenizde sorunlar yaşadıysanız, onlarla yeniden barışıp ilişkilerinizi düzeltmek için uygun bir dönemde olabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki insanlarla sorunsuz ve uyumlu bir ay sizi bekliyor. Enerjinizi olumlu olarak kullanabileceğiniz bir süreçtesinizz. Duygusal olarak sizi mutlu edecek bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önce bir heyecan yaşayabilir biraz değişken bir mizaç gösterebilirsiniz. İş konusunda iniş çıkışlı bir dönemdesiniz. İkili ilişkilerinizde biraz gerçeklerden uzaklaşmanız mümkün olabilir ki, bu da Neptün’ün geçiş etkisinden dolayı gelişecek. Duygusal ve hayalci tutumlardan kaçının...

ŞUBAT

Maddi açıdan daha olumlu bir ay geçirebilirsiniz. Kendinize yeni kaynaklar bulmanız ve bunları değerlendirmeniz mümkündür. Şayet ailesine bağlı olarak yaşayan bir İkizlerseniz, bu kaynak ları genişletmeniz mümkün olabilecektir. Bunun yanında birtakım ortaklıklardan da kazanç sağlayabileceğiniz bir aydasınız. Aslında kötü durumda değilsiniz fakat duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Davranışlarınız ve karşılaşacağınız olaylar duygusal yapınızı nasıl yönlendireceğinize göre değişir. Eğer sorunlara açık bir duruma girerseniz bundan dolayı telaşlanmamanız lazım. Her sorunu gerek konuşmanızla, gerekse bulacağınız akılcı çözümlerle halledebilirsiniz fakat tabii duygusal taşmalarınızı kontrol altında tutmanız şartıyla. Birçok konuda iyi niyetli dostlarınız ve bazı ileri görüşlü kimseler size yardımcı olabilirler. Ay, evinizle ilgili bazı şeylerin ön plana çıkmasını da sebep olabilir. Sosyal çevrenizdeki kişilere karşı bazı yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Ancak bunların ani ve plansız olması, istediğiniz sonuçları elde edememenize sebep olacaktır. Daha mantıklı hareket etmenizde fayda var. Şubatın ilk haftalarında bazı sağlık sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hava şartlarına göre gereken tedbirleri almanız, oluşabilecek herhangi bir rahatsızlıği önleyebilir.

MART

Maddi açıdan iyi bir ay geçirebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızın artması, yada bazı yeni kaynaklar bulmanız mümkün olabilir. Fakat ayın ilk iki haftasında bazı terslikler yaşayabilirsiniz. Beraber olduğunuz kişi üzerinde ters etkiler bırakmanız olasıdır. Davranışlarınızdaki ani değişiklikler sevdiğiniz kişiyi sizden uzaklaştırabilir. Tavırlarınızı kontrol altına almanız, oluşabilecek gerginliklerin büyük bir kısmını engelleyecektir. En azından ona karşı açık davranmanız bu gibi durumlarda size anlayış göstermesini sağlayabilir. Ama bu ay öte yandan sosyal ilişkileriniz için zor bir dönem olabilir. Bir arkadaşınız beklenmedik şekilde sizin aleyhinize dönebilir ve bunun sebebini de bir türlü anlamayabilirsiz. Aynı şekilde duygusal ilişkiler açısından da fazla şanslı degilsiniz. Ani duygusal patlamalar göstererek, ilişkilerinizi çıkmaza sokmanız olasıdır. Gerek genel hayatınız ve gerekse duygusal ilişkileriniz hakkında, insanlar olur olmaz dedikodular üretebilirler. Bazı dostlarınız kendilerine emanet ettiginiz sırlarınızı ortalığa insafsızca yayabilirler. Eğer siz bir kadınsanız, sizin için fazla önemi olmayan bir erkek, çevrenizde fazlaca dolanarak bazı tekliflerde bulunabilir. Özellikle İkizler kadınlarının ilişkilere açık olması mümkündür. Eğer siz bir İkizler kadınıysanız duygusal hayatınıza zarar verebilirsiniz. Ani ilişkilerden kaçınmanız, iyi olacaktır. Gereken çabayı göstermelisiniz.

NİSAN

İşlerinize başkalarının karışmasına izin vermediğinizi çevrenizdekilere göstermeyi başaracaksinız. Çözümlemeniz gereken bir dizi problemle karşılaşabilirsiniz. İşinizde hatalar yapabilirsiniz. Elinizden çok fazla bir şey gelmeyeceği için kendinizi fazla üzüp gereksiz can sıkıntılarına sebebiyet vermeden mümkün olduğunca soğukkanlı davranarak bu dönemin geçmesini beklemelisiniz. Fiziksel enerjinizdeki dengesizlikler nedeniyle kendinizi huzursuz ve bitkin hissedeceğiniz zamanlar olabilir Bu yüzden sizi aktif ve canlı tutabilecek işler yapmanız, daha iyi olabilir. Ayın ikinci yarısı aklınızdan ve yeteneklerinizden yararlanmanız açısından çok daha elverişli olacaktır. Enerjik olmanız bazı yeni çalışmalara başlamanızı ya da geçen aylarda başladığınız bir girişim varsa, bunda istediğiniz sonuçları almanızı sağlayacaktır. Sabırlı tutumlarda bulunduğunuz ve olumsuzlukların sizi etkilemesine izin vermediğiniz taktirde, daha başarılı bir ay geçirmeniz mümkün olabilir.

MAYIS

Ayın ilk günlerinde mesleki konularda bazı aksaklıklarla karşılaşabilirsiniz. Çevrenizdeki kişilerden gelebilecek olan kısıtlamalar size ulaşabilir. Ama bunlar sonuçta istediğiniz şekilde gelişecektir. Sosyal ve yakın çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizde daha içten ve açık davranabilirsiniz. Bu tutumunuz ilişkilerinizi geliştirmenize ve çeşitli etkinliklere çağrılmanıza yardımcı olacaktır. Hemen sonuç vermeyecek olan ya da sizin için zararlı olabilecek olan duygusal ilişkilere meyillisiniz. Tanımadığınız kimselerle, duygusal, iş ya da arkadaşlık, hangi türden olursa olsun ilişki geliştirmekten kaçınmalısınız. Eğer siz bir erkekseniz sonu belirsiz maceraya atılmaya meyilli olabilirsiniz. Sinirli bir ruh haline sahip olacağınız için çok çabuk öfkelenebilir, çevrenizdekileri kırabilirsiniz. Hiçbir kötü niyetiniz olmasa da söylediğiniz basit bir şeyi bile düşündüğünüzden çok farklı ifade ederek kavga veya dargınlıklara sebep olabilirsiniz. Aynı şekilde siz de, size söylenen herşeye farklı bir anlam yükleyerek saldırgan bir tutum sergileyebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde bazı terslikler gelişebilir. Büyüklerinizle ilgili bir şikayetiniz olmayacaktır. Ancak varsa kardeşleriniz yada yakın akrabalarınızla ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz.

HAZİRAN

Ayın ilk günleri bazı endişelerinizin su yüzüne çıkması ve sizi gereksiz bir telaş içine sokması mümkündür. Özellikle bir İkizler kadınıysanız bu konuda biraz temkinli olmanız gerekiyor. Şimdilik ortada gözle görülür, elle tutulur bir şey olmamasına rağmen sadece sizde ümit uyandıran, geleceğe güvenerek bakmanıza sebep olabilecek bazı gelişmeler olabilir. İşinizde son derece gurur duyacağınız bir gelişme olabilir. Takdir edildiğinizi öğrenecek ve büyük bir motivasyon kazanacaksınız. Ustalıkla idare etmeniz gereken büyük bir fırsatla karşılaşacaksınız. Bu dönemde bütün iş ilişkilerinizde politik davranmalı ve kimseyi kırmamalısınız. Eğer erkekseniz çevrenizde bulunan bir kadınla geçici bir macera yaşamanız olasıdır. Kadınsanız her şey sizin tercih edeceğiniz bir raya oturacaktır. Ciddi yapıda bir erkekle tanışabilirsiniz. Fikir ayrılıklarından kaynaklanacak olan bu anlaşmazlıklar sırasında fazla bir tepki göstermeseniz bile, bunların şuuraltına yerleşmesi mümkündür. Özellikle tartıştığınız kimselerin kadın olması sizi daha hırçın yapabilir. Bu tutumunuzun sonuçlarını düşünmeniz, olaya mantıklı bir yaklaşım göstermenizi sağlayacaktır. İstek ve hedefleriniz konusundaki açık olmaınız, bu imkanları elde etmenize yardımcı olabilir. Ancak öncelikle belli bir yargıya varmış olmanız gerekiyor.

TEMMUZ

Bu ay olumlu değişiklikler görülebilir. Hayatta karşılaşabileceğiniz olaylara karşı daha iyimser yaklaşabilirsiniz. Gerektiğinde, sezgilerinizden yararlanın. Önemli olan bunu istemeniz. Her zamankinden daha duygusal, romantik ve hatta nostaljik olabilirsiniz. Sıcak ve kalıcı bir aşk ilişkisi geliştirmeniz ve ilerisi için genel hayatınızla ilgili bazı yeni ümitlere kapılmanıza sebep olacak şeylerle karşılaşmanız olasıdır. Geçmişte yaşadığınız duygusal bir ilişkinizden kaynaklanan ve halen halledemediğiniz bazı sorunlarınızı şu anda yakın ilişkide bulunduğunuz kişiye yansıtıyor olabilirsiniz. Hatalı davrandığınızı söylemek zorundayız. Herkesin geçmişinde birtakım başarısız ve üzüntüyle sonuçlanmış ilişkiler olabilir. Tüm bu olumsuzlukları bu döneme taşımak bu tür acılardan kurtulmanızı zorlaştırabilir. Ayrıca yeni ilişkilerinize de ek sorunlar getirebilir. Aile içi ilişkileriniz bu ay daha olumlu bir şekilde gelişebilir. Sorunları çözümlemeniz ve ilişkilerinizi geliştirmeniz mümkün olabilir. Beraber bazı planlar yapabilirsiniz. Mart ayında belirttiğimiz etkiler bu ay içinde de kendisini gösterecektir. İkili ilişkileriniz açısından fazla hassassanız, erkeklerle olan ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar gündeme gelebilir. Özellikle ayın ilk haftalarında bu konuda bilinçli hareket etmeniz yararınıza olacaktır.

AĞUSTOS

Ağustos ayı sizin için eğlenceyi ifade edecektir. Belli bir kazancınız varsa, bazı artışlar yaşamanız ya da ailenize bağlıysanız onlardan maddi destek görmeniz mümkün olabilir. Bu arada harcamalarınızda oluşabilecek artışları da dengelemeniz gerekiyor. Eğer bir sıkıntınız varsa yeni maddi imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Bir dostunuzun size yapacağı teklif, birçok konuda rahatlamanızı sağlayacaktır. Ancak, arkadaşınıza sıkıntınızı açmanız gerekiyor. Hislerinizde yumuşama ve hoşgörü yoğunlaşması var. Size yapılan hataları affedebilir, insanlarla iyi ilişkiler kurabilir veya mevcut ilişkilerinizi mükemmel hale getirebilirsiniz. Hemen hemen her konuyu kolayca anlayabilecek bir zihinsel esnekliğe sahipsiniz. Bu dönemde duygusal yapınız oldukça güçlü olduğu için aşık olabilirsiniz fakat bu, siz bir bayansanız geçerlidir. Sabırlı olmanın getireceği avantajları unutmamalısınız. Yakın çevrenizde zıt cinslerin birbirleriyle gireceği tartışmalara katılmak durumunda kalabilirsiniz. Bu gibi olaylar sadece sinirlerinizi yıpratacaktır. Bulunacağınız ortamlarda eğlenmeye çalışmalı ve bu gibi tatsızlıklardan uzak kalmalısınız. Ancak yakın çevrenizden göreceğiniz bazı yaklaşımlar, beraber olduğunuz kişinin kıskançlık duygularını kabartabilir. Ancak açık davranmanız, ilişkinize gelebilecek zararları önleyecektir.

EYLÜL

Maddi konularda şanslı bir dönemdesiniz. Parasal ödülü olan bir başarı kazanabilir ya da herhangi bir yerden ummadığınız bir para alabilirsiniz. Bu durumun çevrenin kıskançlığını çekmesi ihtimali de güçlüdür. Arkanızdan bazı kişiler düşmanca tutumlara girilebilir. İstirahat düzenizi korumanız ve düzenli beslenmeye dikkat etmeniz gerekiyor. Sevdiğiniz yakılarınızın sizin için hazırladıkları bir süpriz olabilir ve bu kişilerin yardımıyla uzun süredir sahip olmak istediğiniz bir şeye kavuşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı arayıp sorduğunuz veya bir araya geldiğiniz takdirde çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Eğer evliyseniz, eşinizle bazı tartışmalar yaşamanız mümkündür. Öfkeden ne yaptığını bilmez bir hal içine girebilirsiniz ki, bu da sonradan olayın bilincine vardığınızda pişmanlık duymanıza sebep olabilir. Özellikle bir İkizler erkeğiyseniz, eşinize karşı aksi tutumlarda bulunmamaya özen göstermelisiniz. Kendinizi kontrol edebilmeniz, birlikteliğiniz açısından da faydalı olacaktır. Eğlenceye biraz ara vermeli ve dikkatinizi toplamalısınız. Biraz olsun katlanacağınız sıkıntılar, istediğiniz sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır. Aslında duygusal açıdan da olumlu bir ay geçirebilirsiniz. Hareketli kişiliğiniz, bu güzel günleri sevdiğinizle birlikte en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlayacaktır. Bu ay sadece ilişkiniz açısından değil, karşı cins ilişkileri açısından da şanslı bir dönem olacaktır.

EKİM

Bu ay bazı konularda huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Çeşitli şeylen sıkılmanız ve içinde bulunduğunuz ortamı değiştirme isteği yaşamanız mümkündür. Daha çok kişiliğinizde meydana gelebilecek olan gelişmeler canınızı sıkabilir. Dışarıya karşı zayıf bir kişilik sergileyebilirsiniz. Sosyal ya da duygusal ilişkilerinizle ilgili önemli bir fırsatı değerlendiremeyebilirsiniz. Bir fırsatı değerlendirebilirseniz düşündüğünüzden de iyi duruma girmeniz mümkün olur. Karşınızdaki kimsenin ya da kimselerin fazla üzerine düşmeniz sizin hakkınızda olumsuz düşünülmesine sebep oluyor. Eğer siz bir bayansanız birlikte olduğunuz kişiye karşı haksız davranışlar içinde olabilirsiniz. Bunu kontrol altında tutamazsanız sert tepkiler görebilirsiniz. Karşınızdaki kimsenin de kendisine ait özel durumları olabileceğini kabul etmeniz gerekiyor. Özellikle onun arkadaşlarıyla birlikte olma isteğine bu sıralarda karşı çıkmamalısınız. Hislerini açamamanız ve çoğunlukla bunların açığa çıkmasını engellemek için göstereceğiniz çabalar, sizi daha gergin bir yapı içine sokabilir. Özellikle evli bir İkizlerseniz, eşinizden uzaklaşma gibi bir durum söz konusu olabilir. Bu konudaki kayıtsız tutumlarınız, eşinizle aranızdaki her nevi ilişkiye zarar verecektir. Hissi olarak yetersiz kalabilirsiniz. Özellikle ayın ilk günlerinde karşılaşacağınız bu durum sizi körükleyebilir. Bu konularda son derece cesur olun. Kendinizi kontrol edebilmeniz, birlikteliğiniz açısından da faydalı olacaktır.

KASIM

Bazı konulardaki memnuniyetsizliğiniz bu ay da etkisini sürdürecektir. Duygusal açıdan değişiklik isteği yaşayabilirsiniz. Öte yandan sezgileriniz ve zekanız sayesinde olumlu gelişemeler elde edebilirsiniz. Başarı, içinizdeki gerginliği de yok edecektir. Bu arada bazı önemli kişilerle tanışma imkanları da yakalayabilirsiniz. Bir atılım yapmak size cazip gelecektir. Ancak duygularınızın etkisinde alacağınız her türlü karardan zarar görebilirsiniz. Maddi açıdan, varolan sorunlarınızı çözümlemek amacıyla bulunacağınız girişimlerden zarar görebilirsiniz. Dolayısıyla risklere girmemeye özen göstermelisiniz. Yeni çıkan fırsatları daha çekici bulmanız ve o tarafa meyletmeniz mümkündür. Eğer kararlı bir şekilde ilerleseniz hedefinizi mutlaka elde edeceksiniz. Evliyseniz bir aile içi kavga ya da anlaşmazlığa hazır olmalısınız. Siz bir erkekseniz bayanlara karşı bilinçaltınızda taşıdığınız şüpheler yüzeye çıkabilir. Eğer siz evli bir bayansanız eşinizin sosyal ilişkileri, arkadaş toplantıları gibi şeyler için söylenme ya da surat asma eğilimlerinizi dizginlemeniz gerekmektedir. Sakin bir şekilde başlayacağınız girişimler, karışıklıkları önlemenize ve eski düzeni sağlamanıza yardımcı olabilir. Bu arada yaratıcılığınız da kendini gösterebilir.

ARALIK

Aralık ayında genel olarak gerginsiniz. Kendinizi kontrol etmeniz, her türlü ilişkilerinizde gerçekleşebilecek karışıklıkları önleyebilir. Konu ne olursa olsun. sorunun ne olduğunu anlamanız ve çözümü için ortak bir sonuç aramanız sizin yararınıza. Bunun yanında kendinize birtakım sınırlar çizmek de isteyebilirsiniz. Mesleki konularda fazla açıldığınızı düşünmeniz ve daha tutarlı davranmanız gerektiğini de düşünebilirsiniz. Ayrıca olmadık konularda tartışmalara girmeniz de söz konusu olabilir. Kalabalık ortamlardan biraz uzak kalmanız daha yararlı olabilir. Diğer tarafdan yolunda gitmeyen aşk, iş ve dostluk ilişkilerinizde bir düzelme, iyiye doğru dönüş olabilir. Maddi olarak bir rahatlama dönemine gireceğiniz için aşırıya kaçmamak kaydıyla harcamalarınızda rahat davranabilirsiniz. Bazı kişilerden, cazip teklifler alabilirsiniz. İlk bakışta sizin lehinize gibi görünen bu tekliflere dikkatli yaklaşmalısınız. Önceden görülmesi zor olan bazı pürüzler olabilir ve zararlı çıkabilirsiniz. Eğer siz bir erkekseniz tanıdığınız fakat hiç hesapta olmayan bir bayan aniden ortaya çıkabilir. Bunların yanısıra olgun yaşta bir İkizlerseniz ve belli bir kazancınız varsa, bunu geliştirmeniz de olasıdır.

YENGEÇ BURCU

OCAK

Ayın başında fizik ve hissi enerjiniz aşırı denebilecek derecede güçlü olabilir. Ancak bunlara doğru çıkış yolları bulmadığınızda bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Mesleki konularda özellikle ayın ilk günlerinde düşüncesiz davranışlarda bulunabilirsiniz. Bazı durum ani adımlar atma isteği içine girmenize sebep olabilir. Kısa bir dönem de olsa, bu tür girişimleriniz size zarar getirebilir. Hatta bazı ilişkilerinizin kopmasına bile sebep olabilirsiniz. Acelecilikten kaçınmanız gerekiyor. Ayın ilk günlerinde sevdiğiniz kişiyle ilişkileriniz hiç de kolay olmayacak. Ufak tatsızlıklar ve kırgınlar yaşayacaksınız. Aradığınız zaman ona ulaşamayabilir ve bu da üzerinizde huzursuzluk yaratabilir. Her ne pahasına olursa olsun, onunla konuşup olayları netleştirmek ve yanlış anlamaları ortadan kaldırmanız gerekiyor. İşlerinize konsantre olabilmeniz biraz zor olabilir. İş arkadaşlarınız ve yakınlarınızla aranızda ufak tefek anlaşmazlıklar ve yanlış anlamalar ortaya çıkabilir. Planlarınızı uygularken dikkatli davranmalısınız. Dostlarınızdan birisinin borç isteğiyle karşılaşabilirsiniz. Devam eden bir ilişkiniz varsa, herşeyi oluruna bırakmanız; yalnızsanız bir girişimde bulunmamanız yararınıza olacaktır.

ŞUBAT

Şubat ayı içinde bazı konulardaki çelişkiler, huzursuz olmanıza sebep olabilir. Öncelikle mesleki konularda birtakım çelişkiler yaşayabilirsiniz ama duygular sonucunda hedeflerinizin sabit fikir haline gelmesi mümkün olabilir. Ancak bunların yaratabileceği endişeden de olumsuz olarak etkilenebileceğinizi belirtmek isterim. Sakin ve mantıklı olmanız ve de biraz gayret göstermeniz, istediğiniz sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olabilir. Aslında oldukça şanslı bir döneminizdesiniz. Astrolojik gök cisimleri bulundukları konumlardan size ya yumuşak açı yapıyorlar ya da etkisiz kalıyorlar. Sadece abartıcı tutumlarınızın etkisi ile aşırı masrafa ve aşırı yemeye düşkün olabilirsiniz. Genel olarak üzüntü ve sinirden uzak bir dönemdesiniz. Önemli paralar kazanabilir ya da çok değer verdiğiniz vereceğiniz şeyler elde edeebilirsiniz. Ayrıntılara önem vermemeniz ve aşırı bir cesaretle işe atılmanız genelde zarar getirecektir. Bazı kazançlar da elde edebilirsiniz. Ancak bunların tamamen tesadüfe dayanacağını bilmelisiniz. Gereksiz rizikolara girmemelisiniz. Kararlarınızı kendiniz vermelisiniz. Dostlarınızın verdikleri tavsiyeler size çok çekici görünseler bile onları sonraya bırakmanız dava iyi olabilir. Özellikle siz evli bir Yengeçseniz, eşinizle aranızdaki anlaşmazlıkları olumlu bir şekilde sonuçlandırmakta güçlük çekebilirsiniz. Bu konuda göstereceğiniz gayret artmalı.

MART

Mart ayının ilk haftalarında oldukça dinç ve sağlıklı olacaksınız. Enerjinizi iyi birşekilde kullanabilirsiniz. Çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizde olumlu gelişmeler elde etmeniz için ayın bu döneminden yararlanmalısınız. Sizin için her açıdan olumlu olabilecek bağlantılar kurmanız mümkün olabilir. Hemen hemen her şeyi gereğinden çok abartma meyillerindesiniz. Sizin için en büyük tehlike çok büyük konuşma meyillerinizdir. Toplum içinde yüksekten atarak gülünç duruma düşebilirsiniz. Ayrıca yerine getirmeniz imkansız sözler verebilir ve sonra da bu yüzden kendinize dünyayı zindan edebilirsiniz. Aşırı iyimserlikten dolayı başınız belaya girebilir. Dikkat edin, çevrenizde iyimserliğinizden yararlanmak isteyen bazı kötü niyetli kimseler olabilir. Size bazı değersiz şeyler satmaya kalkışabilirler. Kontrolsüzce yapacağınız alışverişlerde aldanabilirsiniz. Aynca aldığınız malların bozuk ya da işe yaramaz çıkması da olasıdır. Ayın son haftasına kadar ne derece güvenirseniz güvenin, kimseye borç vermemelisiniz. Hedef ve arzularınızı elde etme isteğiniz bu dönem içinde yoğunlaşacaktır. Bu doğrultuda cesur ve direk yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Olay üzerinde toplayacağınız enerji ve bilginiz, zor anlarda bile olayın üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Acelecilikten kaçınmanız ve mantıklı tutumlarda bulunmanız, sonuçlara ulaşmanızı hızlandırabilir.

NİSAN

Ayın ilk günleri duygusal ve hassas olabilirsiniz. Ancak bu durum sizi pek üzmesin ve üzerinde durmayın. Sadece bilin ki mantık ve aklınızı kullanmanız gereken yerde duygularınıza kulak vererek atacağınız bir adım hiç de doğru olmayacaktır. Bunları kontrol edebilmeniz, bulunduğunuz ortama uygun bir şekilde hareket etmenize yardımcı olacaktır. İş kurmak veya iş bulmak gibi düşünceleriniz varsa bunu da bir erkekten gelen yardımlarla halledeceksiniz. Eğer bu gibi düşünce veya sorunlarınız yoksa bir yolculuk yapmanız olasıdır. Bu yolculuk oldukça hareketli ve zevkli olabilir. Bununla beraber daha ziyade yarım kalan işlerinizi tamamlamak, yatırımını çok önceden yaptığınız bazı şeylerin sonucunu almak gibi konularda bazı sıkıntılar da duyabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki insanlarla yaptığınız konuşmalarda, bu kişiler tarafından yanlış anlaşılabilirsiniz, hatta anlatmak istediklerinizi hiçbir şekilde karşı tarafa aktaramayabilirsiniz. Bazı konularda hislerinizi zorlamanız, sizi ve davranışlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca çevrenizdekileri problemlerine de objektif bir gözle yaklaşıp, sonuca ulaştırabilirsiniz böylece ilişkileriniz daha iyi bir seviyeye gelebilir ki, tüm sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Genelde elinize geçebilecek fırsatlarda harekete geçeceksiniz. Ancak dikkatsizlik ve sabırsızlığın bazı zararlarını görebilirsiniz.

MAYIS

Mayıs ayının yani baharın gelmesiyle birlikte sizin de tembellik isteğinizde bir artış görülebilir. Duygusal ilişkiler hariç, hemen her konuda isteksizlik içine girebilirsiniz. Mesleki alanda zihni fonksiyonlarınız oldukça kuvvetli olacaktır. Ancak siz bunu kullanmak zahmetine katlanmayabilirsiniz. Çünkü eğlence ve dinlenmeye olan düşkünlüğünüz ay boyunca kendisini hissettirecektir. fakat bu sizin aleyhinize olabilir. Çevrenizde birçok anlayışsız ve sinirli insan olabilir ve durduk yerde size çatabilirler. Eğer siz bir bayansanız birlikte olduğunuz kişiyle aranızda önemli bir gerilim olabilir ve buna zamanında müdahale edemezseniz sıkı bir dargınlık haline girebilir. Hangi cinsiyetten olursanız olun, okumak ve benzeri işlerden fazlasıyla sıkıntı duyabilirsiniz. Yaşınıza göre anne veya babanızla ya da her ikisi ile birden ters düşebilirsiniz. Sizin için her şey çok çok farklı olabilir. Durup dururken asabi patlamalar yaşayabilirsiniz. Dikkat edin aşk ilişkilerinizin zorlaşması ihtimali oldukça güçlüdür. Duygusal ilişkileriniz açısından daha olumlu bir ay geçirebilirsiniz. Süregelen ilişkilerinize yeni boyutlar kazandırmanız mümkün olabilir. Duygusal ve romantik tutumlarınız bu konuda sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Evliyseniz, ailenize karşı olan tutumlarınızda olumlu değişiklikler görülebilir. Enerji ve istekleriniz onlar üzerinde yoğunlaştırmanız, kısa zamanda olumlu sonuçlar almanıza yardımcı olacaktır. İlişkilerinizde ters giden noktalar varsa, bunları halledebilirsiniz.

HAZİRAN

Ayın ilk günlerinde tutumlarınızda değişiklikler görülebilir. Öncelikle düşüncesiz davranışlarda bulunabilirsiniz. İlişkilerinize zarar verebileceğiniz bu davranışları, ancak iradeniz ve kontrolünüz sayesinde önleyebilirsiniz. Bu arada Merkür 15 Haziran-9 Temmuz arasında Yengeç Burcu’nda ters dönecek. Bildiğiniz gibi Merkür retro konumundayken, yeni işlere başlamamak, yeni ilişkilere girişmemek gibi sonuçlar oluşurken yanısıra da iletişim alanında sorunlar ortaya çıkıyor. Elde edeceğiniz bir şey bütün sorunlarınızı çözebilir. Başkaları hakkında son derece olumsuz planlar içinde olabilirsiniz. Bunları uygulamaya koyup koymamak elinizde. Ancak uygulamaya koyarsanız ilgili kişi büyük zarar görebilir. Daha önceden yaptığınız yatırım ya da çalışmalarınızın karşılığını almak üzeresiniz. Eğer birilerinden alacağınız varsa bu ay alabilirsiniz. Birileriyle ortak iş kurmak ya da işinizde, o işi bilen kimselerden yardım almak gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Küçük bir mesleki başarı var. Duygusal ilişkileriniz hem hareketsiz, hem anlaşmazlıklara açık. Sosyal ilişkilerinizde de tartışmalara açık olacaksınız. Çevrenizdeki kadınların bazı ters davranışlarıyla karşılaşabilirsiniz. Siz bir Yengeç kadınıysanız, bu tutumlar sizi çekememelerinden kaynaklanabilir. Ancak siz bir erkekseniz ilginizi çekmek için bu tür bir davranışta bulunacaklarını bilmelisiniz. Nasıl bir tepki göstereceğiniz tamamen size bağlı. İsterseniz olaya boş verir ve hiç birşey olmamış gibi hareket edersiniz ki, bu tutumunuz olayın büyümesini önleyecektir; İsterseniz olayın üstüne gider, onlarla istemediğinizşekilde bir ilişki geliştirirsiniz...

TEMMUZ

Temmuz ayında kişiliğinizde bazı çekişmeler yaşayabilirsiniz. Bazı konularda yaptıklarınızdan dolayı kendinizi sorgulama isteği içine girebilirsiniz. Ancak zamansız bir anda yapacağınız bu sorgulamalar birtakım zararları da beraberinde getirebilir. Özellikle önemli kararlar vermeniz gereken zamanlarda, bu çelişkilerden uzak kalmanın faydasını görebilirsiniz. Son derece yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz ve kendinize yeterince zaman ayırmıyorsunuz. Bu şekilde devam ettiğiniz takdirde işlerinizi devam ettirmek için gerekli enerjiyi bulamayabilirsiniz. Sinirleriniz böylesine bir tempoya çok fazla dayanamayabilir. Durumunuzu kurtarabilmek için kendinize daha çok vakit ayırmayı denemelisiniz. Her ne kadar işinizle ilgili önemli toplantılar ve görüşmelerden, bağlantılardan dolayı olumlu birtakım sinyaller alacak olsanız bile yine de bu tür gelişmeler kendinizi daha iyi hissetmeniz için yeterli olmayacaktır. Maddi durumunuzu iyice gözden geçirmeden hiçbir işe girişmemelisiniz. Özellikle devam eden bir ilişkiniz varsa, partnerinize karşı bencil ve düşüncesiz davranışlarda bulunabilirsiniz. Ufak hatalara büyük tepkiler göstermeniz de aranızdaki anlaşmazlıkları körükleyecektir. Bu ay içinde evlilik düşünüyorsanız ya da evliyseniz, hayal kırıklıkları olabilir. Olayın gelişimini zamana bırakmanız ve bir girişimde bulunmamanız yararınıza olur.

AĞUSTOS

Ağustos ayıyla birlikte içinizdeki duyguların coştuğunu hissedebilirsiniz. Çevrenizdeki gelişmelere ayak uydurmanız hiç de zor olmayacaktır. Uyumlu ilişkiler geliştirebilir ve hemen her konuda olumlu sonuçlara yaklaşabilirsiniz. Mesleki alanda yeteneklerinizden yararlanabileceğiniz ortamları yaratabilirsiniz. Aklınızı iyi birşekilde kullanır ve fırsatları değerlendirirseniz bunu başarmanız zor olmayacaktır. Bazı konularda son derece olumlu iletişimler kurabileceğiniz kişilerle tanıştırılabilirsiniz. Ortak fikirleriniz doğrultusunda yeni girişimlerde bulunmanız da mümkündür. Genel yargıları onların kontrolüne bırakmalısınız. Daha çok araştırma gerektiren konularda sorumluluğu üzerinize alabilirsiniz. Hayatınızda birçok olumlu değişiklik meydana gelebilir. Beklenmedik şeyler yapmaya meyillisiniz. Uzun yolculuklara çıkabilirsiniz. Hayat şartlarınızda düzelme olabilir. Eğer zaten iyiyse bunun daha da iyiye gitmesini bekleyebilirsiniz. Siz çalışan bir kimseyseniz mesleki açıdan bir çok gelişme olabilir. Toplum içindeki saygınlığınızda önemli bir artış olabilir. Eğer siz bir bayansanız aniden bir erkeğe bağlanabilirsiniz. Sağlık açısından güçlü ve sağlam olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu dönemde her tür ilişkiniz başarılıdır. Bazı mallar edinebilirsiniz veya elinize para geçebilir. Sosyal açıdan büyüyebilirsiniz.

EYLÜL

Bu ay gereksiz alınganlıklardan kaçınmanız çevrenizdekilerle olan ilişkilerinize gelebilecek zararları önleyecektir. Mesleki alanda duygularınızla hareket etmek isteyebilirsiniz. Aşırıya kaçmamanız ve bunu bilinçli olarak kullanmanız sizin yararınıza olur. Bunun yanında hedefleriniz üzerinde iyi bir düşünce ve konsantre sağlayabilirsiniz. Kararlı tutumlarınız, yardımcı olabilir. Ancak kendinize karşı aşırı bir güven içinde olmamanız gerekiyor. Aksi taktirde müsamahakar tutumlarınızın bazı zararlarını görebilirsiniz. Engelleri aşabilecek enerji ve güce sahip olacaksınız. Öyleyse bunu kullanın. Herşeyi hislerinizle değerlendirme eğiliminde olabilirsiniz. Bazı kayıplara uğrayabilirsiniz ancak, moralinizi fazla bozmazsanız ilerde durumu toparlamanız mümkün olabilir. Şimdiye kadar meydana gelen olayları kontrolünüz altında tutmak yönünde tavrınız pek işe yaramayabilir. Çalışkanlığınız ve kendinize güvenen tutumunuzla pek çok şeyi halledebilirsiniz. Ani bir başlangıç yapma düşüncesi sizi heyacanlandırabilir. Yakın çevrenizde dolaşan bazı sözler canınızı sıkabilir. Herşeye rağmen, duyduklarınıza tepkiniz ölçülü olsun. Bir tanışmadan çok uyumlu sonuçlar çıkacak ve sözkonusu kimseyle pek çok ortak nokta bulacaksınız. Beraber olduğunuz kişiye bazı kısıtlamalar getirmek istemeniz, yada bu tip bir yaklaşım görmeniz söz konusu olabilir. İlişkinizde çıkabilecek pürüzler, ancak her ikinizin göstereceği çabalar sonucunda yoluna girecektir. bu konuda hassas davranmanız, sonradan yaşayacağınız tatsızlıkları önleyebilir.

EKİM

Bu ay sosyal ilişkilerinizi geliştirebileceğiniz ortamlara katılmak için istediğinizden çok fırsat yakalayabilirsiniz. Ancak çevrenizdekilerle aranızda oluşabilecek tatsızlıkları, en düşük seviyede tutmanız sizin yararınıza olacaktır. Çevrenizdekilere zor gelen problemler size göre cazip gelebilir. Bunlara eğilmeniz ve uzun çalışmalargerektiren sorunların içinden çıkmanız fazla zor olmayacaktır. Konsantre ve dikkatinizi bunun üzerinde toplayın. Özellikle yeni bir ilişkiye başladıysanız bu tür yaklaşımlar çok fazla olabilir. Ancak ilgilendiğiniz ya da ilgilenmek zorunda kaldığınız konular sizi düşündüğünüzden çok daha fazla oyaladığı için duygusallığı düşünme fırsatı bile bulamayabilirsiniz. Basit bir alış veriş, ailenizin ya da arkadaşlarınızın sizden isteyebilecekleri bir iş inanılmaz vaktinizi alabilir ve sizi aşırı yorarak her konuda isteksiz hale getirebilir. Bu tür işler nedeniyle bir yerlere gitmek zorunda kalırsanız tamamen umutsuz durumda kalırsınız. Çünkü altında olduğunuz etkiler kalabalıkla aranızın hoş olmayacağını gösteriyorlar. Anne-baba tartışmaları huzursuzluk yaratabilir. Ancak siz evliyseniz, eşiniz yada kendi ailenizden kaynaklanan bazı sorunlar doğrultusunda tartışmalara girebilirsiniz. Uyumlu ve sakin tutumlarınızı korumanız, bu sorunlarınızın üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Bu arada çalışanlar için temkinli olmanız gereken bir konu iş çevrenizdeki kadınlar. Hangi cinsiyetten olursanız olun, başarılarınızı çekememeleri ve size bazı kısıtlamalar getirmek istemeleri mümkündür.

KASIM

Bu ay çevrenizdekilerle olan ilişkileriniz açısından biraz kritik geçecek. Olumsuz davranışlarda bulunmanız ya da olumsuz yaklaşımlar görmeniz söz konusu olabilir. Ancak herhangi bir konuda karar vermeniz gerektiğinde olayı ve her olasılıkları iyice düşünmeniz gerekiyor. Ani ve düşünmeden vereceğiniz karardan büyük zararlar görebilirsiniz. Hangi konuda olursa olsun, bu etkiler kendisini gösterebilir. Mesleki alandaki başarılarınızı devam ettirebilirsiniz. Yetenekleriniz ve zekanız, elinize geçen imkanları zamanında değerlendirmenize yardımcı olacaktir. Yeni insanlarla tanışabilir ve o kişilerle çok olumlu ilişkiler geliştirebilirsiniz. Sizi fazla meşgul eden bir konuyu ya başarıyla halledecek veya o konu hakkında çok güçlü hale geleceksiniz. Halletmeniz gereken ve hiç hesapta olmayan bir durum ortaya çıkabilir. Kafanızı işgal eden bir konuda da bazı sert kararlar almanız ve kararsızlıklarınızı çabuk yenmeniz gerekir. Dalgınlığınızın ve kararsızlığınızın ilişkilerinize yansımamasına ve sizi kötü durumlara sokmamasına dikkat edin. Aramayı ihmal ettiğiniz dostlarınız sizin için hiç de hoş olmayan şeyler düşünüyorlar. Aile ilişkileri açısından zorlu bir ay geçirebilirsiniz. Öncelikle aile büyüklerinden gelebilecek kısıtlamalar sizi rahatsız edebilir. Bu baskılardan kurtulmak ihtiyacı duyabilirsiniz. Fikir ayrılıklarının oluşturacağı çatışmaları fazla büyütmemeniz gerekiyor. Göstereceğiniz çabalar aile içi huzurunuzun korunmasını sağlayacaktır. Özellikle ailesine bağlı yaşayan bir Yengeçseniz bu durum gelişebilir.

ARALIK

Bu ay sağlığınıza önem vermeniz gerekiyor. Her türlü ihtimali gözönünde bulundurmanız ve tedbirli hareket etmeniz, rahat bir ay geçirmenizi sağlayabilir. Mesleki konularda da gerginliğiniz devam edebilir. Ancak bu duygunun çalışmalarınızı engellemesine izin vermeyebilirsiniz. İşiniz üzerindeki konsantrenizi yoğunlaştırmanız ve durumu kolay kavramanız, başarılı olmanızı sağlayacaktır. Bu ay hayatınızda önemli bir sayfa açabilirsiniz. Yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir arkadaşlık ya da dostluk gibi konularda şanslısınız. Yakınlarınızın size bir süprizi olabilir. Hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz bir aydasınız. Hangi cinsiyetten olursanız olun, karşı cins ilişkilerinizde bazı önemsiz yalanlarla karşılaşmanız ve bunu anlamanız olasıdır. Bunu karşınızdaki kimseye belli etmezseniz daha olumlu davranmış olursunuz. Son zamanlardaki ilgisizliğinizden dolayı birlikte olduğunuz kimsenin iyice morali bozulmuş olabilir. Küçük sorunların tartışma ortamı yaratmasına izin vermezseniz, çalışmalarınızı iyi birşekilde devam ettirebilirsiniz. Bu arada maddi konulardaki yargılarınızın zayıf olması mümkündür. bunun zararlarını görmek istemiyorsanız, çoğunluğun kararına uymalısınız. Yeni atılımlardan elde edeceğiniz gelir, bazı zorunlu harcamalarınızı da gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Alış veriş konularında temkinli olmanız gereken bir aydasınız.