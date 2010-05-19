MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Başbakana, İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) çöküşü ile ilgili olarak şu soruları yöneltiyor:
1- Hastaların ve eczacıların mağduriyetinin giderilmesi için; Medula Eczane Provizyon Sistemi ve İlaç Takip Sistemi’nin kesintisiz çalışmasını sağlayacak gerekli düzenlemeler ne zaman yapılacak ve ne gibi önlemler alınacaktır?
2- Karekodu olmayan ilaçları G2D ile etiketlemeyen, ya da karekod okuyucuyla okunamayan G2D etiketler yapan ilaç firmalarına yaptırımınız ne olacaktır?
3- Karekodlu ilaçları İTS’ye bildirim sorumluluğunu yerine getirmeyen firmalara ne yapılacaktır? Bunun faturası neden hastalara ve 24.000 eczacıya çıkarılmaktadır?
4- Sistemde kaydı olmayan karekodlu ve geçici karekodlu ilaçların 01.06.2010’dan sonra satışı olmayacak mıdır? Milli Servet olan bu ilaçlar çöpe mi atılacaktır? Geçici karekodlu ilaçların miadının 31.12.2010 olması yasal mıdır? Eczacıların bu ilaçları depolara iade etmeleri, hastaların ilaca ulaşmamasına neden olmayacak mıdır?
5- Yurtdışı sigortalılar, yeşil kartlılar, TSK, TBMM ve SGK’ya devri yapılmamış diğer kurumlara ait reçetelerin sisteme tek ekran üzerinden bildirilebilmesi ne zaman yapılacaktır? Hastaların ve eczacıların çektiği sıkıntı ne zaman sona erecektir?
İlaç Takip Sistemi ne zaman doğru çalışacak
MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Başbakana, İlaç Takip Sistemi’nin (İTS) çöküşü ile ilgili olarak şu soruları yöneltiyor:
1- Hastaların ve eczacıların mağduriyetinin giderilmesi için; Medula Eczane Provizyon Sistemi ve İlaç Takip Sistemi’nin kesintisiz çalışmasını sağlayacak gerekli düzenlemeler ne zaman yapılacak ve ne gibi önlemler alınacaktır?
2- Karekodu olmayan ilaçları G2D ile etiketlemeyen, ya da karekod okuyucuyla okunamayan G2D etiketler yapan ilaç firmalarına yaptırımınız ne olacaktır?
3- Karekodlu ilaçları İTS’ye bildirim sorumluluğunu yerine getirmeyen firmalara ne yapılacaktır? Bunun faturası neden hastalara ve 24.000 eczacıya çıkarılmaktadır?
4- Sistemde kaydı olmayan karekodlu ve geçici karekodlu ilaçların 01.06.2010’dan sonra satışı olmayacak mıdır? Milli Servet olan bu ilaçlar çöpe mi atılacaktır? Geçici karekodlu ilaçların miadının 31.12.2010 olması yasal mıdır? Eczacıların bu ilaçları depolara iade etmeleri, hastaların ilaca ulaşmamasına neden olmayacak mıdır?
5- Yurtdışı sigortalılar, yeşil kartlılar, TSK, TBMM ve SGK’ya devri yapılmamış diğer kurumlara ait reçetelerin sisteme tek ekran üzerinden bildirilebilmesi ne zaman yapılacaktır? Hastaların ve eczacıların çektiği sıkıntı ne zaman sona erecektir?