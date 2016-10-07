16 Ekim'de Koç burcunda dolunay: Şok edici ve yıkıcı gelişmeler kapıda...

Anın haritasında Plüton tam 5 gezegene birden kare yapıyor. Uranüs 6. evde Koç'ta, yönetimle, orduyla ilgili yeni krizler söz konusu olabilir... Ayrıca bulaşıcı hastalıklar, sağlıkla ilgili konular, güvenlik temaları gündemden düşmeyecek gibi görünüyor. Dış ilişkilerde ani bitişler söz konusu olabilir ama sanki asıl krizi Türkiye içerisinde yaşayabiliriz gibi görünüyor. Dünya için de durum hiç iç açıcı değil. Fransa bu dolunaydan yıkıcı açılar alıyor. Kontrol edilemeyen, ani ve yıkıcı bir gücün felaketlere sebep olma ihtimali de var.

Bakalım gökyüzü dışında, Tarot kartları Koç burcunda Dolunay'ın etkilerini nasıl gösteriyor?

Mevcut durumu gösteren Değnek Kraliçesi ters açıldı. Bu kart, Dolunay'ın Türkiye temasının sadakatsizlik ve güçsüzlere karşı gösterilen acımasızlık olduğunu vurguluyor. Daha öncesinde toplum olarak aldanılan bir konuyla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Şeytani bir etkiyi ve gücü ifade eder. Bu noktada kolayca kandırılabilmeyi, bu duruma karşı dikkatli olmayı öğütler.

ADALETLE İLGİLİ KONULAR GÜNDEMDE, BELİRSİZLİKLER HUZURSUZ EDEBİLİR

Bu Dolunay'ın etkisiyle ağır sorumluluklar yüzünden bize yük olan durumlarla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Kendimizi aşırı sorumluluktan dolayı çok bunalmış hissedebiliriz. Hiç beklenmedik bir anda gelen bir yıkım yüzünden kendimizi çok güçsüz hissedebiliriz. Eğer birtakım planlar varsa bunların gerçekleşmemesi ruhsal olarak depresyon ve iç sıkıntısı yaratabilir. Ama bu dolunayla birlikte artık adım atmamız gereken konularla ilgili harekete geçmek durumunda kalacağız.

Yakın kehanet kartının Araba çıkması tüm olumsuzluklara rağmen bunların üstesinden gelecek güce ve cesarete işaret ediyor. Sadece birtakım belirsizliklerin can sıkacağından bahsediyor. Adım atıp, bir karara vardığımız sürece sıkıntı yok. Yeter ki iyi ve kötüyü dengede tutmayı bilelim. Adaletle ilgili yeni ve büyük bir adım da bizi bekliyor olabilir.

Son kehanet kartı ise, bir konuda uzlaşmaya işaret ediyor. Dışarıdan gelen bir yardıma güvenmeyi anlatıyor. Zorluklarla atılacak bir adım sonrası gelen bir kutlamayı ifade ediyor son kart.

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