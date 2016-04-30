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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Zevke düşkünlük, keyif veren aktiviteler

    Zevke düşkünlük, keyif veren aktiviteler

    Hürriyet Haber
    30.04.2016 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Fikir alışverişlerini, sosyal planları, yeni öğrenilecek bilgileri, hümanist tavırları ön plana çıkartan bir gündeyiz.


     Akşam saatlerinden itibaren hedeflerimize ulaşma konusunda kararlı şekilde ilerleyebiliriz. Tecrübeli veya yaşça büyük kişilerle iletişim artabilir. Geceye doğru saatlerde ise, farklı şeyler deneyebilir, yenilikçi bir ruh halinde olabiliriz. Sıradan şeyler ilgimizi çekmeyecektir. Bugün Boğa burcuna geçiş yapan Venüs ise, estetik, güzellik, sanat, yaratıcı işler, zevke düşkünlük, keyif veren aktiviteler ya da ilişkilerde sadakat, istikrar, güven ve kalıcılık temalarının önümüzdeki günlerde ön plana çıkmasını sağlayacaktır. Hepinize keyifli hafta sonları, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji , kelebek , yazar

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