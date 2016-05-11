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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Günün ilk yarısını kullanmalı

    Günün ilk yarısını kullanmalı

    Hürriyet Haber
    11.05.2016 - 09:06 | Son Güncelleme:

    Ev, aile, ülke ve geçmişten gelen değerler başlıklı konular ön planda.


    Günün ilk yarısında, görüşmeler, yazışmalar, iletişim ağırlıklı konular ve toplantılar ağırlıklı. Ancak, rutini bozabilecek değişik durumlar veya ufak tefek stresli olaylar da söz konusu olabilir. Ardından, belirsizlikler, kararsızlıklar, güven ve istikrar arayışları güne yayılıyor. Önemli işleri saat 11.00’ kadar bitirmiş olmakta fayda var. Ancak, hafta başında yazdığımız gibi, ikili ilişkilerimizde yeniliklere ve sevgi alışverişlerine açık günlerdeyiz. Birbirimizi mutlu edelim ve yeni ilişkilerden korkmayalım. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

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