Fırsatlara açık günler değerlendirelim

Maddi açıdan kazanımları yüksek olanlar da çıkacaktır bugünlerde aramızdan. Hiçbirşey olmasa bile, hayata pozitif bakabilir, kendimizi şımartacağımız aktivitelere zaman ayırabiliriz(masajlar, spa saatleri, konser tiyatro v.b davetleri, farklı yerlere ziyaretler v.b). Yabancılarla ilgili işler, turistik başlıklar, dış ticaret, kültürel başlıklı işler, eğitim, hukuk ve finansla ilgili konularda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkilerimizde de, sürpriz veya hoş gelişmeleri destekleyen görünümler devam ediyor. Eski tanıdıklar yüzünü gösterebilir veya biz bu kişilerle iletişime geçebiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel