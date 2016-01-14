MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Fırsatlara açık günler değerlendirelim

    Fırsatlara açık günler değerlendirelim

    Hürriyet Haber
    14.01.2016 - 09:29 | Son Güncelleme:

    Sabah saatlerinde ilişkilerde kısmi gerilim hissedilebilir veya öğle sonrası saatlerde abartmaya ve aşırılıklara kaçmaya müsait zamanlarda olacağız, ama genel olarak farklı fırsatlara veya yeni olanaklara açık, şanslı denebilecek günlerdeyiz.

    Maddi açıdan kazanımları yüksek olanlar da çıkacaktır bugünlerde aramızdan. Hiçbirşey olmasa bile, hayata pozitif bakabilir, kendimizi şımartacağımız aktivitelere zaman ayırabiliriz(masajlar, spa saatleri, konser tiyatro v.b davetleri, farklı yerlere ziyaretler v.b). Yabancılarla ilgili işler, turistik başlıklar, dış ticaret, kültürel başlıklı işler, eğitim, hukuk ve finansla ilgili konularda olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. İlişkilerimizde de, sürpriz veya hoş gelişmeleri destekleyen görünümler devam ediyor. Eski tanıdıklar yüzünü gösterebilir veya biz bu kişilerle iletişime geçebiliriz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Niobe Aslı Temel

    Etiketler: astroloji

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.