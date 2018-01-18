ZYXEL, 2018 yol haritasını belirledi

Yeni bir yapılanma sürecine girerek Avrupa operasyonuna bağlanan Zyxel, 2018 yılında kanal yapısını güçlendirme ve yatırım kararı aldı. İş ortakları için yeni kanal stratejisi belirleyen şirket, Zyxel Ally Programı; ZAP ile Zypartner'larını 3 ayrı kategori altında topladı. Zyxel Türiye Channel Head Tuğba Şişik, Zyxel Ally Programı ZAP'ın ağ pazarını büyütmek için gerekli araçları ve desteği sağlamak için tasarlandığını söyledi. Şişik, yeni kanal yapısını ve sunduğu yeni hizmetleri şöyle özetledi; "Tüm dünyada Zyxel bünyesinde kanal iş ortaklarını Ally, Silver ve Gold olmak üzere 3 ayrı kategoride topladık. Her segmentin kendi içinde ayrıcalıkları bulunmakta."

İş ortaklarının yetkinliklerini artırmak ve onlara tam anlamıyla destek sunmak için özel bir portal hazırlayan Zyxel, kendisine şifre tahsis edilen her bayiye, bu kaynağa özel erişim sağlıyor. Bu portalların içerikleri ise haberler, özel sunumlar, kampanyalar ve özel eğitimlerden oluşmakta. Ortaklarının ihtiyaçlarına göre çözümler geliştiren şirket, ayrıca, giriş seviye Ally kategorisindeki iş ortaklarına gerekli süreçleri tamamladıktan sonra bir üst segmente geçme imkanı da tanıyor.

Zyxel Türkiye'nin 2017 yılında %110 oranında hedeflerini gerçekleştirdiğini belirten Tuğba Şişik, 2018 yılı için ise çıtayı daha yüksek tuttuklarını söyledi. Şişik sözlerini şöyle devam etti; "Zyxel camiasının Türkiye pazarına güveni tam. Bu nedenle geçtiğimiz sene son çeyrekte Tayvan tarafından Zyxel'e 6 milyon dolarlık yeni bir nakit sermaye artışı yapıldı. Firmamız global ölçekte tüm dünyada yeni bir oluşum içinde. Geçtiğimiz sene Türkiye Ofisi olarak Tayvan'dan ayrılarak, Avrupa ofisine bağlandık. Bu yeni yapı ile beraber daha dinamik bir yapıya kavuştuk. geldiğimiz noktada Zyxel camiasında Türkiye, en gözde ofislerden biri. Avrupa bölgesinin cirosunun %15'ini Zyxel Türkiye gerçekleştiriyor. Firmanın pazara ve ülke ofisine güveni tam. Yeni partner programımız da bu bakış açısının bir yansıması. Çözüm ortaklarımız bizim için çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Zypartner ile büyüyeceğiz."

Zyxel Türkiye'nin 2018 yılı için hedefleri ise şöyle:

-Kanal yapısını güçlendirme/ ZAP ile pazarı büyütme,

-Avrupa bölgesinin cirosunun %20'sini gerçekleştirme,

-İstihdam ve cirosal olarak %30 büyüme,

-Online pazara yatırım,

-Kurumsal segmentte %30 büyüme,

-Smart Wi-Fi, Mesh teknolojisi Multy ve Nebula bulut çözümlerine yatırım.