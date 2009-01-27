Zurnanın zırt dediği yer

Gülşah Erkaya yazıyor

Gerilimi yüksek, sert ve bol kartlı bir maç izleyeceğiz büyük ihtimalle. Aziz Yıldırım, uzun süredir baş köşesinde oturduğu futbol camiası denilen kurtlar sofrasının en tecrübelilerinden birisi...

Takımı sahada mücadele ederken Yıldırm’da saha dışı hamleler ve psikolojik savaş taktikleri ile Fenerbahçe’nin başarısına katkı sağlamaya çalışıyor. Bu taktikler arasında rakiplerle atışmak, transfer söylentileri yaymak, medya ile duruma göre iyi, duruma göre kötü ilişkiler kurmak ve daha pek çok şey var.

Sezonun ilk maçında yenildiği Gaziantepspor’dan bunun acısını çıkarmak, hem Aziz Yıldırım’ın, hem de tüm Fener camiasının kısa vadedeki hedefidir... Bu çok normal. Bu hedefe ulaşıp, Saracoğlu Stadı’nda Gaziantepspor’u devirmek için, takımı Aragones liderliğinde çalışırken, Yıldırım başkan da saha dışındaki maça geçtiğimiz haftalarda başlamıştı bile...

Bekir transferini folsuz yumurtasız bir kümeste gündeme getiren Aziz Başkan Yıldırım, Bekir’i alamazsak en azından ortamı germiş oluruz mantığı ile “Hanım sen suyu ocağa koy, olmazsa çamaşır yıkarsın” taktiği uygulamıştır.

Hatırlarsanız Gaziantepsporumuz’un saf ve artniyetsiz başkanı İbrahim Kızıl, Yıldırım’ın bu oltasına, “Fenere vermem ağaya beleş” diyerek balıklama atlamış ve gündemsiz kaldığımız devre arası günlerde, gündemimizi belirlemişti.

Gaziantepspor’un ombudsmanı ve Fenerbahçe camiasının da sevdiği bir isim olan Celal Doğan olaya müdahil olup ortalığı yatıştırmış gibi gözükse de aslında iki tarafta her an ateşkesi bozma pozisyonunda bekliyor. Fırtına öncesi sessizlik durumu yani...

Bu olayların ardından, Saracoğlu’nda yaşanacak gerilimli bir ortam ve küçücük bir olay bile, iki takım arasında bir kaç sezon önce ekilmiş olan sevgisizlik tohumlarının hızla boy atmasına neden olabilir.

Bence haftanın ve hatta sezonun en riskli maçlarından birisi. Bu nedenle özellikle hakem atamasına çok dikkat edilmeli. Atanan hakem nasıl bir maç yönettiğinin bilincinde olmalı. Bu maç tipik bir Fener-Anadolu maçı değildir. Bunu hem federasyon hem de MHK iyi anlamalı.

Statta Gaziantepspor neredeyse sıfır taraftarla yer alacağı için güvenlik önlemi olarak ekstra bir şeye gerek yok. Ancak Gaziantepspor yöneticilerine ve Gaziantep’ten gelecek medya mensuplarına yönelik tacizler olabilir.

Her iki takımın teknik heyeti ve futbolcuları çok dikkatli ve iyi niyetli olmalı. Böyle gerilimli bir maçta Fenerbahçe, yönetimiyle, taraftarıyla ve tabi ki sportif kadrosuyla ciddi bir sınav verecek. Ya iki takım arasındaki ipler inceldiği yerden kopacak, ya da temiz bir sayfa açılacak.

Aziz Yıldırım taktik icabı gerdiği ortamı Gaziantep seyahatleri sırasında kendisine gösterilen konukseverliğin hatırına maç öncesi yumuşatmalıdır. (Havaalanından kente gelmesi için gönderilen ama binmediği araçları, kabul etmediği yemek davetlerini ve maç sonrası Gaziantepspor yöneticilerinin tüm konukseverlikleri ile VİP salonunu Aziz Yıldırım ve yönetimi için boşaltmalarını hatırlatırım).

Geçtiğimiz hafta Saracoğlu’nda çok güzel bir maç izledik. Dikkat ederseniz iyi futbolun hatırına hiç kimse Fenerbahçe’nin kaybettiği iki puanı sorgulamadı. Demek ki medya ve taraftar her zaman neticeye bakmıyor. Eğer Hatice’nin endamı yerindeyse, onunla da yetinebiliyor.

Bu hafta da sonuç ne olursa olsun, güzel bir maç izlemek istiyoruz. Bilmem anlaması gerekenler anlayabildi mi?