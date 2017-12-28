Zurich Grubu Bright Box'u satın aldı

Grup, küresel ölçekte ve özelikle Avrupa’da faaliyetlerini sürdüren ve telematik çözümleri sunan Bright Box HK Limited (Bright Box) şirketinin ve iştiraklerinin tamamını satın aldığını duyurdu.



Dünya çapında global parça üreticileri ve yüzlerce araç bayisiyle çalışan Bright Box, bulut IT platformu, mobil ve web uygulamaları ve donanım gibi internet bağlantılı araç teknolojilerinin tüm bileşenlerini bir arada sunuyor. Zurich Grubu, bu satın alım ile telematik çözümlerinden elde edilecek verilere dayalı inovatif sigorta çözümleri geliştirme süreçlerine hız vermeyi ve internet bağlantılı araç teknolojilerindeki odağını güçlendirmeyi hedefliyor.