'Zümrüd-ü Anka' müzikalinin gala gösterimi yapıldı

Türkiye’de bir ilkin gerçekleştiği müzikalde, ileri teknolojiden yararlanılan sahne tasarımı ve görsel efektler davetlilere büyük heyecan yaşattı. Işık, ses ve müzik eşliğinde muhteşem bir görsel şölen sunan müzikal, Türkiye’den sonra dünyanın birçok ülkesinde de gösterime girerek Türk tarihi ve kültürünün aktarılmasında önemli bir rol üstlenecek.





TRT tarafından sahneye konulan “Zümrüd-ü Anka” müzikalinin gala gösterimi öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısına; Müzik Dairesi Başkan Vekili Amber Türkmen, TRT Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Çınar, Libretto ve Sanat Yönetmeni Sırrı Ali Talay, Şef Musa Göçmen ile müzikalin anlatıcısı Ahmet Yenilmez katıldı.



Toplantıda konuşan TRT Radyo Dairesi Başkanı ve Müzik Dairesi Başkan Vekili Amber Türkmen, “her defasında küllerinden yeniden doğan bir milletin” zengin tarihinin; Türk Halk Müziği’nden caz’a kadar uzanan geniş bir repertuvar ile sahneye aktarıldığını belirterek “ Bir Medeniyet Müzikali olan Zümrüd-ü Anka ile geçmişten günümüze bizi biz yapan özelliklerimizin, kültür değerlerimizin zenginliğini ve çeşitliliğini sergilemek için müziğin birleştirici gücünden faydalandık. “Zümrüd-ü Anka” müzikali zengin içeriği ve tarihi dokusuyla kültürel çeşitliliğimizi anlatıyor” dedi.







Gerçek bir milli proje olma özelliği gösteren müzikalin en büyük tamamlayıcı unsurunun TC Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde gerçekleşiyor olmasına da işaret eden Türkmen şunları söyledi;



“Kök ve izlerimizin bulunduğu coğrafyalardaki kültür değerlerimizi korumak, yaşatmak, sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak ve bu değerlerle bağlarımızı kuvvetlendirmek, milli değerlerimiz açısından oldukça önemli. Bu bağlamda “Zümrüd-ü Anka” müzikalinde, bulduğumuz iz ve alametlerimizi, müzik, dans ve yeni nesil multimedya görsel efektleriyle destekleyerek, destansı, kültürel bir şölen havasında sunmaya çalıştık. Zümrüd-ü Anka müzikali Atalarımızın Orta Asya’dan günümüze kadar bize bıraktıkları kültürel mirastan öne çıkan, tarihimizin edebiyatımızın, yerel kültürümüzün temsili örnekleri bir araya getirilerek Türk Kültür Dünyasının ve geleneksel Türk Müziğimizin zenginliği içinde bizi anlatan müzikal bir yolculuktur. Bu müzikal eserde her izleyici kitlesi kendinden bir parça, bir iz bulacaktır.”





Sahne ileri teknoloji ile kuruldu



180 kişilik dev bir kadronun sahneye koyduğu Zümrüd-ü Anka müzikalinin sahne tasarımı için ileri teknolojiden yararlanıldı. 35.000 yapay tüyün biraraya getirilmesiyle oluşan ana sahne perdesinin yanında 16 projektör de 60 metre genişliğindeki görüntüleri video mapping sistemi ile salonun duvarlarına yansıttı. Sahnede aynı anda koro ve orkestra olmak üzere 120 kişi bulunurken, ışık ve ses sisteminde de dünyanın en önemli müzikallerinde kullanılan en son sistemler kullanıldı.





Müzikal için dev kadro



Zümrüd-ü Anka sembolünden yola çıkılarak sahneye konulan müzikalde 1 anlatıcı, 12’si solist olmak üzere 44 koro sanatçısı, TRT’nin THM, TSM ve Caz Orkestralarına mensup 31 Orkestra Sanatçısı ve 3’ü eğitmen olmak üzere 23 dansçıdan oluşan 107 kişilik sanatçı kadrosu görev aldı.



Türk müziğinin en seçkin ve en bilinen eserlerinin koro ve solistler tarafından seslendirildiği müzikalde kullanılan teknolojinin yanında sahne tasarımı da hayranlık uyandırdı. Türkiye’de ilk kez bu çapta büyük bir gösteriye imza atılırken, müzik ve dans eşliğinde muhteşem bir görsel şölen izlendi. Zümrüd-ü Anka müzikali, yurtdışında da sahneye konularak Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerini tanıtacak.



TRT’nin yapımcılığını üstlendiği Zümrüd-ü Anka müzikalinin Şefliğini Musa Göçmen yaparken, Libretto ve Sanat Yönetmenliği Sırrı Ali Talay, Koro Şefliği Elnara Kerimova ve Koroografiler Emre Çelik, Dinçkal Tunca ve Benan İlaslan Salar tarafından üstlenildi. Genel Koordinatörlüğü Hasan Karadeniz, Sanat Danışmanlığı Sezgin Aydın, Kostüm Tasarımı Serdar Başbuğ, Ses, Işık ve Sahne Tasarımı da İspanya’dan Acconia tarafından gerçekleştirilen müzikalde, sanatçı koordinasyonunu ise Proje Başkan Yardımcısı Elif Gökalp yürüttü.