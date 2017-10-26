Zumar'da çatışma... Irak ordusu Peşmergeleri böyle yakaladı

Irak'ın Kuzey'inde Zumar bölgesinde çatışma çıktı. Çatışma sonrasında Irak ordusu peşmergeleri yakaladı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda Peşmergelerin diz çökmüş bir halde Irak ordusu askerleri tarafından sorgulandığı görülüyor.
Diz çöktürülen sekiz peşmergenin silahlarına el konuldu.
IKBY lideri Mesut Barzani'ye ait Rudaw televizyonu, Bağdat yönetiminin Zumar çevresine tanklar, zırhlı araçlar ve topçu birlikleri sevk ettiğini bildiriyor.
Yerel kaynaklar ayrıca, Zumar'daki çatışmaya Şii milisler Haşdi Şabi'nin de katıldığını aktarıyor.
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