Zülfikarlar’a 222 milyon dolar

Alınan kredinin 92 milyon doları Zülfikarlar Holding’in geçen yıl bünyesine kattığı TP Petrol Dağıtım AŞ’nin (TP) satın alma işleminin tamamlanması, Türkiye İş Bankası ve TSKB’den alınan kalan tutar ise TP’nin mali yapısının güçlendirilmesi için kullanılacak. Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari, finansmanın Türkiye’ye olan güven ve inancı gösterdiğini, büyüme vizyonları çerçevesinde bir mihenk taşı olduğunu dile getirdi. Sülfikari, Turkuaz Petrol bünyesindeki 380 akaryakıt istasyonuyla TP’nin 360 istasyonunun birleşeceğini belirterek, “TP çatısı altında bir birleşme düşünüyoruz. Haziran itibarıyla birleşmenin tamamlanmasını planlıyoruz” dedi.