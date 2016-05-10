 Celil Nalçakan: Zülfikar süper kahraman

* “Poyraz Karayel”deki Zülfikar karakteri herkesin gönlünü kazandı... Zülfikar’ın bu kadar sevilme sebebi sizce ne?

- Zülfikar’ın bu kadar sevilmesi, sadece benimle ve senaryo ile alakalı değil. Zülfikar’ı beş parçaya bölmeliyiz. Birinci parçası senaristimizin, ikinci parçası yönetmenlerimizin, üçüncü parçası yapım ve set ekibinin, dördüncü parçası tüm oyuncu arkadaşlarımın ve son parçası da hasbelkader benim. Bu yüzden de bir başarı var ise ortada bunu beş eşit parçaya bölüp hakkım olanın bende olmasını tercih ederim.







* “Zülfikar kadar cesur değilim” diyorsunuz. Neden?

- Çünkü Zülfikar bir süper kahraman. Televizyon ve sinemadaki pek çok süper kahraman gibi. Tabii ki süper kahramanlar haliyle biz normal insanlardan daha cesur oluyorlar. Tamamen bu sebepten. Zülfikar bir süper kahraman, ben değilim.



* İzleyici dizide söylediğiniz şarkılara da bayılıyor. Müzikle ilgili çalışmalarınız olacak mı?

- Evet, bu konu ile ilgili birkaç sürpriz gelişme var. “Poyraz Karayel” ile de alakalı. Yakın zamanda bununla ilgili haberler de zaten basına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca da çok sevdiğim bir şarkıcı kardeşim var. Onunla ilgili de değişik planlarımız var. Can Gox’la beraber çalışmalar yapabiliriz.





HARE İLE KIYMETLİ BİR ARKADAŞLIĞIMIZ VAR



* Dizideki partnerinizi Hare Sürel’le büyük bir uyum yakaladınız. Bu uyumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Oyunculuğu futbola benzetenlerdenim. Sen ne kadar iyi golcü olursan ol, sana iyi bir pas gelmez ise o golü atamazsın. Hare öncelikle olarak çok iyi bir oyuncu. Bir seyirci olarak Hare Sürel’i izlemeyi çok seviyorum. Bunun dışında da gerçekten çok iyi biri.





* Hakkınızda çıkan aşk dedikoduları için ne diyeceksiniz?

- Hare, çok temiz kalpli, çok iyi bir ahbap hatta inşallah zaman içerisinde çok iyi dost olabiliriz diye düşünüyorum.

Basında çıkan dedikodu haberlerinin uzağında durup biz bu kıymetli arkadaşlığımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Her kadın ve her erkek duygusal bir ilişki yaşamak zorunda değildir. Biz gerçekten kıymetli bir arkadaşlığı yaşıyoruz ve bu özel bir şey benim için. Bu iki karakterinin bu kadar iyi olmasının sebebi bu bence...



* Peki dizideki Zülfikar’ın ne aşkı olacak?

- Zülfikar aşka biraz dertli bir taraftan bakıyor. “Mutlu olmak isteseydik aşık olmazdık” şeklinde yüce bir gönlü var Zülfikar’ın. Biraz da bu yüzden süper kahraman zaten.

Çünkü herkes mutlu olmak için aşık oluyor. O yüzden Zülfikar’ın aşkının ne olacağını ben de bilmiyorum.

TAŞ KAFAMLA GELİYORUZ

* Sosyal medyayı kullanıyor musunuz?

- Twitter ve Instagram ağırlıklı olarak sosyal medyayı kullanıyorum. Bu iki platformda sıkça vakit geçiyorum. Çünkü bizi izleyen insanların eleştirilerine önem veriyorum ve sosyal medyayı bizi buluşturan özel yerler olarak görüyorum. Ayrıca izleyicilerimizin sevgilerini okumak, takip etmek beni daha da yükseltiyor.







* Kanal D, dizi saatlerinde sosyal medya hesaplarını kendi dizi oyuncularına devrediyor. Bugün de kanalın hesabı siz ve dizideki taş kafa lakaplı rol arkadaşınız Cem Cücenoğlu’nun yönetiminde olacak.

- Değişik bir deneyim olacağını düşünüyorum. Çünkü çok yüksek takipçili hesapları bir süreliğine de olsa çok iyi anlaştığım bir arkadaşım ile ele geçirmek eğlenceli olacaktır.



* Takipçilere söylemek istediğiniz bir şey var mı?

- Taş kafamla ile beraber geliyoruz, bekleyin dedem.