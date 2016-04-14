Zuhalci mi, Sedacı mı yoksa Esracı mısınız?

İşin ilginci olayın içine medya dengeleri de karışmaya başladı...

Her konuda olduğumuz gibi bu konuda da keskin şekilde ayrılmayı başardık...

Çünkü bir tarafta Fox TV’nin evlilik programı Zuhal Topal...

Diğer tarafta atv’nin evlilik programı Esra Erol...

Öte tarafta da Zuhal Topal’la kavga ettiği için Esra Erol’la doğal ittifak yapan Star TV’nin Seda Sayan’ı var...

Üç kadın arasında kalan Seda’nın partneri Uğur Aslan’ı hesaba katmıyorum...

Şimdi dengeler böyle olunca konu “evlilik programı” tartışmasından çıkmaya başladı...

En son Fatih Portakal’ı olaya karıştırıp, Zuhal Topal ve eşiyle birlikte damat adayını tehdit ettikleri, damadın Seda aleyhindeki konuşmalarını zorla kaydettikleri iddiasını ortaya attılar.

Gündüz kuşağı reyting rekabetinden medya kavgasına, Portakal’ın adının karışmasıyla da siyasi bir boyuta doğru ilerliyor konu...

Kamuoyu da üç isim arasında hangisinin haklı olduğuna karar veremiyor...

Hiç zorlamayın, veremezsiniz zaten...

Çünkü üçü de aynı işi aynı şekilde yapıyor ve üçünün de birbirinden farkı yok...

Bu yüzden bana Zuhal mi, Seda mı, Esra mı diye sorsanız yanıtım açık; hiçbiri değil...

Hepsine kocaman bir sıfır...