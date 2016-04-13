'Zuhal Topal'la programıyla ilgili şaşırtan iddia

Birbirilerine talip olan çift, önceden görüştükleri ortaya çıkınca programdan kovuldu. İkili daha sonra bir süre birlikte yaşadı ve genç kadın hamile kaldı. Yapımcılar programa yeniden davet ettikleri kadının hamileliğini kürtaj olduğunu söyleyerek sakladı. Set görevlisi Erin Durdu, çocuğun babası olan genç adamı arayıp her şeyi anlattı. Durdu, skandalı ortaya çıkardığı için Zuhal Topal ve ekibi tarafından silahla tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

HAMİLEYKEN TALİPLERİYLE GÖRÜŞTÜ



Programın setinde görevli Erin Durdu'nun, Topal ve yapımcılara yönelik tehdit suçlamasıyla sunduğu dilekçeye göre olaylar şu şekilde gelişti: Gaziantepli Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu, 7 ay önce damat adayı olarak programa katıldı. Gelin adayı Selin Gayıp, Kaşıkçıoğlu'na talip oldu. Ancak iki gün sonra ikili, daha önce dışarıda görüştükleri ortaya çıkınca programdan kovuldu. Gaziantep'e giden çift, bir süre birlikte yaşadı ve Gayıp hamile kaldı. 4 aylık hamile Gayıp, yeniden davet edildiği programda hamile olduğunu bilmeyen damat adaylarıyla görüşmeyi sürdürdü. Bu arada hamileliği duyan Kaşıkçıoğlu, Gayıp'a ulaşmak istedi. Ancak program ekibi izin vermedi. Set ekibi Gayıp'ın kürtaj olduğunu söyledi. Set görevlisi Erin Durdu ise Kaşıkçıoğlu'na ulaşarak Gayıp'ın kürtaj olmadığını, kendisine yalan söylendiğini anlattı. İddiaya göre Zuhal Topal ve yapımcılar Erin Durdu'ya bilgi sızdırdığı için tehdit ve hakaretlerde bulundu. İşine son verilen Durdu, şikâyetçi oldu.



'KÜRTAJ OLDU' DİYE KANDIRDILAR

Kaşıkçıoğlu, "Selin'in hamile olduğunu bilmiyordum. 4 ay sonra ultrason fotoğraflarını gönderip benden hamile kaldığını söyledi. Program ekibi bu gerçeğin ortaya çıkmasından korkuyordu. Duyulmasını istemediler. Babalık haklarımı kullanıp şikayetçi olacağım" dedi. Durdu ise "İkiliye her şeyi anlatınca program yapımcıları beni odaya çağırdı. Silahlı iki kişi vardı. Beni sorguya çekip korkuttular. Zuhal Topal bana küfretti. Hakaretlerde bulundu. Hayatımla oynayacaklarını söylediler" diye konuştu. (Sabah)