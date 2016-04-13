Zuhal Topal'a katılan gelin adayı Selin hamile mi?

'Zuhal Topal'la' adlı evlilik programıyla ilgili dün ortaya atılan iddia gündemi salladı. Eylül ayında Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu'na talip olarak gelen Selin Gayıp ilk görüşmede olumlu yanıt almıştı. Bir süre görüşmeye devam eden çift daha sonra anlaşamadıklarını söyleyip ayrılmıştı.

Zuhal Topal'a taliplerini aramaya devam etmek istediğini söyleyen Selin Gayıp'ın programda yarıştığı süre boyunca hamile olduğu iddia edildi.

Program yetkilerine hamile olduğunu söyleyen Gayıp, taliplerini aramaya devam etti..





Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu ortaya çıkardı



Selin Gayıp'ın hamile olduğunu sonradan öğrenen Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu 'Selin ile beraber Gaziantep'e gittik aramızda bir duygusal yakınlaşma oldu. Daha sonra yollarımızı ayırdık. Ayrıldığımızda hamile olduğunu bilmiyordum' dedi.





İşte Timuçin Fırat Kaşıkçıoğlu'nun açıklamaları;

'Ben programda taliplerimi arıyordum. Selin bana facebooktan mesaj gönderdi. Tanıştık. Dışarıda kahve içtik ve 22 Eylül tarihinde Selin bana talip olarak programa geldi. Kararımız olumluydu. Dışarıda görüştüğümüzü canlı yayında söyleyerek, bizi programdan gönderdiler. Halbuki yetkililer bizim dışarda görüştüğümüzü 22 Eylül tarihinde de Selin'in bana talip olarak geleceğini biliyordu. Selin ile beraber Gaziantep'e gittik. Ben kendisine aşıktım. Oda bana. Duygusal bir yakınlaşmamız oldu. Daha sonra Selin'e para verdiler ve programda devam etmesini istediler. Biz ayrıldık. Sonra öğrendim ki, Selin hamileymiş! Yanında olmak istedim, evladımı sahiplenmek istedim. Ama izin vermediler. Selin güzel ve alımlı olduğu için programda tutmak istediler. Loca adayları ve Zuhal Topal ekibi Selin'in hamile olduğunu biliyordu. Selin 3 aylık hamileydi ve hala taliplerini aramak için programda tutuluyordu. Artık karnı çıkacağı için daha fazla yayına çıkaramadılar. Para vermeye devam ettiler. Zuhal Topal hamile kadını 3 ay boyunca, izleyiciden gizleyerek yayına çıkardı. Şuan Selin 7 aylık hamile ve doğuma çok az kaldı. Bebeğin adı Çınar olacakmış. Zuhal Topal ve ekibi sayesinde ben o günden sonra Selin'i hiç göremedim. Onları sadece Allah'a havale ediyorum" dedi.