Zuhal Topal’dan “Veto yedi!” açıklaması!

İşte Zuhal Topal’ın yaptığı o açıklama:



“Zuhal Topal, veto yedi!” Hayır efendim, ben biraz evvel iki yumurtadan yapılmış omlet yedim. Veto falan yemedim.



Arkadaşlar, biliyorsunuz bir sürü haber çıkıyor hakkımda; kriminal program yapacak, şu kanalda yapacak, bu kanalda başlıyor, veto yedi, işsiz kaldı gibi… İşsiz kalmak değil, çalışmamak bu sezon benim tercihimdi. Sağ olsunlar hem yapımcılardan, eksik olmasınlar kanallardan çok güzel iş teklifleri aldım; fakat gerçekten benim içime sinen, sizlerin beni görmek istediği şekilde ekranlarda olmak isterim.



Şu anda da yurtdışında tatildeyim. Dileyen herkes işin doğrusunu benden yada basın danışmanımdan öğrenebilir. Ben bu sene kendime, aileme, dostlarıma hayatıma birazcık daha vakit ayırmak istedim. Dolayısıyla herhangi bir kanala girememek yada veto yemek, işsiz kalmak gibi bir derdim yok. Öyle bir durum da yok. Doğrusunu ben size açıklamak istedim. Herkese şahane, sağlık dolu bir yıl diliyorum. Hepinizi öpüyorum.