Zuhal Topal'dan Esra Erol'a yanıt

Zuhal Topal, Atv'de program yapan Esra Erol'un 'Zuhal Topal ve kocası sürekli belaltı çalışması yapıyor' açıklaması sonrası ünlü sunucuya Mevlana'nın bir sözü ile cevap verdi. Mevlana'nın 'Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verecek cevabım vardır. Lakin bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye...' sözünü ekrana yansıtan Topal, programını öyle kapattı. Esra Erol'un suçlamaları karşısında suskunluğunu koruma sebebini bu söze bağlayan Zuhal Topal'ın kapanış sırasında keyfinin yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Esra Erol, Zuhal Topal ve eski yapımcısı hakkında ne dedi?



ZUHAL TOPAL VE KOCASI SÜREKLİ BELALTI ÇALIŞMASI YAPIYOR

"Zuhal Topal ve kocası beni silme olayına dahillerdir. Eski yapımcılarım Zeynep – Onur Peker ile Zuhal Topal beni bitirmeye çalışıyor. Sürekli belaltı çalışması yapıyorlar. Bu belaltı çalışmasının sebebi de şu Zuhal Topal'a yayın başında söylenen bu sene atv'yi geçtikten sonra bu program kalkacak. Ben bu güne kadar sustum. Hukuk önünde süreci atlatacağım dedim fakat olay çok değişti. Zekeriya Atak şehitlerle ilgili olayda güya Seda Abla Zuhal Topal'ın programını karıştır demiş. Burada dava şu beyefendi bunları söyledikten sonra Zuhal Topal'ın hayat devam ediyor çalın oynayın demesidir ardından sahte nikah skandalı oldu. Şoförü sahte nikah memuru olarak ben mi çıkarttım.

İkincisi Serpil Örümcer davası. O zaman da yine çıktılar biz çok başarılıyız bunlar rakip programlar tarafından yapılıyor. Serpil Örümcer'i programa ben mi çıkarttım. Karşısına çıkan beyefendiyi sonra evli olduğu çıkmış o beyfendiyi ben mi çıkarttım. 'Serpil Örümcer'e ev verdik' dediniz. O evi vermemişsiniz. O evi de ben mi aldım elinizden, Seda Sayan mı aldı. Kim yaptı biz mi yaptık.

"BEN OLSAM ÇIKAR ÖZÜR DİLERİM"

Bir de hamile olayı var. Onlara göre her şeyi rakip programlar yapıyor. Ben 10 yıldır bu programı yapıyorum. Benim programımda bir olay yaşanmışsa bunu rakip programlara atmam, çıkar seyircimden özür dilerim hiç kimseyi suçlamam.

"FAKE HESAPLARLA BANA SALDIRDILAR"

Ben doğuma gözyaşlarıyla gittim. Fake hesaplarla bana 'sen o doğumda geber' 'senin çocuğun gebersin' diye yorumda bulundular. 8 aydır ağzımı açmadım. İcralar, ihtarlar bakın bugün yine ifadeye gidiyorum. İfadeye gitmemin sebebi şu; bu hamile skandalında kovduğunuz ve aynı zamanda şiddet gösterdiğiniz çalışanlarınızdan birİnin iddiası. Bu hamile bir hanımefendi varmış. Bununla ilgili ifadeye gidiyorum. Biz locadaki adayların telefonlarını almaya çalışıyormuşuz. Ali'yle ikimiz bunu örgütlüyormuşuz. Ya benim locamı boşalttınız, locadaki adayları aldınız daha ne diyim ben size.

"PROGRAMIMA GELEN KİŞİLERİ TEHDİT ETTİLER"

Geçen sene programa katılan kişileri bizimle kalıyorlar diye tehdit ettiler. Buradaki herkes buradan başka bir programa gidebilir. Bugüne kadar programıma katılan biri çıksın desin ki ben başka programa gittim diye Esra Erol bana şunu şunu yaptı ya da sözleşmeyi önüme sürdü. Asla yapmam artık buradan giden birine dön denmez. Siz bunu da yaptınız.

"BENİM ARŞİVİMİ ÇALDINIZ"

Benim arşivimi çaldınız. Hukuk ve yargı diye bir olay var, her şey orada çözülür bir de ilahi adalet var. Ben hamileliğimde ve sonrasında yaşadıklarımı Allah'a havale ettim, asla beddua etmedim. Allah'ım öyle büyük ki ben o günü göreceğim.

"ÖYLE ŞEYLER SÖYLEYECEĞİM Kİ 0 İKİ KARI-KOCA TÜRKİYE'DE DURAMAYACAK"

Öyle bir şey söyleyeceğim ki o 2 karı koca Türkiye'de duramayacak. O zaman Türkiye'de yer yerinden oynayacak. Bu bir tehdit değildir, kendi yaşadığım bir olaydır."