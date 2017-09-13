Zuhal Topal'dan Birkan K. açıklaması

Birkan K.'nın yer aldığı izdivaç programının sunucusu Zuhal Topal bir açıklama yaparak " Ben sadece sunuculuk yaptım. Muhatap yapımcıdır" dedi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Son zamanlarda internet sitelerinde geçtiğimiz sezon sunuculuğunu yaptığım, şu anda yayında olmayan " Zuhal Topal'la" programının locasında yer alan isimlerle ilgili pek çok haber yayınlanmaya başladı.

Daha önce de altını çizerek belirttiğim gibi programın yapımcısı ben,benim eşim ya da ailemden biri değildir. Dolayısıyla çıkan haberlerin muhatabı yapım şirketidir. Şahsımla ilgili olmadıkça; programla ilgili olan ve muhatabı yapım şirketi olan haberlerin , benim ismimle yan yana getirilmemesini önemle rica ederim.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR