Zuhal Olcay’ın anne acısı

Dün Sahrayıcedid Camisi’ndeki cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Olcay, “Annem herkesin pamuk teyzesiydi. Dünyanın en iyi insanıydı. Üç ay önce beyinde pıhtı atması oldu, tedavi görüyordu. 79 yaşındaydı ama gayet dinçti. Sekiz ay önce babamı kaybetmiştim, şimdi de annem. Arka arkaya gittiler, Allah geride kalanlara ömür versin” dedi. Bu acı gününde ünlü oyuncuyu sevgilisi Mazlum Çimen, oyuncu dostları Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca da yalnız bırakmadı. Süheyla Takmaz, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Beykoz Çayırbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Zuhal Olcay, taziyeleri bir yıldır beraber olduğu Mazlum Çimen ile birlikte kabul etti. Cenaze törenine Deniz Çakır ve Oktay Kaynarca da katıldı.